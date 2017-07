Màn trình diễn mạo hiểm của nam vương Tiến Đạt

Xuất hiện trên sân khấu Tôi có thể với vẻ ngoài nam tính trong một 'cây trắng' nổi bật, nam vương Tiến Đạt khiến ban giám khảo và khán giả trường quay bất ngờ khi liên tục thực hiện những động tác nhào lộn khá mạo hiểm, tung hứng giữa khôn

Chỉ với cây gậy, nam vương quốc tế 2017 đã có màn uốn lượn trên không khá mềm dẻo như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp.

Clip tiết mục múa gậy trên không của Tiến Đạt

"Phần cuối dường như vẫn còn đoạn kết, Tiến Đạt vì lý do gì đó chưa diễn được hết. Thường các vũ công, tiết mục đẹp nhất là lúc họ kiệt sức. Ngày hôm nay em đã đến được điểm đó. Khi em đánh đổi bằng sức khỏe, sự rủi ro, nhưng động tác cuối cùng, cánh tay để trên đầu gối đẹp tuyệt vời và rất chân thật" - Giám khảo Trác Thuý Miêu nhận xét về phần trình diễn của Tiến Đạt.

Chia sẻ về bài trình diễn có kết thúc gây "bất ngờ" này, Tiến Đạt nói rằng anh đã ngất trong quá trình tập luyện khi thực hiện những động tác khó trên không, rất chóng mặt nhưng hi vọng khán giả sẽ thương và bình chọn cho Tiến Đạt.

Bên cạnh đó, trong đêm thi thứ 9 của gameshow "I can do that – Tôi có thể" tuần này cũng chứng kiến màn thể hiện xuất sắc và nhận được cơn mưa lời khen của bộ ba ban giám khảo, đó chính là tiết mục của chàng ca sỹ đến từ Hàn Quốc Jis.

Clip tiết mục của Jis biểu diễn Beatbox

Với tiết mục beatbox giả âm thanh này cùng nét duyên dáng khi biểu diễn trên sân khấu, Jis đã khiến Kim Lý phải thốt lên: "Đây là màn trình diễn tốt nhất của bạn. Bạn không những tạo ra được âm thanh rất khó mà còn có thể truyền tải một màn biểu diễn khiến chúng tôi có thể hiểu được tất cả những gì bạn thể hiện".

Trác Thuý Miêu cũng không ngại dành tặng lời khen cho chàng ca sỹ dễ thương này: "Biểu cảm dí dỏm, cảm xúc chân thật và bạn diễn rất duyên".

Alex đã mang đến cho đêm thi thứ 9 của I can do that - Tôi có thể một tiết mục vô cùng sôi động: Lyricals Hip hop trên nền nhạc mang phong cách Tropical House với ca khúc hit trong thời gian vừa qua "Ghen".

Clip tiết mục của Alex Nguyễn nhảy trên nền nhạc bài hát "Ghen"

Chính sự tưng tửng và cá tính của Alex khiến cô được Ban giám khảo giữ lại, đồng nghĩa với việc Yến Nhi chính thức chia tay chương trình "I can do that - Tôi có thể" tại đêm thi thứ 9.

Tập tiếp theo của I can do that - Tôi có thể phát sóng vào 20h30 ngày 21/7 trên HTV7, StyleTV, InfoTV và 21h10 trên VTV8.

Ngân An