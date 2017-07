Tìm hiểu về "nút bấm bất tử" - Công nghệ đột phá mới trong làng gaming mouse

Nút bấm bất tử quả thực là một công nghệ hết sức thú vị, rất đáng chú ý trong làng gaming mouse nhiều năm trở lại đây.

Đã từ lâu, hiện tượng nút chuột bị double click - một lần bấm bị nhận thành 2 hoặc nhiều đã gây ra sự khó chịu cực lớn cho game thủ toàn thế giới cũng như Việt Nam. Mặc dù rất nhiều năm đã trôi qua song ở thời điểm hiện tại thì mới chỉ có một hãng gaming gear thuộc dạng 'thấp cổ bé họng' với những sản phẩm giá rẻ, trung cấp là Fuhlen tập trung nghiên cứu và áp dụng công nghệ 'nút bấm bất tử' trên chuột gaming của mình mà thôi.

Sự cố gắng của Fuhlen thực sự không hề lãng phí chút nào bởi hiện tại thì công nghệ nút bấm bất tử mang tên "magnet driven micro switch" của hãng đang được rất nhiều game thủ tại Việt Nam cũng như trên thế giới quan tâm. Các nút bấm bất tử này đã được trang bị trên một số sản phẩm thuộc dòng Nine Series cao cấp của hãng bao gồm G90, G90 Pro và G93S RGB. Chúng đều được bán rất chạy trên thị trường Việt Nam, một phần nhờ vào giá thành hợp lý, một phần chính bởi các nút bấm độc đáo kể trên.

Fuhlen G93S RGB - Một trong những sản phẩm được trang bị nút bấm bất tử.

Hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn độc giả tìm hiểu kỹ càng hơn về công nghệ nút bấm bất tử này cũng như cả hiện tượng double click rất khó chịu luôn bị game thủ căm ghét!

Khi nào thì nút bấm chuột bị coi là 'chết'?

Theo quan niệm thông thường, nút bấm bị coi là đã chết tức là nó hoàn toàn không hoạt động nữa, bấm hoàn toàn không nhận trên hệ điều hành cũng như trong bất kỳ phần mềm nào, bao gồm cả game nữa. Tuy nhiên, trên thực tế thì đối với game thủ thì một nút bấm cũng bị coi 'chết' ngay khi dính phải hiện tượng double click chứ chẳng cần đến khi 'nghỉ chơi' hẳn.

Không cần phải giải thích thêm về sự khó chịu cùng cực khi mà chuột của bạn bị dính double click, quả thực là dùng bình thường còn khó, kéo chuột để chọn nhiều phải còn không nổi chứ đừng nói đến việc chơi game cần có độ chính xác cao, và đó cũng chính là lý do khi bị DC thì coi như là nút đã 'chết'.

Tại sao nút bấm chuột lại có thể bị double click?

Các nút bấm bình thường sử dụng sự tiếp xúc của các lá đồng, tạo ra tín hiệu điện sau mỗi lần người dùng click để ghi nhận và báo mới máy tính về hành động này. Do đó sau một thời gian sử dụng các lá đồng mòn đi hay do bụi bẩn chui vào hoặc lò xo của nút đã yếu thì sự tiếp xúc sẽ bị sai lệch, chúng ta chỉ bấm một lần song nút lại gửi tín hiệu tới hai hoặc nhiều lần dẫn tới hiện tượng double click.

Cấu tạo của các loại switch thông thường với sự tiếp xúc của lá đồng, dễ bị double click sau một thời gian sử dụng.

Và nút bấm bất tử ra đời với mục đích khắc phục tình trạng dùng một thời gian bị double click vô cùng khó chịu kể trên. Để làm được điều này họ đã sử dụng một công nghệ mới hoàn toàn khác biệt được đặt tên là "magnet driven micro switch" tạm dịch là "nút chuột từ tính", chính là nút bấm bất tử chúng ta đang muốn tìm hiểu thêm.

Nút bấm bất tử hoạt động ra sao?

Để giúp game thủ hình dung rõ hơn về nút bấm bất tử thì chúng tôi đã tiến hành 'mổ bụng' một chú chuột G93 RGB ra để xem thiết kế bên trong của nó ra sao và làm thế nào nó có thể 'miễn dịch' được với căn bệnh double click.

Chúng ta có thể thấy rằng loại nút bấm bất tử này có cấu tạo hoàn toàn khác biệt so với các loại nút bấm thông thường. Nó không phải là một modul hàn trên bo mạch của chuột mà là phần cơ học tách rời với một thanh lò xo và một cục nam châm vĩnh cữu.

