Game thủ Việt tự vạch trần những thói xấu của "trẻ trâu" chơi Playerunknown's Battlegrounds

Để giữ cộng đồng game thủ trong sạch, không ít người yêu game đã thẳng thắn vạch trần những thói hư tật xấu của một bộ phận trẻ trâu Việt chơi Playerunknown's Battlegrounds

Một trong những sở thích của người Việt kể từ khi những tựa game online đầu tiên tấn công làng game nước ta chính là PvP. Những trận đấu phân cao thấp giữa người chơi với nhau luôn có được sức hút hơn rất nhiều so với việc raid boss hay đánh quái do máy điều khiển. Ở một mức độ nào đó, xét về tâm lý game thủ, rõ ràng chiến thắng trước một nhân vật do người điều khiển luôn đáng tự hào hơn việc hạ gục một con quái thông thường.

Đối mặt với đối thủ máy, dù mạnh đến đâu đi chăng nữa vẫn sẽ đến lúc chán. Thế nhưng những màn đấu trí và đấu sức giữa game thủ với nhau luôn là thứ thu hút người chơi đến từ Việt Nam. Cảm giác căng thẳng khi vừa hạ cánh xuống, nhìn thấy một đối thủ ở khu nhà kế bên và bạn phải nhanh chóng tìm từng món vũ khí và trang bị để đối mặt với 99 game thủ còn lại luôn là thứ khiến hàng trăm người yêu game tại Việt Nam chìm đắm trong Playerunknown's Battlegrounds kể từ khi nó chính thức ra mắt.

Thế nhưng, số lượng game thủ Việt sở hữu hoặc có điều kiện thưởng thức Playerunknown's Battlegrounds càng đông, thì tỷ lệ những kẻ xấu tính thích phá game hoặc chưa có hành vi đúng đắn trong thế giới ảo ngày càng nhiều. Lấy ví dụ, hiện tại group quy tụ đông game thủ chơi Playerunknown's Battlegrounds nhất ở Việt Nam đang có gần 35 nghìn người. Chỉ cần 1, hay thậm chí là 0,5% con số đó, nghĩa là từ 200 đến 350 kẻ có tư tưởng thích phá game, thì trải nghiệm của những game thủ trong tựa game sinh tồn hardcore này trở nên khó khăn và ức chế hơn bao giờ hết.

Chẳng cần đến người nước ngoài làm gì, riêng cộng đồng hâm mộ Battlegrounds Việt Nam cũng đã có quá nhiều lần phải tự hứng chịu những trái đắng của "đồng hương" trong game. Có không ít những bài post dài, tâm huyết, đôi lúc là ức chế, bực bội trước những kẻ yêu game đến đâu thì chưa biết mà lại vô cùng ích kỷ, trục lợi và đầy những thói xấu không một ai có thể chịu đựng nổi:

Thích chơi chùa, mượn account

Giống như thời kỳ Overwatch còn thịnh ở Việt Nam, không ít cá nhân cũng như quán net tại nước ta chịu bỏ tiền túi để mua key bản quyền của Playerunknown's Battlegrounds với mục đích xây dựng cộng đồng, giúp ngày càng nhiều người đến được với game hơn. Những game thủ Việt không có điều kiện cũng có thể mượn hoặc thuê tài khoản game để thỏa mãn đam mê của bản thân.

Thế nhưng chính điều này đã tạo ra một thế hệ kiểu "ăn bám", không chịu bỏ tiền túi ra mua key bản quyền. Dù rằng chỉ có giá chưa đầy 400 nghìn Đồng với một tài khoản Steam mới là bạn đã có được cơ hội chơi Battlegrounds rồi, thế nhưng vẫn có những kẻ "mặt dày" đi hỏi hết người nọ người kia để được chơi chùa tựa game hot.

Thậm chí còn có cả những game thủ đi inbox từng người trong group quy tụ những game thủ hâm mộ Battlegrounds với mục đích chỉ để mượn tài khoản chơi. Điều này đã khiến nhiều game thủ khác cảm thấy khó chịu hết mức.

Không có chút tinh thần đồng đội

Giống hệt như Arma, bạn cũng nên chơi Battlegrounds với bạn bè. Cảm giác "nhường cơm sẻ áo", chia vũ khí đạn dược cho nhau, thảo luận về bước tiếp theo trong mỗi trận đấu, hay đơn giản hơn là cùng hú hét khi đang combat luôn là thứ bạn sẽ nhớ nhất nếu thử chơi tựa game này ở chế độ Duo hay Squad. Dù vẫn biết Battlegrounds có chế độ Solo là tinh túy nhất, nhưng nó chẳng thể nào vui như khi chơi game cùng bạn bè được đâu!

Và cũng chính nhờ việc chế độ Duo hay Squad rất cuốn hút và đòi hỏi game thủ có tinh thần đồng đội đến mức tối đa, nhiều game thủ Việt cũng bộc lộ tính xấu thiếu fair play trong những trận Squad và Duo. Điển hình có thể kể đến sự việc một trẻ trâu hạ gục chính đồng đội của mình để giành lấy món vũ khí và trang bị tốt hơn thay vì giành lấy từ tay địch. Những hành vi như thế này không bao giờ chứng minh được họ chơi hay, mà chỉ khiến người khác cảm thấy ức chế tột cùng mà thôi.

Phá game kiểu "bầy đàn"

Chế độ Squad chỉ cho phép 4 game thủ tham gia, và ở những pha thi đấu 4 vs 4, kỹ năng của game thủ được thử thách ở mức độ cao nhất. Ấy thế mà không thiếu những kẻ, mời bạn bè vào game, cố gắng gọi thêm cả những người khác bất chấp việc team đã full, mặc quần áo giống hệt nhau để dễ nhận ra rồi cả nhóm gần chục người đi tìm những đối thủ xấu số lỡ bước chân vào cùng trận đấu. Không ít lần game thủ Việt đã phải cay đắng không biết làm thế nào khi ngay cả chơi solo cũng gặp một đội 5 đến 6 người đi "đánh hội đồng" một cách thiếu ý thức.

Hiện tại game vẫn chưa có cách nào đối phó với lối chơi kiểu bầy đàn phá game như thế này, và tất cả đều chỉ phụ thuộc vào chính ý thức của game thủ mà thôi.