Giáo viên “khó hiểu” vì Sở dừng đoàn đi dự thể thao do Bộ tổ chức

Vừa qua, một số giáo viên ở Quảng Nam gởi đơn phản ảnh đến văn phòng báo Dân trí tại Đà Nẵng thắc mắc việc Sở GD-ĐT tỉnh Đà Nẵng quyết định thành lập đoàn dự thi các môn thể thao do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Quảng Trị nhưng sau đó lại dừng đột ngột khiến giáo viên "khó hiểu".

Theo đơn phản ảnh, ngày 24/6, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam - ông Hà Thanh Quốc quyết định thành lập đoàm tham gia giải bơi lội và bóng rổ học sinh phổ thông toàn quốc năm 2017. Quyết định này do ông Quốc làm trưởng đoàn. Đoàn gồm 75 cán bộ, HLV và VĐV là các giáo viên, học sinh trên địa bàn. Giải diễn ra từ ngày 4-12/7 tại TP Đông Hà, Quảng Trị.

Việc hoãn giải thi đấu thể thao do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Quảng Trị của Sở GD-ĐT Quảng Nam khiến một số giáo viên không hài lòng

Tuy nhiên, đến ngày 30/6, Sở GD-ĐT Quảng Nam lại có quyết định “Không tham gia thi đấu giải bơi lội và bóng rổ học sinh phổ thông toàn quốc năm 2017” do Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học - ông Nguyễn Hoàng Nam ký.

Theo quyết định này, do trong khoảng thời gian từ ngày 4-12/7, ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Nam tập trung toàn bộ nhân lực vào việc tổ chức chấm thi THPT quốc gia, tuyển sinh PTDTNT tỉnh và tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên, Sở không thể tổ chức tham gia giải do Bộ tổ chức tại Quảng Trị.

“Vì vậy, Sở GD-ĐT hủy bỏ quyết định số 815/QĐ-SGDĐT ngày 24/6/2017 về việc thành lập đoàn CB-HLV-VĐV tham gia giải bơi lội và bóng rổ học sinh phổ thông toàn quốc năm 2017”, quyết định nêu rõ.

Nhận được quyết định hoãn giải này, giáo viên tỉnh Quảng Nam đã phản ứng: “Chúng tôi là một số giáo viên và cha mẹ học sinh THPT ở Quảng Nam. Vừa qua Sở GD-ĐT tỉnh có quyết định thành lập đoàn dự thi các môn thể thao do Bộ tổ chức tại Quảng Trị. Nhưng không hiểu tại sao lại có công văn dừng việc này. Nhận thấy đây là một việc làm khó hiểu từ phía Sở Giáo dục Quảng Nam, chúng tôi gửi đến báo các nội dung văn bản để quý báo tìm hiểu giúp chúng tôi”.

Các giáo viên đặt câu hỏi: Tại sao lúc thành lập đoàn thì ra quyết định nghiêm chỉnh do Giám đốc Sở ký (trong danh sách thì Trưởng đoàn do chính Giám đốc Sở đảm nhiệm), lúc nói không dự thi nữa thì lại do Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học (cấp dưới của Giám đốc Sở) ký?

Lý do nêu ra như trong công văn dừng tham gia cuộc thi có chính xác và chính đáng không? Nếu có thì tại sao không xác định trước để khỏi ra quyết định làm phiền hà cho chúng tôi lo công tác chuẩn bị?

“Theo chúng tôi, ở đây có vấn đề gì đó chưa rõ? Các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chuyên... nêu trong công văn thì đã biết trước, vả lại cả Sở cùng lo chứ không phải các em học sinh và một vài giáo viên tham gia giải ở Quảng Trị”, giáo viên phản ánh.

Các giáo viên cũng cho rằng, đây là dịp rất tốt để cả thầy và trò cùng có dịp học hỏi các nơi về dạy học thể thao trong nhà trường, cọ xát để tiến bộ, chúng tôi rất mong có dịp như thế. Thật là thất vọng cho nhận thức và cách làm việc của lãnh đạo Sở Giáo dục Quảng Nam.

