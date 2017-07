20 hương nước hoa nữ hè 2017 khiến đàn ông mê mẩn (Kỳ 1)

“Phụ nữ đôi khi quyến rũ chỉ bằng một note hương". Hãy chọn lấy ít nhất một trong hai mươi hương nước hoa nữ hè 2017 sau để khiến mọi đàn ông phải mê mẩn mỗi lần bạn bước qua.

Điều kinh khủng nhất của mùa hè là hương nước hoa quá nồng, quyện cùng mùi cơ thể và sản sinh ra một thứ "hương" chẳng mấy dễ chịu. Vì thế mà, phải táo bạo lắm, phụ nữ mới dám sức nước hoa lên người vào những ngày nóng nực. Tuy nhiên, với danh sách hai mươi hương hoa nữ hè 2017 dưới đây, dám chắc bất kỳ cô gái nào cũng đủ tự tin để "thơm nức" ra đường bất kể thời tiết.

1. Flora by Gucci Gracious Tuberose - Vị đào chín mọng

Gracious Tuberose "mơn trớn" da thịt nàng bằng chút tươi mát từ hoa huệ, quyện cùng vị đào ngọt lịm. "Khúc dạo đầu" kết thúc đầy vấn vương bằng sự tinh tế rất đỗi thanh khiết của lá Violet. Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm nhạt dần lớp hương đầu, riêng chỉ có vị đào chín là ở lại. Khi ấy, nàng tựa hồ như trái đào căng mọng, hớp hồn mọi chàng trai bước qua. Bỗng một cơn gió lạ lùa ngang mái tóc, cơ thể nàng vẩn lên vị hoa cam đăng đắng, đẩy sự tò mò trong chàng lên đến đỉnh điểm. Quả thực, nàng như một dấu hỏi lớn mà chàng xác định ngay từ đầu phải nhọc công khám phá với tất cả sự nâng niu.

Gracious Tuberose "mơn trớn" da thịt nàng bằng chút tươi mát từ hoa huệ, quyện cùng vị đào ngọt lịm

2. CK One Summer 2010 - Hương nổi loạn

Có một vẻ đẹp mang tên "sự nổi loạn" ấy là khi cô gái ý thức được giá trị của mình ở đâu và biết phô bày khéo léo thế mạnh riêng để bản thân trở nên khác biệt. Ví như hành động cố ý xịt nước hoa thật nhiều lần, chẳng khác nào cô đang thờ ơ với việc nồng độ hương thơm quá cao sẽ "gây chiến" với nắng hè oi bức và sản sinh ra thứ mùi khó chịu. Nhưng không, sự nổi loạn lại luôn đi cùng sự thông minh. Với những am hiểu của mình, cô gái luôn biết tạo điểm nhấn riêng bằng cách chọn CK One Summer 2010 bởi dù có xịt quá tay một chút thì cô vẫn toát ra thứ mùi dễ chịu của hoa cỏ. Ấy là mùi tươi mát của chanh vàng Amalfi, quyện đều cùng quýt hồng thơm dịu và vị trái cây từ lê, dưa hấu đầy mời gọi. Nhân tố bí ẩn khiến cô thực sự toả sáng chính là hương hoa súng thanh mát, điểm xuyết thêm vài ba note hoa cúc kim tiền dịu nhẹ. Vậy người ta sẽ nhớ gì về cô gái nổi loạn này? Khi cô đã rời xa, hẳn chẳng ai có thể quên vị cỏ hương bài, hoắc hương và gỗ tuyết tùng Virginia đã từng nồng đượm trên cơ thể người con gái ấy.

