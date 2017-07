Xe sang nhập Đức, Nhật, Hàn sụt giảm thê thảm ở Việt Nam

6 tháng đầu năm, số lượng nhập khẩu xe hơi nguyên chiếc tăng hơn 1.500 chiếc so với cùng kỳ năm trước, con số tăng chủ yếu là ở các thị trường Thái Lan, Indonesia, còn phần lớn các thị trường khác đều giảm, trong đó xe sang Đức, Nhật, Hàn về Việt Nam giảm cực mạnh gần 150%.

Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm, cả nước nhập hơn 51.000 xe nguyên chiếc, tăng hơn 1.500 xe so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch trị giá 1 tỷ USD. Thị trường xe nhập tăng mạnh nhất là Thái Lan với 19.100 chiếc, tăng hơn 4.000 chiếc (26%) so với cùng kỳ năm trước, ; Indonesia đạt 10.500 chiếc, tăng hơn 9.200 chiếc, tăng hơn 700% so với cùng kỳ năm trước.

Không thể ngăn cản lượng xe từ Thái Lan, Indonesia tiếp tục áp đảo ở Việt Nam.

Xe của Thái Lan và Indonesia trong 6 tháng đầu năm 2017 chiếm 60% lượng xe nhập khẩu của Việt Nam. So với tỷ lệ tương ứng cùng kỳ năm 2016 là 33%, có thể thấy thị trường xe nhập hiện đã có sự áp đảo mạnh mẽ của Thái Lan và Indonesia bất chấp việc thuế nhập khẩu hiện mới chỉ hạ từ 40% xuống 30% năm 2017. Vì vậy, bắt đầu từ năm 2018, khi thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ ASEAN về 0%, không gì có thể ngăn cản lượng xe từ Thái Lan, Indonesia tiếp tục áp đảo ở Việt Nam.

Trong khi lượng xe Thái và Indonesia vẫn tăng mạnh, thì lượng lớn xe sang Đức, Nhật, Hàn đã giảm 50% đến 150%.

Cụ thể, xe Đức 6 tháng đầu năm lượng xe giảm trên 1.000 xe, chỉ đạt hơn 670 chiếc, lượng giảm nhanh nhất đạt hơn 150%; xe xuất xứ từ Hàn Quốc giảm hơn 4.000 xe; xe xuất xứ Nhật Bản cũng giảm hơn 2.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, xe Ấn Độ sau 1 năm làm mưa gió tại Việt Nam, hiện nay lượng nhập về đã giảm hẳn. So với cùng kỳ năm trước, xe Ấn đã giảm khoảng 1.000 xe, nhường thị trường cho xe Thái Lan và Indonesia, dù mức giá rẻ hơn.

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, việc giảm lượng xe nhập chủ yếu do thị hiếu thị trường và giá nhập xe quyết định. Tuy nhiên, nói chung xe từ các nước phát triển hàng đầu về ô tô giảm lượng nhập, tăng giá khi về Việt Nam cũng cho thấy hai điều.

Một là, xe hướng Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào thị trường ô tô giá rẻ, chất lượng không cao, điều này khiến Việt Nam khó cải thiện được trình độ ngành sản xuất xe hơi so với xu hướng phát triển rất nhanh của ngành ô tô trên thế giới.

Thứ hai, với việc xe rẻ giảm giá ồ ạt, Việt Nam rất khó có thể cạnh tranh hoặc thu hút các dự án xe hơi tầm cỡ của quốc tế vào Việt Nam bởi hơn ai hết xe của Đức, Nhật Bản, và Hàn Quốc dù có chính sách thị trường riêng nhưng vẫn theo tiêu chuẩn toàn cầu. Còn về chất lượng thì xe Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia không thể so bì với xe xuất xứ chính hãng tại Đức, Nhật bởi tiêu chuẩn xe các nước phát triển đều đạt đẳng cấp quốc tế thay vì tiêu chuẩn nội địa, nội khối.

Về giá xe theo Tổng cục Hải quan, xe Ấn Độ vẫn vô địch mức giá khi trung bình chỉ là 105 triệu đồng/chiếc, xe Indonesia gần 400 triệu đồng, xe Thái hơn 410 triệu đồng, xe Hàn Quốc hơn 420 triệu đồng/chiếc.

Xe Đức đạt 1,4 tỷ đồng/chiếc, xe Nhật và Mỹ đạt hơn 700 triệu đồng/chiếc và đắt nhất vẫn là xe từ Pháp gần 1,6 tỷ đồng/chiếc.

Về tiêu thụ xe trong nước, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 6 tháng đầu năm 2016, doanh số bán ô tô trên toàn thị trường đạt trên 135.000 chiếc, tăng trưởng mạnh 31% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đáng chú ý là xe du lịch tăng 24%; xe thương mại tăng 40% và xe chuyên dụng tăng 50% so với cùng kì năm ngoái.

Nguyễn Tuyền