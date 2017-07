Cử tri Đồng Tháp "đau đầu" vì nhạc sống, karaoke di động

Trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đồng Tháp, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021, cử tri gửi đến các đại biểu nhiều vấn đề, như: chấn chỉnh tình trạng nhạc sống làm ồn khu dân cư; nông sản rớt giá, tình trạng người Việt Nam sống ở Campuchia hồi hương không có hộ khẩu…

Sáng 13/7, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND Tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự kỳ họp có ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Tháp. Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch HĐND Tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tại Kỳ họp thứ 5, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,42%, nhiều mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được nhân rộng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện, chính quyền đồng hành, kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; hoạt động xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch được thực hiện gắn với các lễ hội, sự kiện; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.468 tỷ đồng, đạt 52,47% dự toán năm.

Về văn hóa - xã hội, môi trường tiếp tục có sự chuyển biến tốt, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ giảm nghèo đạt kết quả thiết thực; công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo… được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới được giữ vững ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm...

Trước kỳ họp thứ 5 diễn ra, cử tri gửi nhiều vấn đề bức xúc đến các đại biểu, trong đó cử tri đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp cần quan tâm đến người Việt Nam sống ở Campuchia nay về Việt Nam nhưng chưa làm hộ khẩu được

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường về rác thải, chất thải trong sản xuất, sinh hoạt ở một số địa bàn vẫn chưa được khắc phục kịp thời; tình hình sạt lở bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng an toàn tính mạng, tài sản của người dân; kỹ năng, tay nghề và tính kỷ luật của đa số lao động còn thấp; tỷ lệ hộ thoát nghèo chưa thật sự vững chắc; tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy có chiều hướng tăng.

Đặc biệt, trước kỳ họp thứ 5, nhiều cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi đến các đại biểu nhiều vấn đề cấp bách, gây bức xúc trong xã hội, như: tình trạng tình trạng hát nhạc sống, karaoke di động có công suất lớn ở các điểm kinh doanh, buôn bán tại một số địa phương, gây phiền hà ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Ủy ban tỉnh cần quan tâm đến người Việt Nam sống ở Campuchia hồi hương về đang sống ở những xã vùng biên giới nhưng chưa có hộ khẩu nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhất là các chính sách về an sinh xã hội, đối tượng này không đủ điều kiện thụ hưởng.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị tỉnh, trung ương sớm triển khai thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 30, vì khởi công đã gần 2 năm những đến nay vẫn chưa được thi công; khảo sát tình hình sạt lở bờ sông ở một số địa phương và sớm xây dựng khu dân cư để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Dự kiến kỳ hợp sẽ diễn ra 1,5 ngày.

Chiều 13/7, HDND, UBND tỉnh báo cáo giải trình về những ý kiến, kiến nghị của đại biểu thông qua thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Nguyễn Hành