Sau khi nhận thông tin phản ánh, PV Dân trí đã trao đổi với lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Nam. Ngày 12/7, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam - ông Hà Thanh Quốc đã có văn bản trả lời về việc này.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, Sở thống nhất tạo điều kiện cho đoàn VĐV tham gia thi đấu giải bơi lội và bóng rổ học sinh phổ thông tại Quảng Trị.

“Sau khi nhận được thông báo số 309/TB-BGDĐT và quyết định số 1764/QĐ-BGDĐT ban hành điều lệ giải của Bộ, mặc dù đây là nội dung không nằm trong kế hoạch năm học nhưng Phòng GDTrH của Sở đã chủ động tham mưu và lập kế hoạch tổ chức tham gia thi đấu giải bơi lội và bóng rổ học sinh phổ thông toàn quốc năm 2017”, văn bản do ông Hà Thanh Quốc ký nêu rõ.

Trên cơ sở đó, ngày 9/6/2017, Phòng Kế hoạch Tài chính của Sở GD-ĐT đã tham mưu tờ trình gởi UBND tỉnh và Sở Tài chính xin chủ trương và kinh phí thành lập đoàn tham gia thi đấu. Trong khi chờ phê duyệt của Sở Tài chính và của UBND tỉnh, do gần hết hạn đăng ký tham gia nên đến ngày 24/6/2017, Sở GD-ĐT ra quyết định số 815/QĐ-SGDĐT về việc thành lập đoàn VĐV tham gia giải tại Quảng Trị để đăng ký với ban tổ chức.

Đến ngày 29/6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam mới có công văn về việc xử lý đề nghị hỗ trợ, bổ sung kinh phí của các đơn vị, địa phương (trong đó có danh mục xin hỗ trợ kinh phí tham gia giải nói trên của Sở GD-ĐT).

“Khi nhận được công văn nói trên của UBND tỉnh thì thời gian quá gấp (ngày 3/7/2017, đoàn VĐV lên đường tham gia thi đấu tại Quảng Trị); hơn nữa, các phòng, ban của Sở đang tập trung cho kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào Trường PTDTNT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên nên trong khoảng thời gian quá ngắn như vậy không thể chuẩn bị chu đáo cho công tác hậu cần phục vụ cho các đoàn VĐV; vì vậy Sở GD-ĐT quyết định không tham gia giải tại Quảng Trị theo kế hoạch”, văn bản của Sở GD-ĐT Quảng Nam giải trình.

Để kịp thời thông báo đến các đoàn VĐV, Phòng GDTrH đã xin ý kiến Giám đốc Sở để thừa lệnh ký công văn về việc dừng kế hoạch tham gia giải đấu tại Quảng Trị.

Sau khi nhận phản ảnh của báo Dân trí, ngày 7/7, Sở đã tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ, giáo viên, HLV của các đoàn chuẩn bị thi đấu. Theo lãnh đạo Sở, tất cả cán bộ, giáo viên, HLV đều chia sẻ những khó khăn đối với những người tham mưu kế hoạch giải lần này; đồng thời phân tích rất cụ thể những nguyên nhân khách quan dẫn đến phải dừng không tham dự giải.

“100% người tham dự cho rằng, đây là giải không có trong kế hoạch năm học, không chủ động về kinh phí; hơn nữa thời gian chuẩn bị quá ngắn nên việc dừng tham gia là hoàn toàn phù hợp”, văn bản của Sở GD-ĐT Quảng Nam cho hay.

Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng cho rằng, do thiếu thông tin cụ thể về vấn đề này nên dẫn đến có những bức xúc của phụ huynh và học sinh. “Sở sẽ có kiến nghị với Bộ GD-ĐT, trong những năm đến đối với các hoạt động như thế này cần phải có kế hoạch ngay từ đầu năm học để các đơn vị khỏi bị động”, văn bản do ông Hà Thanh Quốc ký nêu rõ.

Công Bính