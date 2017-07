Một ngày theo chân những “phù thùy” tản nhiệt nước tại Việt Nam

Chính những con người như anh Dũng, những bàn tay “phù thủy” thổi hồn biến những cỗ máy tính khô khan, thiếu sức sống trở thành những tác phẩm thu hút mọi ánh nhìn xứng đáng được gọi là những nghệ sĩ đúng nghĩa

Trong mắt dân chơi phần cứng máy tính, overclocker hay cả game thủ hardcore, tản nhiệt nước đã trở thành một lựa chọn gần như tối ưu nhất . Sở hữu hầu hết mọi ưu điểm giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả, tản nước cũng đã và đang dần thay thế những tản nhiệt khí với quạt thông gió truyền thống. Còn tại Việt Nam, phong trào lắp tản nhiệt nước cho hệ thống máy tính trong vài năm trở lại đây cũng đã trở nên nóng hơn bao giờ hết, với những thương hiệu chỉ chuyên sản xuất những thành phần linh kiện phục vụ cho hệ thống làm mát bằng chất lỏng như EK, Bykski, Bitspower hay Barrow.

Dành cho người mới nhập môn, muốn tháo dỡ chiếc quạt tản nhiệt CPU cồng kềnh, ồn ào để thay một bộ tản nước êm ái, mát mẻ, họ có nhiều lựa chọn. Đơn giản nhất là ra cửa hàng máy tính và sắm cho mình một bộ thiết bị all-in-one, được rất nhiều hãng như CoolerMaster, Thermaltake hay Deepcool sản xuất. Ưu điểm của những hệ thống làm mát này là dễ lắp đặt, không cần suy nghĩ nhiều về tính toán vị trí đặt đường nước, bơm hay ống dẫn lưu vì những điều này đã được nhà sản xuất tính toán giúp, gần như hoàn hảo:

Tất cả những gì họ phải làm là bỏ tiền mua sản phẩm mang về, dùng tua vít cố định lưới tản kèm quạt thông gió làm mát vào case máy tính, sau đó trét keo tản nhiệt vào CPU và bắt vít cố định water block vào chip xử lý, sau đó chỉ cần kết nối jack cắm cấp nguồn cho quạt và máy bơm thông qua các kết nối trên mainboard và bật máy tận hưởng cảm giác máy tính chạy êm ru, chip chạy mát lạnh.

Đối với những game thủ hay người dùng máy tính có nhu cầu thay đổi, nâng cấp phần cứng liên tục (như chúng tôi), thì AIO là lựa chọn tối ưu khi mỗi lần thay phần cứng mới để đánh giá, chỉ cần tháo phần máy bơm tích hợp đường tản nhiệt nước ở CPU ra, đổi main đổi chip, trét ít keo tản và lại sử dụng như bình thường.

Tuy nhiên trong mắt nhiều game thủ khác, trước thời đại phần cứng mạnh luôn phải đi kèm với ngoại hình đẹp mắt, và đặc biệt là cơn bão mang tên "đèn LED RGB" đang làm mưa làm gió thị trường toàn cầu, thì tản AIO kể trên gần như không chiều lòng được họ. Và một thị trường mới toanh đã hình thành. Trước đây, các cửa hàng linh kiện máy tính cũng như dịch vụ lắp ráp máy theo cấu hình chơi game được người dùng chọn lựa chỉ có vài công việc đơn giản là vào kho lấy phần cứng ra lắp vào case.

Còn bây giờ, họ còn đứng trước đòi hỏi mới của thị trường, đó là lắp đặt một hệ thống tản nhiệt nước cao cấp vào đúng bộ máy tính đó, sử dụng những thiết bị có sẵn.

Nói thì dễ, nhưng đến khi bắt tay vào làm, cuộc đua tản nhiệt nước bỗng trở thành thử thách rất lớn. Cả một quá trình học hỏi, thử-sai, cũng như nghiên cứu để biến đống linh kiện vô tri vô giác của các hãng sản xuất phần cứng như thế này…

…trở thành một bộ máy tính đẹp lung linh, thu hút mọi ánh nhìn như thế này:

Và đó cũng là lúc, những con người có niềm đam mê mãnh liệt như anh Dũng Mai vào cuộc.

Đối với cộng đồng phần cứng Việt Nam, cái tên Dũng Mai, admin của “Vietnam Watercooling Group” chẳng còn xa lạ gì với họ. Bước chân vào thế giới tản nhiệt nước ngót nghét cả nửa thập kỷ trước, khi những hệ thống thiết bị làm mát máy tính hầu như chỉ tập trung vào tính thực dụng của hệ thống, với những ống nước mềm bé xíu đủ để làm mát cho con chip xử lý bên trong bo mạch chủ.