Với những am hiểu của mình, cô gái luôn biết tạo điểm nhấn riêng bằng cách chọn CK One Summer 2010 bởi dù có xịt quá tay một chút thì cô vẫn toát ra thứ mùi dễ chịu của hoa cỏ

3. Un Jardin Sur Le Nil Hermes - Tìm về cội nguồn của sự tinh khiết

Trên hành trình tìm về nguồn cội của sự "tinh khiết", có một loài hoa mãi được nhắc tên, đó là hoa sen. Đây cũng chính là điểm nhấn chủ đạo của Un Jardin Sur Le Nil Hermes, lọ nước hoa đã chinh phục được bao trái tim những người phụ nữ đã trót si mê loài hoa ấy. Chuyến hành trình khứu giác khởi đầu bằng việc băng qua khu vườn đầy hoa trái với hương cam quýt phảng phất, xoài chín thơm lừng, đi kèm phía sau là bưởi và cà rốt ngọt lành. Trạm dừng chân kế tiếp là một đầm sen trắng muốt, nơi tâm hồn và lý trí như được khai mở hoàn toàn và thông suốt liền một mạch với nhau. Sẽ thật tuyệt vời nếu được khoác lên mình hương sen của Un Jardin Sur Le Nil và dồn hết tâm trí vào những động tác Yoga khó cho đến khi nhễ nhại mồ hôi. Trong những nhịp thở sâu đầy tĩnh lặng ấy, ta chợt nhận ra sự tinh khiết nguyên bản chỉ có thể nảy sinh khi tâm hồn hoàn toàn hướng thiện. Ta bất giác nhắm mắt xí xoá mọi lỗi lầm của người, của mình, và buông xuống những ưu phiền vẫn chất chứa bấy lâu nay.

Sẽ thật tuyệt vời nếu được khoác lên mình hương sen của Un Jardin Sur Le Nil và dồn hết tâm trí vào những động tác Yoga khó cho đến khi nhễ nhại mồ hôi

4. Green Tea Lavender Elizabeth Arden - Hạnh phúc từ những điều giản đơn



Cuộc sống có thể phức tạp, nhưng hạnh phúc nhất định phải đến từ những điều giản đơn. Ví như một buổi sáng thức dậy, xịt nhẹ lên cổ hương thơm được chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của trà xanh và oải hương là đã đủ để làm nên một ngày tràn đầy hứng khởi. Green Tea Lavander còn rất biết cách dẫn dụ lòng người trở về hiện tại bằng sức quyến rũ đến từ hương cam chanh thơm mát. Phảng phất dưới lớp hương trà xanh tinh khiết là chút hoa oải hương nồng nàn. Đó là tất cả những gì có thể chiều lòng một cô gái vào ngày hè oi bức. Tìm kiếm đâu xa vời những thú vui tiêu khiển, chỉ cần ôm trọn hương Green Tea Lavender vào lòng, là đã có thể nhâm nhi hạnh phúc luồn qua từng thớ thịt.

Green Tea Lavander rất biết cách dẫn dụ lòng người trở về hiện tại bằng sức quyến rũ đến từ hương cam chanh thơm mát

5. Lancôme Miracle - Gợi nhắc một cuộc tình

"Nếu e ngại sự trần trụi, đừng dại chơi đùa với mùi hương. Và hãy thú nhận rằng, mỗi loại nước hoa đều ít nhiều gợi nhắc một cuộc tình." Lancôme Miracle sẽ là nỗi ám ảnh cho bất kỳ người đàn ông nào đã từng trót yêu một cô nàng nghiện mùi hương ấy. Sự tinh tế đến từ hoa lan Nam Phi và vẻ dịu ngọt của quả vải khiến làn da nàng mềm mại tựa nhung. Chấm phá thêm chút cay nồng của gừng và tiêu như những điểm nhạy cảm trên cơ thể mà chàng luôn khát khao chiếm đoạt. Trong một đêm hè lộng gió, làn tóc nàng bỗng toả ra hương nhài thơm man mác khiến chàng bất giác ghì mũi hít hà. Để rồi, khi cuộc tình tan vỡ, tất cả những xúc cảm mang tên Lancôme Miracle ấy bỗng trở thành một nỗi nhớ ám ảnh mãi không thôi. Khi một mùi hương của quá vãng lướt dọc sống mũi, tim chàng bỗng rùng mình, bao kỷ niệm tưởng chừng như đã khô héo như được tưới ướt tức thì. Chàng miên man lạc lối trong những mộng tưởng xưa cũ như thi sĩ Baudelaire của nước Pháp thế kỷ 19 đã thốt lên: "Trong khi những linh hồn khác lượn lờ cùng các bản giao hưởng thì linh hồn ta, hỡi em yêu, đang lặn ngụp trong mùi hương của em"...

