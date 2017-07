Choi Ae Ra và Go Dong Man - cặp đôi "hâm hâm dở dở" cũng có gu thời trang hay ho phết nhé!

Choi Ae Ra và Go Dong Man lúc nào cũng thoải mái, đơn giản với những bộ đồ quen thuộc mà bất kỳ ai cũng có thể diện hay bắt gặp ở ngoài đời thường.

Bộ phim Third-Rate My Way (Thanh xuân vật vã) vừa mới kết thúc, dư âm còn đọng lại không chỉ ở câu chuyện thú vị của cặp đôi diễn viên chính Choi Ae Ra và Go Dong Man do Kim Ji Won và Park Seo Joon đảm nhận mà còn ấn tượng bởi phong cách thời trang của hai nhân vật chính trong phim. Không chọn phong cách cầu kỳ, ấn tượng vẽ vời đủ kiểu quần áo hợp mốt, Choi Ae Ra và Go Dong Man lúc nào cũng thoải mái, đơn giản với những bộ đồ quen thuộc mà bất kỳ ai cũng có thể diện hay bắt gặp ở ngoài đời thường. Chính vì vậy mà phong cách thời trang của cặp đôi này qua mỗi tập phim, tập nào cũng ghi điểm khiến fan yêu thích.

1. Choi Ae Ra (Kim Ji Won)

Trong phim Kim Ji Won đảm nhận vai Choi Ae Ra, một cô nàng có cá tính mạnh, không hề sang chảnh hay kiêu kỳ như những nhân vật mà cô từng đảm nhận. Người hâm mộ vẫn mê mệt trước nhan sắc thiên thần ngọt ngào của cô nhưng lần này, đảm nhận vai diễn Choi Ae Ra - một cô nàng xuất thân bình dân, đang trật vật xoay xở với cuộc sống và công việc ngoài kia. Là một cô nàng cá tính, nên gu thời trang của Choi Ae Ra cũng đa dạng biến hóa nhiều style chứ không đơn thuần một kiểu. Thế nhưng đừng nghĩ cô nàng bình dân này không diện hàng hiệu, bóc mác một số trang phục của cô trong phim, thấy khá nhiều những món đồ đắt tiền đấy nhé.

2. Go Dong Man (Park Seo Joon)

Nếu như bạn vẫn còn đang ấn tượng về một Park Seo Joon lịch lãm, diện toàn hàng hiệu như "She was pretty" thì trong "Third-Rate My Way", Park Seo Joon vào vai một anh chàng đam mê thể thao, chính vậy mà phong cách thời trang của anh chàng này cũng tập trung vào style khỏe khoắn, thoải mái tiện dụng chứ không phải kiểu quần âu sơmi nghiêm chỉnh như mọi lần. Park Seo Joon đặc biệt thích mặc áo phông, mỗi tập anh chàng lại mặc một kiểu áo phông, chẳng ngày nào là giống ngày nào.