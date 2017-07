5 nguyên tắc cơ bản nhất về sức khỏe và tập luyện

Chỉ một chút thay đổi nhỏ trong cách sống sẽ giúp bạn thay đổi toàn diện sức khỏe.

Trên thực tế, duy trì sức khỏe tốt không phải là một việc quá khó hay đòi hỏi nhiều công sức. Dưới đây là 5 nguyên tắc được Michael Joyner - chuyên gia sức khỏe và tập luyện thuộc công ty chuyên về y tế Mayo Clinic (Minesota, Mỹ) - cho là cơ bản nhất để có một cuộc sống khỏe mạnh và tuổi thọ cao hơn:

Hoạt động hàng ngày

Không cần phải đổ mồ hôi ở phòng tập, nguyên tắc ở đây chỉ đơn giản là sử dụng cơ thể hàng ngày, bằng những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ nhanh, đi bộ đường trường hay đi dạo khoảng một tiếng trong công viên.

Hàng thập kỷ qua, nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy chỉ cần 30 phút vận động thể chất mỗi ngày, từ vừa phải cho đến cường độ mạnh, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh sinh lý như đau tim, ung thư cũng như các bệnh tâm lý như lo lắng hay Alzheimer.

Để cho cơ thể được hoạt động mỗi ngày. (Ảnh: My Food Diary).

Theo đuổi những điều yêu thích

Gắn bó với những hoạt động mà bạn thấy ý nghĩa và duy trì kết nối với những nhóm người cùng sở thích giúp tăng chất lượng cuộc sống. Các cuộc nghiên cứu cho thấy những cá nhân có mục đích sống mạnh mẽ - nói cách khác là có lý do để thức dậy đầy hứng khởi vào mỗi sáng - thường có tuổi thọ cao hơn. Khoa học cũng đã chứng minh giao tiếp xã hội thường xuyên và lành mạnh đóng vai trò quan trọng với cả sức khỏe sinh lý lẫn tâm lý.

Đừng ăn quá no

Cân bằng lượng calo nạp vào và đốt cháy là điều rất quan trọng. Bởi béo phì là một trong những hiểm họa nguy hại nhất đối với sức khỏe con người.

Một cuộc nghiên cứu gần đây đăng trên tờ New England Journal of Medicinedanh giá cho thấy số lượng người béo phì ở hơn 70 quốc gia đã tăng gấp đôi so với năm 1980 và là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho hơn 4 triệu người mỗi năm. Một cuộc nghiên cứu khác cũng khẳng định béo phì đứng thứ 2 trong danh sách những nguyên nhân gây chết trẻ, chỉ sau thuốc lá.

Không uống quá nhiều rượu

Uống nhiều rượu có liên quan tới rất nhiều bệnh mãn tính như xơ gan, ung thư vòm họng, tim mạch, tác động xấu tới giấc ngủ và các chức năng sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định cũng không cần phải tránh xa rượu. Nếu uống điều độ - một chén mỗi ngày đối với phụ nữ và hai chén cho đàn ông - sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Uống rượu điều độ để duy trì sức khỏe. (Ảnh: Home Steading).

Tránh xa thuốc lá

Không có gì tổn hại sức khỏe thể chất và tinh thần nhiều như thuốc lá. Thuốc lá có liên quan tới hàng chục bệnh ung thư, bệnh tim, chứng mất trí, và nghẽn phổi mãn tính.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, hút thuốc là nguyên nhân gây ra 1/5 cái chết ở Mỹ mỗi ngày, cướp đi số mạng người nhiều hơn rượu, tai nạn xe hơi, HIV, nổ súng và chất kích thích bất hợp pháp cộng lại.

Dẫu vậy, tin tốt cho những người hút thuốc là chỉ vài ngày sau khi ngừng thuốc, cơ thể sẽ hồi phục và chữa lành dần những tổn thương do thuốc lá gây ra.