6 năm, quãng thời gian không dài nhưng chắc chắn chẳng ngắn, anh cùng các đồng nghiệp đã tự tay thực hiện biết bao bộ máy tính tích hợp tản nhiệt nước đẹp mắt, giành được những giải thưởng trong các cuộc thi tại Việt Nam:

Ngẫm lại quá trình đến với thế giới tản nhiệt nước, anh Dũng chia sẻ:

“Cách đây 6 năm, tôi là member cựu của diễn đàn VOZ, tôi rất thích mày mò về ép xung CPU, VGA. Cơ mà vấn đề lớn nhất khi gặp ở trò ép xung đó là nhiệt độ. Tôi sẽ ko thể ép được lên cao khi nhiệt độ quá nóng. Và thế là tôi đã thay đủ thứ tản khí bán ở thời điểm đó mà ko có loại nào có thể thoả mãn được nhu cầu của tôi. Và tôi đã bước vào thế giới tản nhiệt nước từ đó. Nó giúp dàn máy của tôi giải nhiệt một cánh không ngờ, điều mà không 1 chiếc tản khí nào có thể làm được.”

Trở lại với hiện tại. Nằm trong một con ngõ nhỏ trong phố Hồng Mai là nơi Gland, đứa con tinh thần của anh Dũng tọa lạc. Cửa hàng do chính anh góp công sức mở ra với kỳ vọng trở thành một nơi game thủ có thể đến, đặt mua một hệ thống PC chiến game và lắp những hệ thống tản nước theo yêu cầu của chính chủ nhân bộ máy. Bước vào bên trong, là cả một thiên đường cho dân cuồng phần cứng máy tính.

Nó vô tình khiến chúng tôi quên đi hết những mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày, của con đường gập ghềnh đầy xe cộ, của cái nắng chiều oi ả.

Thứ còn lại chính là cảm giác háo hức của một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới, khi trước mắt là những dàn máy kết hợp hệ thống chiếu sáng lẫn tản nhiệt theo một cách khó lòng hoàn hảo hơn. Theo anh Dũng cho biết, dù mới đi vào hoạt động cách đây chưa lâu nhưng anh cùng nhóm cộng sự 5 người đã nhận được không ít đơn đặt hàng của những fan cuồng phần cứng, biết đến anh và muốn chính tay anh “độ” hệ thống tản nhiệt cho máy. Kéo chúng tôi về phía chiếc máy tính, anh hồ hởi chia sẻ những hình ảnh của những tác phẩm của mình cùng các anh em tại đây thực hiện:

Giờ đây tản nhiệt nước đã trở thành một thú chơi dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Chỉ cần khoảng 2 đến 3 triệu Đồng, game thủ đã có thể sở hữu một hệ thống tản nhiệt trung cấp, sử dụng linh kiện tốt và được chính những bàn tay có kỹ thuật và kiến thức lắp đặt.

Không chỉ làm mát cho CPU, mà thậm chí tản nước đã trở thành một thú chơi, một cách khoe khoang dàn máy tính khủng của bản thân. Cũng chẳng thiếu những game thủ bỏ một số tiền vừa phải mua case nhưng không ngần ngại bạo chi cho dàn tản nước. Về vấn đề này, anh Dũng cho biết:

“Chuẩn là tản nhiệt nước giờ ngoài việc hiệu năng mà nó còn mang lại thẩm mỹ cho dàn PC trở lên cực đẳng cấp. Cơ mà việc tản khí có khả năng làm mát tương tự thì không đúng hoàn toàn, chỉ với các dàn nước cơ bản lắp chạy thanh cảnh dành cho người mới chơi thì OK, hiệu năng có thể ngang những chiếc tản khí ‘xôi thịt’. Còn với các dàn nước tầm trung đổ lên là không một chiếc tản khí hay AIO nào có thể đuổi đc hiệu năng lẫn tính thẩm mỹ của tản nước custom mang lại cả.”

Kinh nghiệm cho những người tập chơi tản nhiệt nước

Điều may mắn nhất của chúng tôi là đến thăm anh Dũng đúng lúc anh cùng đồng nghiệp đang lắp đặt một bộ tản nhiệt nước cho khách hàng. Anh cho biết, một hệ thống tản nhiệt như thế này mất ít nhất là 4 đến 5 tiếng đồng hồ để hoàn thành một cách tỉ mỉ và nghiêm túc. Những dự án lớn hơn, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn đương nhiên cũng tốn thêm thời gian, thậm chí lên đến vài ngày.

