Tác hại không ngờ từ thói quen sử dụng smartphone vào ban đêm

Một giáo viên THCS ở Quảng Nam vừa bị hủy kết quả kỳ thi viên chức ngành giáo dục năm 2017 do sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (trình độ A - tiếng Nhật) “không hợp pháp”.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an an Thị xã Hương Thuỷ (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Sơn (21 tuổi, trú tại tổ 3, phường Thuỷ Dương, Thị xã Hương Thuỷ) về hành vi “cướp tài sản”.