Cận cảnh nút bấm bất tử của Fuhlen.

Mỗi lần chúng ta bấm nút chuột thì thanh thép di chuyển một chút và khi thả ra thì nam châm sẽ hút nó quay trở lại vị trí ban đầu chứ không phải là một chiếc lò xo nữa. Lực hút từ tính này đồng thời cũng tạo ra tiếng click rất giống với những loại chuột thống thường.

Tuy nhiên điều thú vị là mặc dù được đặt tên là nút bấm từ tính song thực tế thì cốt lõi của công nghệ nút bấm bất tử này lại không phải là từ tính. Cách đặt tên này chỉ nhằm miêu tả cách 'dẫn động' của switch mà thôi còn phần quan trọng nhất là nó tạo ra tín hiệu click chuột ra sao thì lại hoàn toàn... chẳng liên quan gì cả.

Clip giải thích về cấu tạo cũng như phương thức hoạt động của công nghệ nút bấm bất tử từ Fuhlen.

Thực tế, thanh thép trong nút có nhiệm vụ chắn một chùm tia hồng ngoại được phát ra và ghi nhận trên bo mạch chính của chuột, cụ thể như sau: Bình thường thí chùm tia hồng ngoại này nối liền, mỗi lần thanh thép thay đổi vị trí - tương đương với việc người dùng bấm nút thì chùm tia này sẽ bị 'cắt đứt' tạm thời và khi đó hệ thống tính là một lần click.

Phần cảm biến của nút bất tử trên mainboard của chuột.

Cách thức hoạt động này hoàn toàn khác biệt so với sử dụng tín hiệu điện do sự tiếp xúc các lá đồng với nhau như các loại nút truyền thống được sử dụng từ trước tới nay nên cũng miễn nhiễm luôn căn bệnh double click do bị 'chập' điện đó.

Nút bấm bất tử có thực sự bất tử?

Vâng, như đã khẳng định ở trên thì do cách thức hoạt động khác nhau hoàn toàn nên các nút bấm bất tử của Fuhlen sẽ không bao giờ bị bệnh double click do nguyên nhân chập tiếp xúc gây tín hiệu nhầm như nút bấm truyền thống.

Nhưng mà trên lý thuyết thì các loại nút bấm bất tử này vẫn có thể bị double click bởi những nguyên nhân khác! Tuy nhiên thực tế các nguyên nhân này tương đối khó có thể xảy ra:

Đầu tiên là nếu bạn bấm quá trâu, quá mạnh khiến cho khung nhựa đỡ bên trong bị mòn quá đáng, biến dạng rộng quá thì thanh sắt có thể đi xuống cắt chùm tia một lần rồi quá trình đi lên lại cắt chùm tia lần nữa gây ra DC. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi bạn cố tình bấm thật mạnh thật nhiều để phá mà thôi, mà cho dù cố tình phá cũng còn lâu mới hỏng đến mức này được!

Tiếp theo là cảm biến nhận chùm tia hồng ngoại bị lỗi khiến cho tín hiệu nhận bị sai lệch dẫn tới nhận nhầm số lần click chuột. Mỗi nhà sản xuất đều có bộ phận kiểm thử riêng, vì vậy cho nên các sản phẩm sai lệch quá đáng như thế này có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được tay người dùng. Mà cho dù có 'lọt' một vài chú chuột thì game thủ cũng hoàn toàn có thể được đổi mới ngay lập tức.

Tạm kết

Công nghệ nút bấm bất tử thực sự là một bước tiến lớn cho game thủ nói riêng và những người sử dụng máy tính nói chung bởi ai cũng hiểu và quá sợ hãi căn bệnh double click, có thể khiến họ vô cùng bực bội lúc chinh chiến trong thế giới ảo cũng như sử dụng trong các tác vụ thông thường hằng ngày.

Quả thực đội ngũ sản xuất đã tạo ra được một sản phẩm có thiết kế vừa đơn giản vừa thông minh, phá vỡ lối mòn trong việc sản xuất chuột gaming đã tồn tại suốt nhiều năm qua chỉ bởi suy nghĩ: "Đến lúc nút chuột bị double click thì cũng nên thay cho rồi".

Đó cũng là một phần lý do mà hiện tại mới chỉ có duy nhất một hãng phát triển công nghệ nút bấm bất tử này trong những chú chuột gaming trên thị trường. Hi vọng trong tương lai các NSX nổi tiếng thế giới cũng sẽ có những bước đi của riêng mình để tạo ra các nút bấm bất tử thực sự, tân tiến hơn, tiện dụng hơn để game thủ được 'hưởng lợi' với các sản phẩm tốt nhất!