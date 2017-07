Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn 5.000 tỷ đồng

Trong năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh và Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh cùng đồng phạm xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O cho 101 doanh nghiệp, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.

'Quý bà' lập đường dây mua bán hóa đơn trái phép 200 tỷ đồng

Phá 2 đường dây bán 2.345 tỷ đồng tiền hóa đơn

Truy tố 7 bị can

Ngày 14/7, Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Cty Cổ phần Logistic Năng Lượng Xanh (Cty Năng Lượng Xanh) và Cty Cổ phần Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh, đều có trụ sở ở TPHCM) sang tòa án, truy tố 7 bị can: Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Nguyễn Phạm Xuân Trinh - Thủ quỹ Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Nguyễn Trâm Quyên Thương - PGĐ Cty Năng Lượng Xanh; Nguyễn Đức Thanh Nhân - GĐ Cty TNHH Vận tải Đức Bảo Thịnh; Lê Thị Kiều, Lê Thanh Phú và Trần Ngọc Châu về cùng tội danh mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp và quản lý hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên cấu kết cùng Lê Thị Kiều, Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM để lấy pháp nhân bán hóa đơn khống, hưởng lợi bất chính.

Trong năm 2015, Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất gần 4.000 hóa đơn GTGT khống

Sau khi thành lập các doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT. Quyên sử dụng pháp nhân 9 Cty ở TPHCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán tiếp 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Thủ đoạn xuất khống hóa đơn

Tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Cty Năng Lượng Xanh, Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời. Cả hai thống nhất, Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống... Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của 2 Cty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25,595 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Qua đó, Quyên hứa trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng (thực tế Quyên mới trả Dân 2,5 tỷ đồng; cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra đối với bị can Dân do người này đã chết). Còn Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng, Trần Ngọc Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn lại làm thuê cho Quyên, được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp. Trong số 101 doanh nghiệp nêu trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an chưa đủ điều kiện hoàn tất điều tra đối với 57 doanh nghiệp nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sau.

(Theo Tiền Phong)