Người đàn ông "sang chảnh" đi làm hàng ngày bằng... máy bay

Sẽ thế nào nếu bạn sống ở thành phố này nhưng lại làm việc ở thành phố khác? Tìm thuê nhà ở thành phố nơi bạn làm việc để gần chỗ làm là giải pháp tối ưu nhất mà phần lớn mọi người lựa chọn. Tuy nhiên một người đàn ông sống tại Los Angeles (Mỹ) lại chọn cách... dùng máy bay để đi làm mỗi ngày.

Curt von Badinski, là một kỹ sư cơ khí và Giám đốc Công nghệ của công ty công nghệ cao Motiv. Mặc dù công ty của Badinski có trụ sở tại San Francisco, tuy nhiên Badinski vẫn sống tại nhà riêng ở thành phố Los Angeles, cách trụ sở công ty gần 600km.

Curt von Badinski di chuyển đến chỗ làm mỗi ngày bằng máy bay Mỗi ngày, Badinski thức dậy vào 5 giờ sáng để tắm rửa, sửa soạn trang phục, ăn sáng và bắt đầu lên xe. Tuy nhiên thay vì lái xe đến chỗ làm, Badinski lại lái xe đến sân bay Bob Hope Burbank ở gần nhà để lên chiếc máy bay riêng của mình, sau đó thực hiện chuyến bay dài 90 phút để bay đến thành phố Oakland, trước khi thực hiện một hành trình ngắn đến trụ sở công ty ở thành phố Los Angeles. Badinski thường bắt đầu công việc vào lúc 8 giờ 30 phút sáng và kết thúc công việc vào 5 giờ chiều, trước khi thực hiện một hành trình tương tự để bay trở về nhà vào 9 giờ tối. “Mỗi khi tôi nói mọi người rằng tôi làm việc mỗi ngày tại San Francisco, họ đều hỏi lại tôi rằng “vào mỗi ngày sao?””, Badinski chia sẻ. “Họ thực sự không thể tin rằng tôi có thể đi đến đó và trở về vào mỗi ngày”. Được biết công ty nơi Badinski ban đầu được thành lập tại thành phố Los Angeles, nơi gần nhà anh sinh sống, tuy nhiên sau đó công ty này đã chuyển trụ sở đến thành phố San Francisco với lý do “có nhiều nhân tại hơn”. Bản thân Badinski không muốn chuyển nhà, nhưng cũng không muốn từ bỏ công việc mình đang có, do vậy anh quyết định chọn lựa cho mình một phương tiện đi làm mỗi ngày hết sức đặc biệt: máy bay. Quãng đường dài gần 600km mà Badinski phải di chuyển hàng ngày Badinski đã phải trả khoản chi phí 2.300USD mỗi tháng để thuê chiếc máy bay tư nhân này mà anh thường bay chung cùng 8 hành khách khác. Badinski cũng phải trải qua một quá trình kiểm tra an ninh kỹ lưỡng, do vậy anh có thể bỏ qua quá trình kiểm tra an ninh thông thường ở sân bay và có thể đi lối riêng để di chuyển từ bãi đậu xe lên sân bay trong vài phút. Tuy nhiên, mỗi ngày khoảng thời gian mà Badinski phải bỏ ra để ngồi trên các phương tiện di chuyển là 6 giờ, một khoảng thời gian không hề nhỏ để di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại. Dù vậy Badinski vẫn có thể tận dụng khoảng thời gian di chuyển để giải quyết công việc của mình. Badinski cho biết khó khăn nhất trong việc phải thường xuyên di chuyển giữa 2 thành phố để đi làm hàng ngày đó là sự khác biệt về khí hậu, khi có thể trời nắng ở Los Angeles nhưng lại lạnh và có mưa lớn ở San Francisco. Sự khác biệt về thời tiết ban đầu đã gây nhiều phiền toái cho Badinski khi lựa chọn trang phục, tuy nhiên giờ đây anh đã quen với điều này. Nhi Nguyễn Theo HP