Những game online đồ hoạ không đẹp nhưng đánh đấm cực phê, không thể không chơi

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Bandai Namco đã giới thiệu tựa game online MOBA hết sức ấn tượng với phong cách chiến đấu hành động tuyệt đỉnh mang tên Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Trò chơi sẽ có phiên bản chạy trên cả PC, PlayStation 4 lẫn Xbox One, đặc biệt là có cả phiên bản tiếng Anh cho thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu ngay trong năm 2017 này.

Đây là một tựa game có bản quyền trực tiếp nên Naruto to Boruto: Shinobi Striker sẽ tập trung toàn những nhân vật trong 'vũ trụ' Naruto cả chính diện lẫn phản diện. Game thủ hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ ai mình cảm thấy thích và khám phá lối chơi đầy 'nhẫn thuật' chưa từng bao giờ xuất hiện trong thế giới game.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker đưa game thủ vào một trận đấu 4 vs 4 tạo ra gameplay có 8 ninja hỗn chiến cực hay. Thêm vào đó là phong cách điều khiển góc nhìn thứ 3 tạo điều kiện cho việc bay nhảy, đi trên tường hay vượt qua các vách núi hiểm trở trong map.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Official First Trailer.