Malaysia sắp tìm được nghi phạm vụ bắn rơi MH17

Cuối năm 2017 sẽ có khả năng xác minh được nghi phạm vụ bắn rơi máy bay MH17 ở Donetsk, Ukraine.

Ngày 13/7, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, nghi phạm bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ phải đối mặt với những cáo buộc ở Hà Lan vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai trong vòng vây của gia đình nạn nhân MH17.

"Hy vọng rằng cuối năm nay hoặc đầu năm tới, chúng ta có thể tìm ra được những kẻ phải chịu tội trước tòa" - Reuters dẫn lời ông Liow phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ MH17 tại Putrajaya, trung tâm hành chính của Malaysia.

Hôm 13/7, Malaysia đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ MH17 bởi đúng ngày 17/7 là ngày kỷ niệm tròn 3 năm vụ tai nạn xảy ra khiến 298 người thiệt mạng, một lễ kỷ niệm cũng được tổ chức tại Hà Lan.

Ngày 17/7/2014, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đã bị bắn rơi xuống vùng đất ở miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai với chính phủ kiểm soát.

Ủy ban An toàn Hà Lan và nhóm các nhà điều tra đa quốc gia do Hà Lan dẫn đầu đã kết luận vào tháng 9/2016 rằng tên lửa BUK sản xuất tại Nga đã được phóng đi từ miền Đông Ukraine, vùng lãnh thổ do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, phía ly khai cho rằng tên lửa thực chất đã được bắn từ một tổ hợp tên lửa trên lãnh thổ của Ukraine chứ không phải phần ly khai của họ.

Tai nạn kinh hoàng khiến 298 con người tử vong.

Nếu tìm được nghi phạm, Tòa án tại Hà Lan sẽ tổ chức xét xử. Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết bất cứ nghi phạm nào được xác minh bắn rơi máy bay cũng sẽ bị xét xử tại tòa án Hà Lan theo luật phát nước này.

Ông Liow Tiong Lai cho biết, các đối tác trong Nhóm điều tra chung, gồm Malaysia, Hà Lan, Bỉ, Ukraine và Australia đã đi đến thống nhất rằng, việc truy tố tại Hà Lan là một tiến trình hiệu quả để đảm bảo việc giải trình trách nhiệm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Hồi tháng 5/2017, gia đình Australia có 4 thành viên bị thiệt mạng trong vụ tai nạn MH17 đã là gia đình đầu tiên được đền bù.

Về vụ tai nạn này, trong lần trả lời phỏng vấn đạo diễn người Mỹ Oliver Stone, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thẳng thắn cho rằng Mỹ có thể đã biết hung thủ gây ra tai nạn bởi thường xuyên theo dõi tình hình ly khai ở miền Đông Ukraine từ sau năm 2014 nhưng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin về vụ tai nạn.

Washington sẽ không làm điều đó nếu nó trái với quan điểm gán lỗi trách nhiệm cho lực lượng dân quân Donbass.

Theo Ngọc Dương