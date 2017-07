Chiếc xe ô tô 7 chỗ lao đi với tốc độ cao đã tông vào nhóm người đi bộ bên đường khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Kinh hoàng ô tô “điên” húc văng nhóm người đi bộ

Sáng 14/7, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Bình Hòa 24 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) vào chiều 13/7 khiến 4 người thương vong.

Liên quan đến vụ việc này, tài xế gây tai nạn đã bị tạm giữa phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu, chiều 13/7, ông Lê Văn S. (48 tuổi, quê Nam Định) điều khiển xe ô tô 7 chỗ chạy trên đường Bình Hòa 24 hướng ra Tỉnh lộ 43. Khi đến địa điểm trên thì chiếc xe lao về phía trước tông vào 4 người đi bộ sát lề đường.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào đuôi xe tải đậu bên đường, biến dạng phần đầu.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn hư hỏng phần đầu.

Cảnh tượng kinh hoàng khi chiếc xe "điên" gây tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Người dân hai bên đường lao ra ứng cứu, một phụ nữ nhanh chóng ôm cháu bé sát từ gầm xe ra ngoài.

Camera an ninh một cửa hàng đã ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi hai phụ nữ, một người đàn ông cùng bé trai (khoảng 3 tuổi) bị ôtô hất văng nằm la liệt.

Trong đó, chị Nguyễn Thị An (28 tuổi, quê Nghệ An) bị bánh xe chèn qua người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu.

Riêng tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn bị người dân giữ lại, chờ cơ quan công an đến xử lý.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên