Xe vừa đổ hết khách bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Chiếc xe khách giường nằm đang dừng bên quốc lộ 7 thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Sau một thời gian ngắn, dù nhà xe và lực lượng PCCC cùng người dân đã nỗ lực dập lửa, chiếc xe vẫn bị thiêu rụi.

Hình ảnh chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt.

Vào khoảng 13h15 ngày 15/7, trên quốc lộ 7 đoạn thị trấn miền núi cao Con Cuôn, huyện Con Cuông, Nghệ An, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 51B - 107.98 của nhà xe L.H., do tài xế Nguyễn Doãn Hùng (SN 1982, quê Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, sau khi trả hết khách đã dừng ăn trưa bên đường.

Lúc này bất ngờ ngọn lửa bốc cháy lên từ phía đầu xe. Phát hiện xe bị cháy, nhân viên nhà xe và người dân tiến hành lấy nước tại chỗ dập lửa đồng thời gọi lực lượng PCCC đến ứng cứu.

Tuy nhiên, ngọn lửa cháy quá lớn, chỉ trong một thời gian ngắn đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe.

Vụ cháy xe khách cũng đã làm cho quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Con Cuông bị ách tắc kéo dài.

Theo tài xế xe khách, sau khi trả hết khách, họ dừng ăn trưa tầm 10 phút thì bất ngờ phát hiện xe cháy. Rất may lúc này trên xe không có người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được CA huyện Con Cuông tiếp tục làm rõ.