Lãnh đạo Bộ Công an viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82

Nhân kỉ niệm 70 năm ngày Thương Binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), ngày 14/7, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, đã cùng đoàn lãnh đạo Bộ Công an đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82 (huyện Tân Biên, Tây Ninh).

Đoàn lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an… Cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Trần Lưu Quang, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh…

Đoàn đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh thắp hương trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ viếng tại nghĩa trang, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Bia Chiến thắng. Nơi đây ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; viếng tượng đài Bác Hồ; tượng đài cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Bia tưởng niệm Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam tại Khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại địa bàn Tây Ninh như gia đình ông Phan Văn Điền (Mười Thương), anh hùng lực lượng vũ trang; gia đình bà Nguyễn Thị Nhựt là vợ liệt sỹ Lý Văn Nhầm, Trưởng Ban an Ninh huyện Gò Dầu; gia đình ông Bùi Quang Vinh, nguyên chỉ huy phó An ninh; gia đình bà Lương Thị Tâm, nguyên Chỉ huy phó An ninh và ông Hoàng Minh Chư, nguyên trưởng phòng Tình Báo Công an Tây Ninh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Thăm gia đình anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Điền (Mười Thương)

