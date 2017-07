Những tựa game khiến túi tiền bạn cạn kiệt vì phải... nâng cấp máy

Không chỉ sở hữu nền đồ họa ấn tượng, những tựa game này còn là "sát thủ phần cứng" thật sự.

1) Crysis 3

Cấu hình đề nghị:

CPU: Intel Core i5 530 hoặc AMD Phenom II X2 565

Ram: 4GB

Card đồ họa: GTX 560 hoặc AMD HD5870

Ổ cứng: 16GB

Còn nhớ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013, Crysis thực sự đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho đồ họa trong game. Dường như đã có một luật bất thành văn đó là bất cứ sản phẩm nào đến từ Crytek cũng sẽ vắt kiệt sức mạnh của những cỗ máy PC dù là tiên tiến nhất đi chăng nữa. Với cầu hình đòi hỏi vô cùng thách thức, Crysis 3 nghiễm nhiên trở thành thước đo sức mạnh cho PC ở thời điểm bấy giờ.

2) GTA V

Cấu hình đề nghị:

CPU: Core i5 3470 hoặc AMD X8 FX-8350

Ram: 8GB

Card đồ họa: GTX 660 hoặc AMD HD 7870

Ổ cứng: 72GB

“Máy tính của bạn có chơi nổi GTA V không?”, đó là câu hỏi quen thuộc nhất của cộng đồng game thủ vào khoảng thời gian 2013. Cùng với Crysis 3, GTA V đã tạo ra một bô đôi song sát luôn chờ đợi để đốt cháy túi tiền của người hâm mộ.

3) Arma 3

Cấu hình đề nghị: Intel Core i5 4460 hoặc AMD FX 4300

Ram: 6GB

Card đồ họa: GTX 660 hoặc AMD Radeon HD 7800

Ổ cứng: 25GB

Cũng trong thời điểm năm 2013, Arma 3 lại tiếp tục sát muối vào lòng những game thủ sở hữu máy tính yếu. Mặc dù nó chưa phải là tựa game đòi hỏi cấu hình cao nhất lúc bấy giờ tuy nhiên chất lượng hình ảnh mà nó mang lại cho người chơi là không thể chê vào đâu được. Và muốn thưởng thức tựa game này, bạn đương nhiên phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để đại tu máy tính.

4) Doom

Cấu hình đề nghị:

CPU: Core i7 3770 hoặc AMD FX-8350

Ram: 8 GB

Card đồ họa: GTX 970 hoặc AMD Radeon R9 290

Ổ cứng: 55 GB

Ra mắt vào đầu năm 2016, Doom cũng đã khiến nhiều game thủ đau đầu về cấu hình đòi hỏi của nó. Ở thời điểm đó, CPU Core i7 và Card đồ họa GTX 970 thực sự là một thử thách mà không phải ai cũng có thể sở hữu được.

5) Just Cause 3

Cấu hình đề nghị:

CPU: Core i7 3770 hoặc AMD FX-8350

Ram: 8GB

Card đồ họa: GTX 780 hoặc AMD R9 290

Ổ cứng: 54GB

Với phạm vi địa lý lên đến hơn 1000 km² hoàn toàn tự do từ trên trời cho đến đáy đại dương, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái trong việc khám phá và tìm hiểu từng ngóc ngách của Just Cause 3. Hãy thử một lần nhảy dù từ độ cao hàng trăm mét và đáp xuống mặt biển, đó là một cảm giác không khác gì việc đắm mình trong một đại dương trong xanh với những hiệu ứng vật lý và ánh sáng chân thực nhất bạn từng trải nghiệm. Và để thưởng thức hết tất cả sự tuyệt vời này, một chiếc máy tính mạnh là điều kiện bắt buộc mà bạn phải có.