Lancôme Miracle sẽ là nỗi ám ảnh cho bất kỳ người đàn ông nào đã từng trót yêu một cô nàng nghiện mùi hương ấy

6. White musk The Body Shop - Mật mã của gợi cảm

Phụ nữ một khi đã tỉ mẩn xịt lên người một hương nước hoa nào đó đều thầm khát khao về sự gợi cảm sẽ theo nàng từng bước chân. Chưa một lần gây thất vọng, White musk luôn là niềm ngưỡng mộ sâu xa của mọi cô gái khi muốn đạt đến sự chín muồi của gợi cảm. Mở đầu một cách khiêm nhường bằng một thoáng hương hoa huệ lướt dọc sống mũi, chàng trai còn chưa hết ngẩn ngơ đã bị hương hoa hồng dẫn dụ vào sâu bên trong với lời mời mọc: "Hãy chiếm lấy em đi". Lý trí đến mấy, chàng cũng không tài nào thoát khỏi mường tượng về hình ảnh da thịt nàng tinh thơm sau lớp khăn bông cuốn vội khi vừa mới tắm xong. Như một đoạn kết ngọt ngào, White musk để lại trên da nàng mùi xạ hương đầy khoái cảm khiến chàng chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi không thôi.

Chưa một lần gây thất vọng, White musk luôn là niềm ngưỡng mộ sâu xa của mọi cô gái khi muốn đạt đến sự chín muồi của gợi cảm

7. Chloe Roses De Chloe - Đánh thức vẻ đẹp non tơ

Nếu nàng muốn giấu nhẹm đi sự già cỗi, từng trải, hãy chọn Chloe Roses De Chloe và nhẹ nhàng xịt lên cổ vào một đêm hè. Luôn gợi nhiều liên tưởng về vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn, Chloe Roses De Chloe dẫn dắt bước chân nàng tìm về quá vãng. Ấy là khi nàng chưa 18, vẫn còn e lệ cười thẹn thùng trước lời trêu đùa của chàng trai mà nàng luôn thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Mở đầu bản nhạc trong trẻo của tuổi xuân thì là hương cam bergamot hòa tấu cùng sự tươi non của hoa hồng mới hái. Giai điệu tiếp theo là chút hương hoa mộc lan khẽ vờn mái tóc còn xanh nguyên, đánh thức vẻ đẹp non tơ, mơn mởn chỉ thấy ở những cô gái trinh nguyên. Khúc ca kết thúc bằng một mùi hương "rất đàn bà" kéo tâm trí nàng trôi tuột về hiện tại. Ấy là sự dịu êm của hổ phách và xạ hương ướt át, những thứ mùi vị chỉ có thể toả ra từ cơ thể người đàn bà đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Và vào đêm hè ấy, nhờ Chloe Roses De Chloe mà nàng đã được sống lại quá vãng, khi vết hằn cuộc đời vẫn chưa một lần in lên làn da non tơ.

Nếu nàng muốn giấu nhẹm đi sự già cỗi, từng trải, hãy chọn Chloe Roses De Chloe và nhẹ nhàng xịt lên cổ vào một đêm hè

8. Narciso Rodriguez L'Eau For Her

Trở ngại khiến phụ nữ không thể lên đỉnh không nằm ở sinh lý mà là tâm lý. Lý trí như tê dại đi bởi từng đợt khoái cảm thi nhau ùa tới trên nền hoa hồng, hổ phách và linh lan êm dịu. Hương giữa dần khô, nhường chỗ cho dư vị cuốn ngân lên một nốt xạ hương đầy ám ảnh. Hãy thử Narciso Rodriguez L'Eau, hãy thử làm tình với phụ nữ để biết thế nào là khoái cảm thực sự.

