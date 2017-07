5 quy tắc tuyệt vời để có được thân hình đẹp như diễn viên Sophie Turner

Theo Wissam Khouzoui, huấn luyện viên riêng của Sophie Turner - ngôi sao seri truyền hình đình đám ‘Game of Thrones’ và ‘X-men’, quan trọng là bạn phải theo dõi những tiến bộ đạt được và luôn ghi nhớ động lực của mình.

Nữ diễn viên 21 tuổi dường như đang trong những tháng ngày đẹp nhất của tuổi xuân và sự nghiệp diễn xuất. Cô cũng đang hẹn hò với hoàng tử nhạc pop, Joe Jonas. Như mọi diễn viên khác, Turner cũng phải nỗ lực để có được thân hình đáp ứng với yêu cầu vai diễn đòi hỏi rất nhiều cảnh hành động. Và huấn luyện viên thể hình riêng của Sophie Turner, Wissam Khouzoui đã quyết định chia sẻ bí quyết đã giúp người đẹp sở hữu vóc sáng đáng mơ ước và toả sáng trên phim.

Turner vào ngày 28 tháng 2 tại Lễ trao giải Academy Awards.

Khouzoui, huấn luyện viên thể hình kiêm chuyên gia trị liệu thể thao, giải thích rằng, do lịch trình vô cùng bận rộn mà rất nhiều công việc hợp tác giữa anh với nữ diễn viên phải thực hiện qua mạng. Turner thường bắt những chuyến bay vào giờ chót tới đâu đó và vì vậy, phải dựa rất nhiều vào việc tập luyện online.

1. Lựa chọn bài tập toàn thân

Đây là điều tốt nhất bạn có thể làm bởi vì bạn đang nhắm tới mọi nhóm cơ trên cơ thể. Cơ lưng, ngực hay chân sẽ không bị bỏ lỡ. Hãy đảm bảo, bạn tận dụng được các động tác dùng tới cả thân trên và thân dưới cùng lúc.

Bài tập toàn thân đồng nghĩa với rất nhiều động tác gánh đùi (squat) và nâng tạ (dead lift) - các bài tập đòi hỏi sự vận động của vô số nhóm cơ. Ví dụ, nếu tập bài tập gánh đùi, bạn đang dùng tới dây chằng, cơ mông, cơ tứ đầu (cơ mặt trước đùi) và nhóm cơ trung tâm (cơ bụng, hông, lưng dưới). Bạn không những đốt cháy được nhiều calo nhất mà còn tận dụng được phần lớn các cơ trong 1 chuyển động.

Giống như tất cả các nữ diễn viên, Tuner phải nỗ lực không ngừng để có được hình dáng đẹp trong phim.

Một lộ trình tập điển hình có thể gồm 45 giây gánh đùi, 45 giây nâng tạ, 45 giây ép qua đầu và 30 giây hồi phục. Sau đó, bạn lặp lại chu trình trên 4-8 lần, tuỳ thuộc vào mục tiêu của bạn.

Bài tập toàn thân rất tuyệt vời vì chúng có nghĩa là những chuyển động được bạn thực hiện một cách tự nhiên. Rất nhiều bài tập tại trung tâm thể hình không chỉ nhằm mục đích giúp chúng ta cải thiện tại phòng tập mà còn trong cuộc sống thường ngày, ví dụ cải thiện tư thế ngồi tại nơi làm việc hoặc mức năng lượng trong 1 ngày để duy trì sự tập trung. Bạn sẽ tìm thấy sự cân bằng hơn trong cuộc sống thay vì chỉ thể hiện tốt ở phòng gym.

2. Nâng tạ hoặc đi bộ theo cách của bạn để giữ gìn vóc dáng cân đối

Huấn luyện viên Khouzoui khuyến khích tập tạ hơn so với các bài tập cardio. Tất cả các khách hàng trên mạng của anh đều thích tập tạ hơn bởi vì chúng giúp họ thấy khỏe hơn, cơ thể cân đối hơn và nhiều năng lượng hơn trong ngày. Và một lần nữa, chúng thực sự đem lại lợi ích cho bạn trong cuộc sống, chứ không chỉ trong phòng tập.

Tập tạ giúp tăng tổng lượng calo đốt cháy mỗi ngày. Điều này cũng có thể đạt được qua những nhịp bước hàng ngày, do đó, hãy làm các công việc như đi bộ nhiều hơn, làm vườn, bước lên cầu thang thay vì sử dụng thang máy, đỗ xe ở vị trí xa hơn so với lối vào ra siêu thị, nhờ đó, bạn sẽ đi bộ nhiều hơn.

Tuner thường xuyên được đào tạo tập luyện trực tuyến vì lịch trình quá bận rộn.

Bất cứ việc gì giúp bạn năng động ngoài phòng tập cũng sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo/ngày. Bạn chỉ trong phòng tập 45-60 phút/ngày, tức chỉ chiếm 3-4% thời lượng 1 ngày của bạn. Như vậy vẫn chưa hiệu quả và bạn cần vận động nhiều hơn, theo các hình thức khác mỗi ngày.

