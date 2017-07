Nghi bắt cóc trẻ em, người dân vây kín trụ sở công an

Người dân vây kín trụ sở Công an phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) yêu cầu giải quyết vụ một phụ nữ nghi là bắt cóc trẻ em.

Trưa nay, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ việc một phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Tài khoản H.Y. viết: “Thông báo các chị em, mình vừa đi xem về, có 1 nam và 1 nữ đã bắt cóc 2 đứa trẻ bỏ vào bao đen và bỏ vào thùng xốp chở đi.

Người dân vây trụ sở Công an phường vì nghi một phụ nữ bắt cóc trẻ em.

Rất may xe bị thủng xăm và bị người dân phát hiện, bắt được 1 người phụ nữ, còn người đàn ông đã chạy thoát, trong thùng có 2 đứa trẻ con bị cột chặt.

Hiện công an đang tạm giữ người phụ nữ kia để điều tra....”.

Đại tá Hoàng Minh Thắng - Trưởng công an thị xã Cửa Lò cho biết, ngay khi nhận được thông tin, công an phường Nghi Thủy và công an thị xã Cửa Lò đã đến hiện trường đưa người phụ nữ về trụ sở làm việc.

Người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em tên Nguyễn Thị Th. (SN 1955, trú tại huyện Bình Lục, Hà Nam) chuyên bán thuốc Bắc.

Trưa nay, người này vào giới thiệu bán thuốc tại một gia đình ở phường Nghi Thủy. Vì hoạt động bán thuốc Bắc dạo bị cấm, nên khi có hai người đàn ông đến hỏi, bà Thủy hoảng sợ bỏ chạy.

Ngay lúc đó, có người hô hoán bắt cóc trẻ em, lập tức người dân đuổi theo vây bắt người phụ nữ này lại.

Khi công an đưa người phụ nữ về trụ sở Công an phường Nghi Thủy thì nhiều người vây chặt trụ sở công an yêu cầu giải quyết.

Sau khi đã xác định được sự việc, công an tuyên truyền thì người dân dần giãn ra.

Theo đại tá Hoàng Minh Thắng, gần đây, nhiều tin đồn trên mạng xã hội về bắt cóc trẻ em là không đúng sự thật. Mọi người không nên chia sẻ những thông tin không được kiểm chứng tránh hoang mang dư luận.

Bá Cường