Bắt tạm giam đồn phó Biên phòng vụ phá rừng pơ mu biên giới

Đại úy Lê Xuân Chính bị cơ quan điều tra hình sự quân đội quyết định bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm trong vụ phá rừng pơ mu tại cửa khẩu Nam Giang, Quảng Nam.

Chiều nay, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra hình sự quân đội đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đại úy Lê Xuân Chính do có hành vi liên quan đến vụ phá rừng gỗ pơ mu.

Hiện trường vụ án phá rừng Quảng Nam đang được điều tra quân đội tiếp tục điều tra xử lý

Đại úy Lê Xuân Chính, nguyên Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng trước khi có lệnh khởi tố bắt tạm giam.

Ngay sau khi vụ phá rừng pơ mu biên giới Nam Giang thuộc khu vực cửa khẩu Nam Giang được phát hiện vào tháng 7/2016, cơ quan chức năng điều tra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu này vì có liên quan trách nhiệm trong vụ phá rừng pơ mu ở khu vực vành đai biên giới, tiếp giáp với tỉnh Sê Kông (Lào).

Sau gần 1 năm điều tra, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự quân đội thụ lý theo thẩm quyền.

“Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định vụ phá rừng có liên quan đến một số cán bộ của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Theo quy định, các vụ việc liên quan đến quân đội phải do Cơ quan điều tra hình sự của lực lượng này điều tra nên công an Quảng Nam đã chuyển cho cơ quan điều tra quân đội”, Đại tá Lợi nói.

Đến thời điểm này đã có 21 đối tượng trong đường dây bị khởi tố, trong đó có Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi) - trưởng nhóm chặt hạ cây pơ mu, Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi) cả 2 cùng trú tỉnh Quảng Bình) - trưởng nhóm vận chuyển gỗ pơ mu, Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, ngụ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) - người tổ chức thuê nhóm khai thác và vận chuyển gỗ pơ mu, Tiêu Hồng Tư (49 tuổi, ngụ TP Hà Nội) - cung cấp tiền cho Quang cùng với Lê Trọng Dương (48 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) - phó nhóm trực tiếp chặt gỗ.

Hiện cơ quan điều tra quân đội đang tiếp tục điều tra làm rõ.