3. Ghi nhớ các động lực của bạn

Mọi người ai cũng có lý do cho việc tập luyện thể dục thể thao. Nếu đó là giảm mỡ thì tại sao bạn lại muốn giảm hơn? Nếu đó là trông đẹp hơn, vậy tại sao bạn lại muốn đẹp hơn? Luôn có một nguyên do sâu xa hơn lý giải tại sao mọi người lại chọn làm những việc nhất định nào đó. Vì thế, điều thực sự quan trọng là phải hiểu nguyên do sâu xa đó, hiểu tại sao bạn lại bắt đầu.

Với huấn luyện viên Khouzoui, anh thích tập thể thao và rèn luyện. Nó trở thành một phần trong lịch trình thường ngày của anh, như đánh răng hay tắm vậy. Khouzoui không cần động lực để tập luyện bởi anh luôn biết rõ lợi ích của nó.

Nhưng với một số người, việc đầu tiên nên làm là viết ra lý do tại sao bạn lại tập luyện và bạn muốn cố gắng đạt được điều gì. "Mục tiêu của tôi là giảm mỡ" – như vậy chưa đủ vì nó quá chung chung. Không chỉ là bạn muốn giảm cân mà quan trọng hơn là bạn đang cố gắng cảm thấy đẹp hơn hay trông tự tin hơn.

Chuyện ăn gì cũng không cần thiết như bạn ăn bao nhiêu. Huấn luyện viên Khouzoui không tin có một loại thực phẩm sẽ giúp bạn đốt mỡ. Thay vào đó, bạn nên duy trì nghiêm túc hàm lượng calo nạp vào phù hợp. Và đừng có đoán mò, hãy lên kế hoạch đàng hoàng. Cách dễ nhất để theo dõi hàm lượng calo hấp thụ là sử dụng biện pháp theo dõi hàm lượng calo, như các ứng dụng trên di động chẳng hạn. Nhiều khách hàng của Khouzoui chọn My Fitness Pal. Đây cũng là kho dữ liệu về mọi nhóm thực phẩm và bạn chỉ cần cân đồ ăn của mình thôi. bạn cũng có thể quét mã để tìm hiểu lượng calo có trong một chiếc bánh mỳ sandwich hay một thanh protein.

Huấn luyện viên Khouzoui không tin có một loại thực phẩm sẽ giúp bạn đốt mỡ.

4. Luôn nhất quán và kiên trì

Sự nhất quán có ý nghĩa chủ chốt trong vấn đề ăn kiêng. Nếu ai đó đang gặp khó khăn với kết quả ăn kiêng hay tập luyện, đơn giản đó là sự thiếu nhất quán, thiếu kiên trì. Nếu bạn đảm bảo duy trì liên tục chế độ ăn hoặc lộ trình tập luyện, bạn sẽ gặt hái thành quả. Có rất nhiều thông tin sai lầm ngoài kia. Mọi người thường nhìn vào vài cá nhân nhất định và nói: "Tôi muốn trông như họ. Tôi sẽ ăn và uống mọi thứ giống họ". Sau đó, kết quả chẳng thấy đâu và người ta lại tiếp tục tìm kiếm thứ khác.

Huấn luyện viên Khouzoui thường thấy người ta mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn tìm kiếm thứ tốt nhất tiếp theo hoặc những con đường tắt. Việc tốt nhất nên làm là tìm kiếm thứ gì đó hợp với bạn, gắn bó với nó, trước sau như một với nó. Anh thường nói với khách hàng của mình rằng, nếu bạn không thể hình dung bản thân làm việc này trong vòng 2 tháng nữa kể từ bây giờ, tốt nhất nên dừng ngay lại và sau đó, tìm thấy thứ gì đó mà bạn nghĩ mình có thể làm trong 2 tháng.

Nói về thực phẩm, mọi người đểu thi thoảng bị hấp dẫn bởi những cám dỗ và nếu chuyện đó xảy ra, không có gì nghiêm trọng cả, hãy cứ trở lại con đường bạn đang đi. Bạn không cần phải thải độc hay bất cứ thứ gì khác, chỉ cần trở lại và cố gắng kiên trì với nó.

5. Sự điều độ là chìa khóa

Sự điều độ quả thực rất quan trọng. Tìm ra sự cân bằng với gia đình và bạn bè, công việc và sức khoẻ của bạn. Mọi thứ bạn làm trong phòng tập thể hình chỉ là công cụ để cải thiện cuộc sống thường ngày, đó không phải điều bắt buộc. Đó là thứ bạn thích ứng hoặc áp dụng vào lộ trình của bạn, do đó, nó là một phần trong lối sống của bạn. Quan điểm của huấn luyện viên Khouzoui là, không gắn bó quá nhiều, cũng không chìm đắm quá nhiều vào việc tập luyện.

Quy tắc điều độ cũng đúng với cả chuyện ăn kiêng. Ăn tới một điểm mà bạn không còn đói nữa nhưng chưa tới điểm mà bạn no căng. Huấn luyện viên Khouzoui có rất nhiều người bạn ăn cho tới khi không thở nổi và những người khác thì tự bỏ đói bản thân. Đó là 2 thái cực lớn. Nếu bạn có thể theo đuổi một triết lý ăn uống điều độ trong cả ngày, mức năng lượng của bạn sẽ ổn và bạn không bị rơi vào cảnh lả đi vì kiệt sức. Bạn sẽ có tất cả năng lượng cần thiết để tập luyện và hoàn thành mọi việc cần làm trong ngày khác.

(Nguồn: Dailymail)