Narciso Rodriguez L'Eau For Her đích thị là chất xúc tác tuyệt vời cho cuộc vui xác thịt của hai người phụ nữ thêm trọn vẹn

9. Flora Garden Glamorous Magnolia - Đẹp thuần khiết

Glamorous Magnolia gợi nhiều liên tưởng về vẻ đẹp thuần khiết đến "rùng mình" tỏa ra từ làn da thiếu nữ. Nhờ vẻ dịu mát của lan Nam Phi mà nơi mỗi bước chân nàng ngang qua đều khiến lửa mùa hè như dịu đi một nửa. Khoác lên mình hương vỏ cam và hương thảo mộc mát lạnh, nàng toát lên vẻ mong manh, đầy duyên dáng khiến nhiều hơn một người đàn ông muốn dang rộng vòng tay che trở. Đừng vội kết luận rằng nàng là cô gái một màu, dễ đoán bởi sự nồng nàn kế tiếp của hương hoa mẫu đơn và mộc lan sẽ khiến "nhiều gã si tình" ngất ngây. Như một hơi thở khẽ khàng chuyển nhịp từ xuân sang hạ, Glamorous Magnolia để lại một nốt cuối mang tên "sự quyến rũ chết người" của gỗ đàn hương, xạ hương và sô cô la ngọt lịm. Nếu nàng đã trót yêu vẻ đẹp e ấp, thanh khiết, đừng ngại ngần thử Glamorous Magnolia vào một sáng hè tinh sương.

Glamorous Magnolia gợi nhiều liên tưởng về vẻ đẹp thuần khiết đến "rùng mình" tỏa ra từ làn da thiếu nữ

10. Flower by Kenzo - Chất gây nghiện mùa hè

Cảm giác không thể sống thiếu một thứ gì đó luôn khiến ta nhức nhối đến bủn rủn chân tay. Flower by Kenzo đã gây nghiện cho phụ nữ cũng bằng cách đó, tới mức nếu vào mùa hè mà không được khoác lên người mùi hương ấy là bứt rứt chẳng yên. Bí quyết gây nghiện nằm ở xuyên suốt ba tầng hương, không một note nào là thừa thãi hay lạc điệu. Nếu ngay từ lớp hương đầu đã trót đắm say hoa sơn trà và vị quýt hồng thơm lừng thì sang note hoa hồng chính giữa hẳn bao người sẽ ước giá mà được mãi hít hà thứ mùi quyến rũ vô cùng ấy. Không cần cố gắng gượng mình theo một khuôn mẫu nào, Flower by Kenzo rất biết cách dẫn dụ lòng người bằng những nét riêng biệt không thể trộn lẫn. Tới mức, phụ nữ đi làm có thể quên soi môi, nhưng không thể quên lọ nước hoa nhỏ xinh này ở nhà.

Flower by Kenzo rất biết cách dẫn dụ lòng người bằng những nét riêng biệt không thể trộn lẫn

Ngoài kia, nắng vẫn trải đều trên những chiếc lá khô, nhưng những cô nàng hiện đại dường như chẳng mấy bận tâm. Bởi họ đã có sẵn danh sách 20 loại nước hoa với 20 sắc thái khác nhau để dùng thay phiên vào hè này. Mặc nắng nóng, mồ hôi, khói bụi hay mưa gió thất thường, là phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào cũng phải thơm.

Hãy đón đọc kỳ 2 của bài viết với 10 gợi ý khác về các hương nước hoa nữ hè 2017 khiến đàn ông mê mẩn bạn nhé!