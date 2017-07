Hai nghi can được thuê chém chết người đã ra đầu thú

Sau gần 1 tuần lẩn trốn, hai nghi phạm quê Nghệ An ra tay chém chết người tại Đắk Nông đã đến cơ quan công an đầu thú. Cả hai đối tượng đang được di lý vào Đắk Nông để phục vụ điều tra.

Sáng 15/7, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hai nghi can liên quan đến vụ chém chết người tại huyện Đắk Mil rạng sáng 8/7 là Nguyễn Đình Hà (SN 1987) và Phan Văn Xin (SN 1993) cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã tới Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Hiện đơn vị này đã ra lệnh khởi tố bị can đối với Hà và Xin và di lý hai nghi can từ Nghệ An vào Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Thắng tại cơ quan cảnh sát điều tra

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm Phạm Bá Thắng (SN 1987) và Hà Thanh Khương (SN 1985) và Phạm Anh Trung (SN 1995) cùng trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông vì liên quan đến vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Thắng có mâu thuẫn cá nhân với Giáp nên thuê nhóm đối tượng gồm Phạm Văn Kiều (SN 1992) cùng Hà và Xin đi từ Nghệ An vào huyện Đắk Mil để cắt gân chân đe dọa Giáp. Đến tối ngày 7/7, nhóm đối tượng này được Thắng giao một xe gắn máy, hai con dao để đi đánh Giáp. Đồng thời, Thắng nhờ thêm Khương đi theo nhận diện Giáp và chỉ điểm nơi nạn nhân đang có mặt để nhóm giang hồ ra tay.

Khoảng 1h30 sáng ngày 8/7, Giáp đang ngồi ăn tối cùng bốn người bạn tại một quán cháo ở thị trấn Đắk Mil thì bất ngờ bị ba đối tượng trên đeo khẩu trang che kín mặt dùng dao tấn công, truy sát khiến anh này phải bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, anh Giáp quay lại chống trả khiến Kiều bị thương tích nặng và tử vong ngay sau đó.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đưa anh Giáp đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh này cũng đã tử vong.

Được biết, sau khi Kiều tử vong, Hà và Xin đã thuê xe ô tô của anh Đ.P.T (trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để vận chuyển thi thể Kiều về quê. Đến khoảng 23h ngày 9/7, khi lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đang chốt tại địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện chiếc xe nên đã tiến hành chặn giữ. Tuy nhiên, trên xe chỉ có tài xế T. và thi thể của đối tượng Kiều. Hà và Xin khi đi đến địa bàn tỉnh Quảng Bình thì đã xuống xe bỏ trốn.

