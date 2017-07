Nhiều thanh thiếu niên nghiện ma túy vì mê ngồi quán cà phê, mê nhậu...

"Thanh thiếu niên nghiện ma túy gia tăng vì mê ngồi quán cà phê, mê nhậu. Trong 6 tháng đầu năm, công an tỉnh giải tán 7.018 đối tượng tập tụ ăn nhâu, quậy phá trong đêm", Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết.

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND Tỉnh Đồng Tháp, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhiều cử tri lo lắng về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng, độ tuổi ngày càng trẻ hóa, trong đó số thanh thiếu niên nghiện ma túy ngày một tăng lên, làm mất an ninh trật tự xã hội, cuộc sống người dân bất an…

Trả lời cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình trạng vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, dù lược lượng công an, các ngành liên quan thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa, phòng chống tội phạm.

Về tội phạm hình sự, đã xảy ra 266 vụ, trong đó có đến 165 vụ do các thanh thiếu niên thực hiện, so với năm 2016, tăng trên 36%; Chủ yếu là các loại tội phạm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, đánh nhau…

Tại kỳ họp thứ 5, nhiều cử tri tỉnh Đồng Tháp lo lắng về tình trạng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, nhất là tội phạm về ma túy ngày càng trẻ hóa

Về tình hình tội phạm ma túy, Thiếu tướng Thuấn thông tin, số vụ thanh thiếu niên vi phạm loại tội phạm này gia tăng. Hiện nay, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đang cảm hóa, quản lí 2.799 đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Số người nghiện ma túy chưa có dấu hiệu dừng lại, tính đến 31/5, Công an đang quản lí 1.491 người nghiện ma túy (có hồ sơ), so với năm 2016 tăng 354 người. Đáng nói trong số này có đến 1.212 thanh thiếu niên nghiện ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, số đối tượng nghi sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh có khoảng 500 người, số đối tượng này hiện chưa có hồ sơ quản lí; số thanh thiếu niên nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa. Hiện có 131/144 xã phường có số người nghiện ma túy, do vậy trong tỉnh chỉ còn 13 xã phường không có người nghiện ma túy.

Nói về nguyên nhân số thanh thiếu niên nghiện ma túy ngày càng nhiều, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nói, thanh thiếu niên nghiện ma túy đang gia tăng vì mê ngồi quán cà phê, mê nhậu rất nhiều. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an giải tán 7.018 đối tượng quậy phá vào ban đêm; thụ lý 17 vụ xâm hại tình dục liên quan 17 đối tượng nhưng trong đó có 14 đối tượng là thanh thiếu niên.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho rằng thanh thiếu niên nghiện ma túy ngày càng gia tăng vì mê ngồi quán cà phê, mê ngồi quán nhậu...

Ngoài lí do trên, Thiếu tướng Thuấn còn trần tình, khi mời các đối tượng vi phạm pháp luật, tội phạm ma túy về trụ sở làm việc, cán bộ mời cha mẹ các đối tượng này đến thì các phụ huynh thẳng thừng nói: "Tôi đã từ con, các ông muốn làm gì thì làm hoặc nói, nó là lao động chính trong gia đình của tôi, mấy ông muốn ăn dọng gì thì ăn đi… Sự thờ ơ của những phụ này là đáng lo ngại".

Với tình hình tội phạm gia tăng, người đứng đầu Công an tỉnh Đồng Tháp nghiêm túc nhận trách nhiệm trước cử tri và người dân, đồng thời thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn đưa ra các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Cụ thể, công an tỉnh sẽ chỉ đạo cấp huyện, xã tăng cường công tác tuần tra ban đêm, lập danh sách quản lí các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật; lập tổ công tác để tìm hiểu gia đình các đối tượng từ đó có biện pháp tuyên truyền, giáo đục phù hợp…

Công an tỉnh Đồng Tháp hứa với bà con thời gian tới sẽ không khoan nhượng với các loại tội phạm nhưng rất cần sự tố giác tội phạm của người dân, sự chung tay mỗi gia đình trong việc giáo dục, quản lí con cái, nhất là khi các đối tượng từ trại cai nghiện về, tránh để tái nghiện. Có như vậy, làng, ấp mới bình yên, bà con yên tâm lao động sản xuất. Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn nhấn mạnh.

Nguyễn Hành