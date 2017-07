Thiếu nữ 13 tuổi Việt về Nhất cuộc thi piano danh giá quốc tế

Trần Minh Châu, cô bé Việt 13 tuổi vừa xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Piano quốc tế danh giá Ricard Vines Piano International Competition được tổ chức hàng năm tại Lleida, Tây Ban Nha.

Cuộc thi có lịch sử 22 năm này quy tụ các tài năng trẻ đến từ nhiều nước có nền âm nhạc cổ điển phát triển lâu đời bậc nhất thế giới.

Minh Châu (váy trắng) xuất sắc giành giải Nhất bảng II dành cho lứa tuổi từ 12-14 tuổi.

Trần Minh Châu, học sinh năm 4/9 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một trong số ít những học trò xuất sắc nhất của GS. NGND Trần Thu Hà. Mới đây, cô bé Việt vừa "ẵm" giải Nhất cuộc thi piano quốc tế Ricard Vines Piano International Competition được tổ chức hàng năm từ năm 1995 tại Lleida, quê hương của nhà soạn nhạc nổi tiếng Enrique Granados Campina người Tây Ban Nha.

Cuộc thi do ngài thị trưởng thành phố Lleida làm chủ tịch và được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình thành phố Lleida. Đây là một cuộc thi danh giá đã được tổ chức 22 năm cho các thí sinh trên 18 tuổi.

Cuộc thi năm nay được tổ chức đặc biệt dành cho các tài năng âm nhạc nhỏ dưới 18 tuổi, diễn ra từ ngày 29/6 đến 2/7, thu hút sự tham gia của 50 thí sinh đến từ nhiều nước có nền âm nhạc cổ điển phát triển lâu đời trên thế giới như Hungary, Rumani, Đức, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ...

Đại diện của Việt Nam là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng đầy tài năng. Tham gia cuộc thi với các tác phẩm âm nhạc kinh điển yêu cầu xử lý kỹ thuật, độ khó cao như Bach French Suites No. 5 in G Major, Chopin Etude Op. 10 No. 5, Haydn Sonata in C Major Hob. XVI:50 chương 1, Chopin Polonaise in G Sharp minor và với Liszt Hungarian Rhapsody No. 11, Minh Châu đã thực sự gây ấn tượng với ban giam khảo gồm các giáo sư danh giá trên thế giới và xuất sắc dành giải nhất bảng II dành cho lứa tuổi từ 12-14 tuổi.

Minh Châu vượt qua những đối thủ “nặng ký” đến từ nhiều nước có nền âm nhạc cổ điển lâu đời trên thế giới.

Thi tài trên đấu trường âm nhạc cổ điển quốc tế uy tín, cô bé 13 tuổi đã vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" trên thế giới. Nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến Tây Ban Nha, Minh Châu không giấu nổi niềm vui mừng, hạnh phúc.

"Đọc bảng thành tích và gặp gỡ các bạn cùng thi trước khi cuộc thi bắt đầu, em và gia đình không khỏi cảm thấy run vì những giải thưởng "khủng" các bạn đã đạt được, những giáo sư danh tiếng mà các bạn đã từng tham gia các khoá nâng cao, và hình dáng của các bạn cũng "khủng" so với mình", Minh Châu chia sẻ.

Minh Châu - "cô bé hạt tiêu", cái tên mà các thầy cô ở khoa piano hay gọi, đã bình tĩnh chơi toàn bộ chương trình thi dài một cách tinh tế và thuyết phục. Em vượt lên một bạn gái Nga, một bạn gái Tây Ban Nha để dành giải Nhất ngoạn mục. Cô bé 13 tuổi là minh chứng cho sự phát triển của các tài năng âm nhạc trẻ tuổi nước nhà trong quá trình hội nhập với thế giới.

Lệ Thu