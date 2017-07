Vì sao má con gái Hàn luôn hây hây mướt rượt như thế? Câu trả lời chính là má hồng dạng sữa

Bên cạnh phấn má truyền thống, thời gian này con gái Hàn đang cực kỳ chuộng má hồng dạng sữa để make up hằng ngày.

Đối với những cô nàng thích makeup đơn giản, chút son môi đã là đủ để trông tươi xinh hơn. Nhưng bạn có biết rằng chỉ cần thêm một thao tác đơn giản mà đánh chút màu má, khuôn mặt sẽ trở nên rạng ngời, tràn đầy sức sống hơn hẳn không? Đó là lý do mà ngay cả khi chỉ makeup tự nhiên, con gái Hàn vẫn không bao giờ quên dành ra vài phút để chấm thêm chút má hồng. Mùa hè này, bên cạnh phấn má hồng truyền thống, các tín đồ làm đẹp xứ Hàn lại đang tíu tít với má hồng dạng sữa, món đồ tưởng khó dùng nhưng lại cực dễ tính và xinh xắn không để đâu cho hết. Đó là lý do mà bạn nên update 5 sản phẩm má hồng dạng sữa đang gây sốt đợt này!

1. A:Concept Cheek Me (khoảng 340.000 đồng)

Thương hiệu A:Concept có thể còn xa lạ với con gái Việt nhưng lại khá nổi trong cộng đồng các tín đồ làm đẹp Hàn thời gian qua nhờ sản phẩm má hồng dạng sữa Cheek Me. Thoạt nhìn, chẳng ai nghĩ đây là thứ để thoa lên má bởi hình dáng chai vuông có nắp gắn liền với chổi trông hệt như một chai sơn móng. Hình dáng chai độc đáo đi kèm với lớp vỏ hết sức cute của Cheek Me hẳn chính là lý do thôi thúc các cô nàng dùng thử nó.

"Chai sơn móng tay dành cho má" này bao gồm 5 gam màu tươi sáng. Nhờ kết cấu dạng sữa lỏng mà Cheek Me lên màu khá trong, khi tán ra sẽ tạo hiệu ứng ửng màu tự nhiên chứ không hề bị rực quá, do đó các nàng sẽ không sợ bị giống hề khi sử dụng. Thêm một ưu điểm nữa là khi tán ra, chất sữa sẽ tiệp vào da tạo thành bề mặt mịn lì chứ không bị bóng dầu như má hồng dạng kem.

2 màu hot nhất của A:Concept Cheek Me là Kiss Me màu cánh hoa hồng...

2. Innisfree Flower Blusher (khoảng 180.000 đồng)

Cũng nhanh nhạy bắt sóng xu hướng "má hồng cosplay sơn móng", Innisfree vừa ra mắt màu má dạng sữa mang tên Flower Blusher và dòng sản phẩm xinh xẻo này đã nhanh chóng được các tín đồ làm đẹp xứ kim chi để mắt tới. Bộ 3 màu má này nằm trong BST đặc biệt mang tên 2017 Jeju Color Picker với các gam màu được lấy cảm hứng từ những loài hoa trên đảo Jeju. Nghe đã thấy xinh tươi mơn mởn rồi!

3 màu má Flower Blusher đều rất nhẹ nhàng sương khói với các gam hồng cam, hồng phấn, hồng đỏ. Chất sữa lỏng dễ tán và lên màu rất trong nên trông hết sức tự nhiên, chưa kể còn tạo hiệu ứng da căng mướt (nhưng không hề bị nhờn dính).

3. Addiction Cheek Polish (khoảng 600.000 đồng)

Trong trường hợp bạn chưa từng nghe qua cái tên Addiction thì đây là một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp do chuyên gia makeup người Mỹ gốc Nhật Ayako sáng tạo nên. Và một trong những sản phẩm giúp Addiction thu phục được rất nhiều fan tại châu Á chính là màu má dạng sữa Cheek Polish.

Cheek Polish của Addiction có tới 9 màu với 4 màu có nhũ và 5 màu không nhũ. Ngoài chất sữa có đôi chút đặc hơn, điều làm nên sự khác biệt của Cheek Polish chính là hiệu ứng căng bóng khỏe mạnh khiến khuôn mặt trông có sức sống hơn. Với những gam có nhũ, bạn có thể dùng như một loại highlighter để tạo hiệu ứng bắt sáng cho gò má.

3 gam màu được yêu thích nhất của Addiction Cheek Polish là màu số 11 cam san hô...

4. Benefit Dandelion Dew (khoảng 640.000 đồng)

Dù đã ra lò được hơn 1 năm nhưng Dandelion Dew của Benefit vẫn là điểm sáng giữa "cơn bão" má hồng dạng lỏng đợt này. Dandelion Dew có kết cấu khá đặc, thiên về dạng kem nhiều hơn nhưng chất kem vô cùng mịn mượt, dễ tán đều và lên màu rất trong, tạo độ bóng nhẹ nhàng, tự nhiên. Tuy nhiên, gam hồng baby của sản phẩm này lại phù hợp với nước da trắng hồng hơn là trắng vàng, do đó cũng kén người dùng hơn.

5. Nars Liquid Blush (khoảng 690.000 đồng)

Ắt hẳn chẳng có tín đồ làm đẹp nào lại không biết tới phấn má của Nars, đặc biệt là huyền thoại Orgasm. Và danh tiếng của phấn má Nars chính là lý do khiến sản phẩm mới của hãng, má hồng dạng sữa Liquid Blush trở thành item không thể không thử.

Nars Liquid Blush bao gồm bốn 4 gam màu thiên về 2 gam chủ đạo là hồng và cam. Trong đó gam màu được chú ý nhất chính là Orgasm. So với phiên bản dạng phấn truyền thống, Orgasm dạng sữa nhẹ nhàng hơn, nhũ cũng mịn hơn do đó dễ dùng hơn hẳn. Ưu điểm của Nars Liquid Blush là mịn mượt, dễ tán nhưng màu vẫn lên rõ ràng, không bị quá trong; chất sữa sau khi tán đều sẽ tạo thành bề mặt satin mịn mướt, không quá lì cũng không quá bóng và đặc biệt là rất lâu trôi.