Nhà giàu Trung Quốc cho con đi du học từ thuở lên ba

Zhang Feiyu thậm chí là chưa được 5 tuổi, nhưng sắp tới cậu bé sẽ có một chuyến du học ngắn kéo dài 5 tháng ở Mỹ.

Cách đây vài ngày, cậu bé người Thượng Hải này đã bay hơn 15 giờ cùng với mẹ và em gái tới nhà dì ở Austin, Texas.

Còn 2 tháng nữa mới tới sinh nhật lần thứ 5 của Feiyu và cậu bé sẽ theo học một trường mầm non địa phương ở Texas trong khoảng vài tháng để “mở rộng tầm nhìn”.

“Tôi muốn thằng bé đi ra ngoài và nhìn thế giới… Tôi tự hỏi không biết thằng bé sẽ chơi với những đứa trẻ khác như thế nào trong môi trường nói tiếng Anh” – chị Jamie Chen, mẹ Feiyu cho hay.

Theo kế hoạch của chị Chen thì Feiyu sẽ theo học một trường mầm non gần nhà dì từ tháng 8 tới tháng 12, trong khi chị và cô con gái sơ sinh sẽ hưởng thụ một kỳ nghỉ.

Trong khi mỗi năm có hàng trăm nghìn sinh viên Trung Quốc đi du học thì xu hướng cho trẻ mầm mon đi du học ngắn ngày ngày càng tăng ở nước này.

“Ngày càng nhiều trẻ mầm non tham gia các chuyến du học trong năm qua, trong khi các trường mầm non quốc tế cũng mở rộng và ngày càng nhiều khóa học song ngữ được giới thiệu cho trẻ mầm non” – ông Zhang Jie, giám đốc kinh doanh du học của một công ty du lịch hàng đầu Trung Quốc cho hay.

Những đứa trẻ tuổi này chiếm 10% khách hàng đặt các “tour” du học ở công ty ông trong mùa hè này, ông Zhang nói.

Con số này đánh dấu một sự gia tăng đáng kể so với năm ngoái. Theo một báo cáo mới đây của công ty du lịch Tuniu, trẻ mầm non chiếm 6% học sinh Trung Quốc đi du học vào thời điểm cùng kỳ cách đó 1 năm.

Mỹ là điểm đến phổ biến nhất, sau đó đến Anh – báo cáo cho hay. Mức giá phổ biến cho một “tour” như thế này dao động từ 20.000 tệ tới 30.000 tệ (2.940 USD tới 4.410 USD) mỗi người.

Tuy nhiên, trên thực tế, giá cả có thể rất chênh lệch phụ thuộc vào điểm đến. Với chuyến đi dài một tuần tới Chiang Mai, Thái Lan, một trẻ đi kèm một phụ huynh chỉ tốn khoảng 6.000 tệ cho cả trường mầm non và khách sạn. Với một chuyến đi dài 13 ngày tới Reunion – một hòn đảo của Pháp thì giá trọn gói là 37.800 tệ.

Có 2 loại “tour” trong phân khúc thị trường du lịch này – theo công ty du lịch Ctrip. Một là các trại hè được tổ chức bởi các nhóm chuyên nghiệp chủ yếu ở Mỹ, Anh và Singpore. Loại “tour” này đôi khi kết hợp cả đi tham quan một số địa điểm văn hóa, hoặc được nói chuyện với các chuyên gia giáo dục. Loại thứ hai là du học dành cho trẻ mầm non trong một thời gian ngắn. Điểm đến phổ biến vẫn là Mỹ, Anh, Australia và New Zealand.

Chị Maggie Xiao – một bà nội trợ ở Thượng Hải có 2 cô con gái – cho biết chị quyết định cho cô con gái lớn là Xie Lele tham gia một trại hè ở Mỹ vào mùa hè năm ngoái sau khi một người bạn của chị cũng cho con đi.

“Lúc đó tôi cũng tình cờ đang lên kế hoạch đi du lịch Mỹ, nên tôi nghĩ cho Lele tới một trại hè địa phương sẽ là một điểm cộng tuyệt vời” – chị Xiao nói.

“Hai vợ chồng tôi đã quyết định sẽ cho cháu đi du học khi con bé lớn hơn, vì thế chúng tôi muốn con gái trải nghiệm điều đó trước”.

Cô bé Lele năm nay 6 tuổi và đang theo học một trường mầm non Montessori ở Thượng Hải. Lele đã tham gia trại hè 3 tuần hồi tháng 7 năm ngoái.

Lele tới trại vào khoảng 8-9 giờ sáng và ra về lúc 3 giờ chiều mỗi ngày sau khi có các hoạt động về nghệ thuật, khoa học hoặc các hoạt động ngoại trời.

Chi Xiao cho biết chị rất thích trại hè này bởi vì nó “rất Mỹ”. Chị chỉ nhìn thấy 3 gương mặt châu Á trong số 100 đứa trẻ ở đó. Và con gái chị cũng rất thích hoạt động này vì nó rất vui.

Bà mẹ này cho rằng trải nghiệm này rất đáng đồng tiền mặc dù chi phí đắt đỏ - 400 USD/ tuần.

Ngoài việc tạo điều kiện để con chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống du học sau này, các ông bố bà mẹ nước này cũng đang sử dụng các “tour” du lịch như một cơ hội để các thành viên trong gia đình có khoảng thời gian bên nhau chất lượng hơn.

Tổ chức giáo dục EF (Education First) cho biết họ đã nhận thấy nhu cầu này và đang có những “tour” du học mới trong mùa hè này nhắm vào đối tượng nhỏ tuổi hơn.

Có một “tour” dài 2 tuần dành cho cha mẹ và trẻ từ 5-9 tuổi. Hai điểm đến của họ là Australia và Singapore.

Trong những chuyến đi này, trẻ được luyện tập tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, trong khi bố mẹ chúng đi thăm các ngôi trường nổi tiếng, học về các chính sách nhập cư và đầu tư, tham gia các buổi tiệc nếm thử rượu hay chơi golf – một thông báo của EF cho hay.

Ông Andrew Chen – giám đốc nghiên cứu của WholeRen Education, một công ty tư vấn cho sinh viên Trung Quốc ở Mỹ - cho biết, ngành công nghiệp này vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và tạo doanh thu thấp do cho phí quá cao.

WholeRen Education cũng đang nghiên cứu các cơ hội trong phân khúc thị trường này, nhưng họ thực hiện cách tiếp cận chậm rãi bởi vì rất khó để đáp ứng nhu cầu của các phụ huynh trong việc cung cấp nơi ăn ở và sắp xếp cho việc đi lại ở nước sở tại.

“Vì vậy, hiện tại, chúng tôi chọn cách đưa ra gợi ý và tính phí tư vấn cho các khách hàng kiểu này, thay vì sắp xếp toàn bộ chuyến đi và chịu trách nhiệm về nó”.

Chị Xiao cho biết, con gái chị đã hỏi liệu cô bé có lại được đi trại hè vào mùa hè năm nay không. “Chúng tôi đang nghĩ đến Vương quốc Anh, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ đi sau 1 -2 năm nữa khi con gái thứ hai lớn hơn” – chị nói và nhắc lại cô con gái hiện mới 3 tuổi.

Nguyễn Thảo (Theo SCMP)