6) The Witcher 3: Wild Hunt

Cấu hình đề nghị:

CPU: Core i7 3770 hoặc AMD FX-8350

Ram: 8GB

Card đồ họa: GTX 770 hoặc AMD R9 290

Ổ cứng: 35GB

Vượt qua cái bóng của những phiên bản đi trước, The Witcher 3: Wild Hunt mang đến một đẳng cấp mới với công cụ phát triển REDengine 3 vô cùng tân tiến. Không chỉ là một trò chơi sở hữu nền đồ họa cao cấp, Witcher 3 còn như một tác phẩm nghệ thuật với những góc máy và khung hình đẹp như trong truyện cổ tích. Tham gia vào trò chơi này, đôi khi bạn có thể tạm giác lại đống nhiệm vụ khó khăn hay những câu đố hóc búa, chỉ cần leo lên lưng ngựa và thong dong quanh những thảo nguyên bát ngát, vậy cũng là đủ cho những trải nghiệm giải trí tuyệt vời.

7) Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Cấu hình đề nghị:

CPU: Core i7 3770 hoặc AMD FX-8350

Ram: 8GB

Card đồ họa: GTX 1060 hoặc AMD R9 390

Ổ cứng: 50GB

Sở hữu nền đồ họa đẹp mặt và tân tiến nhất hiện này, không mấy ngạc nhiên khi Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands này đòi hỏi cấu hình khá “chát”. Nếu muốn trải nghiệm tựa game này, các bạn chắc chắn sẽ phải sắm cho mình một dàn máy chất lượng.

8) Battlefield 1

Cấu hình đề nghị:

CPU: Core i7 4790

Ram: 16GB

Card đồ họa: GTX 1060 hoặc AMD Radeon RX 480

Ổ cứng: 50GB

Kể từ khi chính thức được giới thiệu, cộng đồng game thủ đã phải phát cuồng với những gì Battlefield 1, phiên bản mới nhất trong series game bắn súng lấy đề tài chiến tranh với quy mô lớn, khi mô tả những trận đấu trong thế chiến thứ nhất cực kỳ ấn tượng, cả ở sự khốc liệt lẫn sự rộng lớn của những bản đồ multiplayer cho phép game thủ chơi ở chế độ 32 vs 32.

Chính vì quy mô quá lớn, cộng với nền tảng đồ họa trên nền Engine Frostbite quá mạnh mẽ, mà bản thân Battlefield 1 nói riêng và cả series này nói chung đều là những tựa game sát phần cứng hết mức có thể. Với những card đồ họa được đánh giá là rất mạnh như RX 480 8GB hay GTX 970 4GB thì game cũng chỉ ì ạch ở 60 FPS mà thôi.

9) Dishonored 2

Cấu hình đề nghị:

CPU: Core i7 4770 hoặc FX 8350

Ram: 16GB

Card đồ học: GTX 1060 hoặc AMD RX 480

Ổ cứng: 60GB

Nội dung của Dishonored 2 xoay quanh việc Emily phải tìm cách đoạt lại ngai vàng sau khi cô đã bị phế truất bởi những kẻ gian tồn tại trong vương quốc Dunwall. Game cho phép người chơi lựa chọn điều khiển một trong hai nhân vật chính với bộ kĩ năng hoàn toàn riêng biệt, đồng thời trải nghiệm cốt truyện dưới những góc nhìn khác nhau.

Tuy nhiên, trước khi nhập cuộc để đánh bại những thế lực hắc ám trong game, bạn buộc phải vượt qua một trở ngại khác. Đó chính là yêu cầu cấu hình mà nhà phát hành Bethesda Softworks đã đặt ra. Core i7 4770 và GTX 1060, bạn đã sẵn sàng móc hầu bao chưa?

10) Mass Effect: Andromeda

Cấu hình đề nghị:

CPU: Intel Core i7-4790 hoặc AMD FX-8350

RAM: 16 GB

VGA: NVIDIA GTX 1060 3GB hoặc AMD RX 480 4GB

HDD: 55 GB

Là một trong những tựa game rộng lớn và chi tiết nhất ở thời điểm hiện tại, Mass Effect: Andromeda thật sự là một sát thủ phần cứng mà không nhiều game thủ có thể đáp ứng được nó. Sử dụng engine Frostbite thời thượng, Mass Effect Andromeda ở độ phân giải 4K trở nên lung linh và hào nhoáng hơn bao giờ hết. Đương nhiên để chạy được tựa game này bạn vẫn sẽ phải trang bị một cỗ máy tính đủ mạnh, thế nhưng thế giới của game cũng sẽ ấn tượng một cách tương đồng với phần cứng mà nó đòi hỏi để chơi mượt game.