Nếu như showroom, nơi chúng tôi đặt chân vào đẹp đến lung linh, thì khu xưởng lắp ráp thiết bị của cửa hàng lại toát lên cái chất của dân kỹ thuật đúng nghĩa. Tủ thiết bị, bàn làm việc, những cuộn dây vỏ bọc vải đủ màu để làm dây nguồn, đèn khò, ống nước, khớp nối, máy bơm cỡ nhỏ, thậm chí cả thùng máy tính đặt khắp căn phòng rộng chừng 20 mét vuông. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, không bừa bộn, không chiếm lĩnh hết diện tích làm việc của modder.

Đến đây, ghi hình lại quá trình lắp đặt một hệ thống tản nước, chúng tôi mới nhận ra sự cầu kỳ, tinh tế của những gã “phù thủy” tại đây. Họ không chỉ đơn giản là hàn gắn những linh kiện có sẵn vào bên trong thùng máy, mà còn tính toán đường ra, đường vào của nước tản nhiệt, sử dụng nước màu gì để hợp gu với đèn LED của quạt tản nhiệt và dải đèn được hàn thêm, và thậm chí là tạo ra cả dây cáp cấp nguồn cho mainboard và card đồ họa cùng tông, đúng theo yêu cầu của khách hàng.

Lắp tản nhiệt nước All In One dễ bao nhiêu, thì khối lượng công việc của người làm tản custom lại càng lớn, và độ khó lại càng cao bấy nhiêu. Có quá nhiều thứ họ phải ghi nhớ, từ đo đạc, xử lý ống bằng nhiệt, cho đến cố định các khớp nối giữa các đoạn ống nước, tạo ra những đường cong đầy quyến rũ bên trong thùng máy. Nhìn họ làm việc, chúng tôi có cảm tưởng đây là những anh chàng thợ sửa ống nước, kiêm thợ điện đúng nghĩa, có điều công cụ lao động và sản phẩm họ làm ra đẹp mắt và choáng ngợp hơn nhiều.

Chỉ cần nhìn cách họ tỉ mỉ dùng đèn khò làm mềm ống để uốn, đo đạc khoảng cách để cưa và mài ống đến con số chính xác nhất có thể, chúng ta cũng có thể bị cuốn hút đến không thể cưỡng lại rồi:

Lắp được một bộ tản nước cho máy tính cũng lắm công phu

Cẩn tắc vô áy náy, công việc nào cũng đều có nguy cơ tai nạn nghề nghiệp cả, và đối với dân làm tản nhiệt nước, những “tai nạn” trong quá trình lắp đặt dù không gây nguy hiểm cho người lắp ráp cũng như phần cứng máy tính nhưng việc khắc phục hậu quả lại tương đối mất thời gian.

Ngay trong quá trình lắp ráp, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến cảnh hệ thống rò nước vì đường ống nước vào waterblock chưa được vặn chặt, nước rò ra đáy case, tràn hết ra ngoài. May mắn là đường nước vào được đặt ở vị trí thấp, và chỗ rò không gần với những phần cứng khác như card đồ họa nên chỉ cần tháo nước, lau sạch phần nước bị rò rỉ, vặn chặt khớp nối ống cứng và vấn đề đã được giải quyết.

Trong suốt quá trình tạo ra những tác phẩm tản nhiệt nước, anh Dũng chẳng hề thiếu những kỷ niệm khó lòng quên được. Tất cả những câu chuyện đó, cộng với lòng yêu nghề, đã khiến anh gắn bó hơn với cuộc chơi tản nước đang trở nên hot hơn bao giờ hết tại Việt Nam:

Tai nạn nghề nghiệp: Đang lắp dở thì... nước tản phụt thẳng vào mặt !!!

Cứ như thế, từ một thứ thiết bị xa xỉ chỉ phục vụ một số nhu cầu chuyên nghiệp, tản nhiệt nước tại Việt Nam đã trở thành một trào lưu, một thú chơi riêng , tôn vinh vẻ đẹp của kỹ thuật và sức sáng tạo của các modder. Cảm giác ngồi trong bóng tối, nhìn dàn máy “con cưng” phát ra ánh sáng lập lòe, tiếng nước tản nhiệt tí tách chảy trong bình và tiếng quạt khẽ thổi bên trong qua khung kính cường lực bên cạnh thùng máy giờ đã là thú vui của hàng nghìn người Việt, những người đi từ yêu game đến yêu cả phần cứng chơi game.

Và chính những con người như anh Dũng, những bàn tay “phù thủy” thổi hồn biến những cỗ máy tính khô khan, thiếu sức sống trở thành những tác phẩm thu hút mọi ánh nhìn xứng đáng được gọi là những nghệ sĩ đúng nghĩa, vì nếu nghề lắp đặt tản nhiệt nước custom không phải một môn nghệ thuật đòi hỏi sức sáng tạo tối đa, và bàn tay đầy ma thuật chơi đùa với những món đồ công nghệ, thì chúng tôi cũng không biết nên gọi là gì nữa.