Du khách chen lên xe buýt 2 tầng ngắm phố Đà Nẵng

Dịch vụ City Tour với những chiếc xe bus 2 tầng độc đáo, bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Một loạt DN đang đầu tư xe bus 2 tầng, để phục vụ khách du lịch. Việt Nam có nhiều thành phố với những cảnh đẹp và di tích lịch sử nổi tiếng, là lợi thế để phát triển mô hình City Tour.

Từ 15/7/2017, tuyến xe bus 2 tầng đầu tiên phục vụ City Tour tại Đà Nẵng sẽ được đưa vào hoạt động thử nghiệm và miễn phí cho tất cả hành khách trong 1 tháng. Hàng ngày có 30 chuyến xe với tần suất 20-30 phút/chuyến, đưa khách đi thăm quan các địa điểm thắng cảnh nổi tiếng trong thành phố Đà Nẵng. Để vận hành tuyến xe này, Tập đoàn Empire đã thuê hẳn 1 chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm làm City Tour ở London và Dubai về điều hành. Theo kế hoạch, City Tour sẽ chính thức vận hành vào cuối tháng 9/2017.

Vào cuối tháng 6/2017, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã thử nghiệm xe bus 2 tầng mui trần phục vụ du lịch. Theo lãnh đạo Transerco, dự kiến, trong tháng 7/2017, sẽ có 10 xe được đưa vào vận hành. Hành khách có thể mua vé City Tour và thuê xe hợp đồng cho các mục đích khác nhau.

Mô hình xe bus 2 tầng chở khách ngắm cảnh thành phố và đi qua nhiều điểm du lịch đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới. Tại London - Anh, loại xe này từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự thân thương và quyền quý, là một phần không thể thiếu trong nhịp sống của người dân thành phố. Tại Đông Nam Á, Malaisia và Singapore đã đưa xe bút 2 tầng "hop on hop off" vào hoạt động du lịch. "Hop on hop off" sẽ đưa du khách tới các thắng cảnh nổi tiếng và khám phá theo cách riêng của mình, không phụ thuộc vào hướng dẫn viên hay lịch trình sắp đặt từ trước.

Tại Việt Nam, cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý, cho thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch, trong các đô thị bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc. Theo đó, 7 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và TP HCM, sẽ được thí điểm, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, bằng ô tô 2 tầng trong 5 năm.

Ông Mike Norton, người điều hành tuyến xe bus City Tour tại Đà Nẵng cho biết: Việt Nam có nhiều thành phố du lịch có cảnh đẹp và di tích lịch sử nổi tiếng, hội tụ đủ những lợi thế để phát triển mạnh mẽ mô hình City Tour. City Tour phát triển sẽ góp phần thu hút thêm nhiều khách du lịch và kéo dài kỳ nghỉ của họ.

Du khách "móc hầu bao"

Nói về những chiếc xe bus 2 tầng dùng cho City Tour đang chạy thử nghiệm tại các thành phố Đà Nẵng hay Hà Nội, đại diện Công ty Trường Hải, ông Mai Phước Nghê, cho biết, những chiếc xe bus 2 tầng có thiết kế hiện đại, theo tiêu chuẩn châu Âu, có mui hở như xe du lịch của các độ thị hiện đại trên thế giới, không gian và tầm nhìn thoáng đãng, rất thích hợp để thăm quan ngắm cảnh.

Trên xe có lắp đặt wifi, hệ thống màn hình tivi và tích hợp hệ thống định vị GPS, tự động giới thiệu về lịch sử, văn hóa, các địa danh du lịch cho du khách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, trên xe còn tích hợp một số tiện ích khác như: Camera, tủ lạnh, quầy bar mini... Giá mỗi chiếc xe này khoảng 5,5-6,5 tỷ đồng, tuỳ trang bị. Tầng 1 của xe có từ 12-16 ghế ngồi, tầng 2 không có mui với 42 ghế ngồi. Tầng 2, ghế ngồi sử dụng chất liệu nhựa Composite để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bao quanh thành xe là lớp kính cường lực trong suốt.

Ưu điểm nổi trội của chiếc xe bus 2 tầng là sự độc đáo về thiết kế, sự cải tiến về kết cấu và công nghệ giúp nó nhẹ hơn và tiện lợi hơn những loại xe trước đó. Điều thú vị nhất chính là xe bus hai tầng được ưu tiên không gian mở, để cho khách du lịch có tầm nhìn thoáng rộng. Giúp khách có nhiều cơ hội quan sát, chụp hình các danh lam thắng cảnh.

Sau khi ngồi lên xe bus 2 tầng, du lịch 1 vòng tại Đà Nẵng, cảm nhận của nhiều du khách cho thấy khá thích thú. Được ngắm thành phố từ trên cao, trong buổi sáng trời nắng nhẹ, gió từ biển thổi vào mát rượi, không khí trong lành, khiến mọi người có thêm niềm hưng phấn và sẵn sàng "móc hầu bao".

Tuy vậy, vẫn còn những ý kiến băn khoăn cho rằng, Việt Nam là nước có thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, cùng với đó là ô nhiễm không khí, hệ thống đường giao thông còn hạn chế và ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao. Những điều này sẽ khó có thể đem lại sự thoải mái cho du khách khi sử dụng City Tour, nhất là tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nhưng các DN kinh doanh City Tour lại cho rằng, đây chỉ là dịch vụ du lịch, không thể có tiện dụng trong mọi hoàn cảnh. Cũng giống như các nước khác, nếu trời mưa lớn hay quá nóng... du khách có thể sử dụng tầng dưới, hoặc chờ đợi thời tiết đẹp để được phục vụ.

Đến nay, đã có 1 loạt DN đang đầu tư xe bus 2 tầng để phục vụ du lịch tại các thành phố. Thời gian tới xe bus 2 tầng phục vụ City Tour sẽ xuất hiện tại các thành phố Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc...

Trần Thủy