Tranh cãi trước kết luận Blade & Soul không phải game cày quốc: thực ra vẫn phải cày sấp mặt!?

Mới đây, không ít game thủ Việt đã cùng bàn luận sôi nổi về một chủ đề trong Group Blade and Soul Việt Nam, đó là "Liệu rằng Blade and Soul có phải là game cày kéo".

Vấn đề bắt đầu được đưa ra khi một game thủ Việt mỉa mai đoạn giới thiệu về Blade and Soul trên trang chủ của Garena, khi theo như bài viết giới thiệu thì "Blade and Soul không phải là game cày cuốc". Tất nhiên, ngay lập tức thì rất nhiều game thủ đã chơi qua Blade and Soul nhận định rằng điều này là không đúng.

Một game thủ đã bình luận: "Chắc là chưa chơi game bao giờ thì mới nói thế. Tôi chơi Blade and Soul ngày cày 12 tiếng mốc mồm ra, chắc 12 tiếng vẫn là cày ít thôi nhỉ".

Một game thủ khác thì bình luận hài hước hơn: "Chắc họ coi game thủ là nông dân trâu cày rồi nên phải gọi là làm đồng mới đúng".

Trên thực tế, khi nhắc đến game online thì việc "cày kéo" vốn là chuyện không thể thiếu. Hãy thử nghĩ mà xem, rõ ràng là các game thủ chơi nhiều, tham gia nhiều hoạt động thì số tiền vàng, vật phẩm mà họ thu về cũng sẽ phải nhiều hơn game các game thủ chơi ít.

Một game thủ đã chỉ ra rằng trong Blade and Soul không thiếu hoạt động để chơi mỗi ngày, và việc hoàn thành hết trong 1 ngày tiêu tốn không ít thời gian: "Chơi Blade and Soul nào là cày Event, cày Đào, cày Legend Access, cày nguyên liệu chế Gear, ngày thường đi hết Dungeon trong game cũng đủ chết mệt rồi. Đây không phải game cày cuốc mà là game siêu cày cuốc".

"Không cày cuốc chắc chỉ có nạp tiền Đô La thần chưởng thì mới chơi nổi game này. Không cày Gold, không cày nguyên liệu thì đừng mong nâng cấp gear nhé" - Một game thủ khác cũng đồng tình với ý kiến cho rằng Blade and Soul là game đòi hỏi cày cuốc khá nhiều.

Dễ thấy rằng có thể thấy rằng mặc dù Blade and Soul đòi hỏi tính "chăm chỉ" rất nhiều, và cần chú ý rằng game hoàn toàn không có Auto tự đánh như đa số các game online hiện nay. Dự kiến, Blade and Soul có thể sẽ mở cửa thử nghiệm Alpha Test có reset tài khoản tại Việt Nam trong tháng 08/2017 tới.