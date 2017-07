10 game mobile miễn phí cực đáng trải nghiệm trong thời gian qua

Dưới đây là danh sách tham khảo 10 tựa game mobile vừa mới ra mắt miễn phí trên hai nền tảng iOS và Android mà bạn sẽ muốn thử qua chúng.

Torchlight: The Legend Continues

Trên thực tế, phiên bản di động ngoại truyện của Torchlight đã được ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào hồi cuối năm 2016. Nửa năm sau, phiên bản tiếng Anh cuối cùng cũng đã được phát hành giới hạn tại một số khu vực khác trên thế giới, trong đó không có Việt Nam. Game thủ Việt muốn tải về phải "fake ip" hoặc tải gián tiếp file APK phía cuối bài.

Theo đó, tương tự như người tiền nhiệm của mình, Torchlight: The Legend Continues vẫn là một game hành động nhập vai chặt chém quen thuộc mang đậm phong cách nghệ thuật độc đáo của mình như bản đồ ngẫu nhiên, hệ thống vật nuôi, cốt truyện phi tuyến tính, hay khả năng mod game rất đa dạng. Khác với Diablo III với sự màu mè trong phần hình ảnh thì Torchlight: The Legend Continues vẫn có đủ chất tăm tối, u ám vốn là đặc trưng của dòng game này.

Nội dung của game vẫn tập trung vào những pha hành động tốc độ cao, yêu cầu người chơi phải khéo léo sử dụng những kĩ năng ngoạn mục để đẩy lui hàng đàn quái vật. Game sẽ được thiết kế để các game thủ có thể chơi một mình mà vẫn có cả những kĩ năng khiến họ hữu dụng khi hoạt động trong một nhóm.

Bạn đọc quan tâm có thể "fake ip" tải game miễn phí về cho iOS/ Android hoặc file APK tại đây.

Fantasy Tales

Fantasy Tales là một tựa game RPG Turn-based được thiết kế với nền đồ họa mang phong cách anime khá đáng yêu. Với hệ thống nhân vật đa dạng cùng nhiều chế độ chơi hấp dẫn cho người chơi có thể thoải mái trải nghiệm.

Link download: Android

Hero of Rings

Tuy cũng sở hữu lối chơi RPG Turn-based cùng nền đồ họa phong cách anime nhưng Hero of Rings có khá nhiều yếu tố mới mẻ cũng như bối cảnh khác hoàn toàn so với Fantasy Tales.

Link download: iOS/ Android

KawaiiStrike

KawaiiStrike là một tựa game mới vừa gia nhập cộng đồng game MOBA trên di động do hãng Elex phát hành. Với nền đồ họa đẹp mắt cùng dàn nhân vật đa dạng, phong phú và vô cùng đáng yêu, KawaiiStrike chính là một tựa game thích hợp dành cho một Otaku chân chính.

Link download: Android

Heroes of COK - Clash of Kings

Heroes of COK - Clash of Kings là một tựa game RPG được phát triển dựa trên game SLG nổi tiếng, Clash of Kings. Người chơi sẽ phải điều khiển những chiến binh, hoàng tử hay công chúa trên chuyến hành trình báo thù cho gia tộc.

Link download: Android

Dead Rivals

Về bản chất, Dead Rivals là một tựa game MMORPG thuần túy, người chơi sẽ được lựa chọn 1 trong 3 nhân vật cơ bản để bắt đầu chuyến phiêu lưu chống lại bọn Zombie hung tợn này. Được thiết kế với lối di chuyển theo góc nhìn thứ 3, pha lẫn yếu tố Action, người chơi sẽ phải chiến đấu với lũ Zombie bằng những vũ khí, trang bị mà họ có, đồng thời tìm cách giải cứu những người còn sốt sóng khỏi sự truy đuổi của Zombie.

Ngoài ra Dead Rivals cũng hỗ trợ khá nhiều chế độ chơi hấp dẫn, bạn có thể cùng những người chơi khác lập đội để cùng chiến đấu hoặc cùng đối đầu với nhau trong một đấu trường PvP nhất định. Ngoài ra, nền đồ họa 3D đẹp mắt của game cũng chính là một trong những yếu tố đặc sắc sẽ thu hút đông đảo người chơi.

