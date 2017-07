Đã bắt được đối tượng đánh bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Việt Yên

Theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an huyện Việt Yên vừa bắt được đối tượng đánh bác sĩ NV Long (công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khi đang điều trị cho bệnh nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc ngày 12/7, bác sĩ NV Long (công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị đánh khi đang điều trị cho bệnh nhân, Công an huyện Việt Yên đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên đã làm rõ và bắt giữ đối tượng nghi vấn đánh bắc sĩ N.V Long.

Sáng ngày 14/7, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc vụ bác sỹ Long bị hành hung khi đang sơ cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Bắc Giang, Bệnh viện Đa khoa Việt Yên tổ chức thăm hỏi, động viên bác sĩ Long. Đồng thời, ổn định tâm lý cho nhân viên y tế tại bệnh viện an tâm làm việc.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang phối hợp với công an địa phương điều tra, làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với đối tượng hành hung bác sĩ Long. Đồng thời, rà soát, chấn chỉnh công tác an ninh, trật tự tại bệnh viện để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi cấp cứu, khám chữa bệnh.

Trước đó, sáng ngày 12/7, tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên, Bắc Giang có một nhóm thanh niên đưa một bệnh nhân bị thương ở tay vào điều trị. Sau khi tiếp nhận một bệnh nhân, bác sĩ N.V.Long đã tiến hành khâu vết thương cho người bệnh và bất ngờ bị một đối tượng đi cùng nhóm bệnh nhân này tấn công bằng máy đo huyết áp, khiến bác sĩ bị chảy máu vùng đầu và phải đưa đi sơ cứu, khâu 5 mũi.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, Bắc Giang cho biết: tình trạng sức khỏe của bác sỹ Long đã tạm thời ổn định, bệnh viện sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng cương làm rõ việc này.

Bá Đoàn