Link download: iOS

Terminator 2: Judgment Day

Đây là tựa game online thế giới mở làm dựa theo bộ phim nổi tiếng về những kẻ hủy diệt, điểm đặc biệt là game không chỉ làm theo kiểu hành động bắn súng thông thường mà còn tạo ra một thế giới mở thật sự 3D với đồ họa xuất sắc t ừ engine mới nhất NeoX.

Terminator 2: Judgment Day mang đến trải nghiệm bắn súng hậu tận thế bằng cách kết hợp các yếu tố nhập vai, bắng súng, đua xe hòa trộn lại với nhau. Bạn sẽ vào vai của người máy T 800 và tìm cách hoàn tất sứ mang vượt thời gian của mình.

Link download: Android

Pet Alliance 2

Theo đó, Pet Alliance 2 là phiên bản tiếp theo của tựa game Pet Alliance được sản xuất bởi Advid.ly với sự cải tiến khá lớn về thiết kế nhân vật bên cạnh bổ sung các tính năng mới cực kỳ đặc sắc. Ở phiên bản này, game sở hữu bộ sưu tập Pets (thú cưng) rộng hơn so với phiên bản trước của nó với ngoại hình đầy mới lạ và bộ kỹ năng riêng biệt cùng hiệu ứng vô cùng độc đáo cho người chơi thoả sức khám phá và sưu tập.

Không chỉ dừng lại ở hệ thống chiến đấu vòng tròn trong Pet Alliance, Pet Alliance 2 lần này tập trung vào hệ thống chiến đấu theo thời gian thực đem lại trải nghiệm gay cấn và hấp dẫn hơn hẳn. Bên cạnh đó, game cũng kết hợp một cơ chế điểm sức chịu đựng ngoài hệ thống chiến đấu vòng quanh quen thuộc.

Ngoài bộ sưu tập vật nuôi và hệ thống chiến đấu khá mới mẻ, Pet Alliance 2 còn sở hữu một hệ thống mạng xã hội vô cùng phong phú. Người chơi có thể tự do thiết kế ngôi nhà của mình, rộng hơn nữa là tạo ra các gia tộc hoặc tham gia vào những gia tộc khác để cùng nhau chiến đấu.

Link download: iOS/ Android

Falsus Chronicle

Falsus Chronicle là một tựa game khá hấp dẫn đến từ đất nước hoa Anh Đào, với nền đồ họa được thiết kế theo phong cách anime quen thuộc, cùng lối chơi Turn-based khá mới lạ. Và mới đây, game đã được tích hợp cả ngôn ngữ tiếng Anh giúp người chơi có thể dễ dàng tiếp cận game.

Link download: iOS/ Android

Middle Earth: Shadow of War Mobile

Tương tự trong phiên bản PC/Console, Middle Earth: Shadow of War Mobile sẽ đưa người chơi đến với thế giới của Talion và hồn ma của người đúc nhẫn Celebrimbor, tiếp tục cuộc hành trình săn tìm chúa tể bóng tối Sauron.

Giống với người tiền nhiệm Shadow of Mordor, Shadow of War Mobile cũng có lối chơi chiến thuật, cho phép người chơi kiểm soát đội hình và thực hiện những pha combat thời gian thực nảy lửa với những người chơi khác. Người chơi và tổ đội của mình có thể lựa chọn tự động xông vào kẻ địch và thi triển các kĩ năng. Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể tự chiến đấu thủ công bằng cách ấn nhả đến mục tiêu hay nơi cần di chuyển.

Một điểm hấp dẫn trong phiên bản mobile này đến từ hệ thống Nemesis nổi tiếng, cho phép bạn chiếm được ưu thế của Orc và tăng cường cho đội quân của mình thay vì giết hắn. Đặc biệt, mỗi Orc bạn phải đối mặt sẽ ghi nhớ các quyết định của bạn, do đó sẽ làm thay đổi chiều hướng cốt truyện, bởi vậy mỗi người chơi sẽ có một trải nghiệm khác nhau và không ai giống ai.

Link download: iOS/ Android