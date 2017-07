Vertu bất ngờ đóng cửa nhà máy, chính thức dừng hoạt động

Việc dừng sản xuất của hãng điện thoại danh tiếng Vertu liên quan đến khoản nợ 128 triệu USD của thương hiệu này.

Theo thông tin mới được đăng tải bởi The Verge, Vertu đã thất bại trong việc đàm phán với các chủ nợ của mình. Lời đề nghị giả trước 1,9 triệu USD trong khoản nợ khổng lồ 128 triệu USD của Vertu bị từ chối. Điều này dẫn đến việc Vertu buộc phải đóng cửa nhà máy của mình và chính thức ngừng hoạt động.

Điều này cũng đã được xác nhận bởi hai tờ báo danh tiếng The Financial Times và The Telegraph. Theo đó, cùng với việc đóng cửa nhà máy đặt tại Anh, khoảng 200 nhân viên của Vertu sẽ bị rơi vào cảnh bị mất việc làm.

Theo The Verge, dù Vertu đã dừng hoạt động nhưng Murat Hakan Uzan - ông chủ hiện tại của Vertu sẽ được giữ toàn bộ quyền sở hữu thương hiệu và các vấn đề liên quan đến sở hữu bản quyền thiết kế cũng như công nghệ.

Những tin tức mới nhất cho thấy, có vẻ như ông chủ của Vertu vẫn có khát vọng hồi sinh trở lại thương hiệu danh tiếng này. Tuy vậy, những yếu tố làm nên tên tuổi của Vertu như trình độ của những người thợ thủ công lão luyện và sự góp mặt của những loại vật liệu cao cấp nhất chưa chắc đã có thể trở lại với thương hiệu Vertu mới.

Murat Hakan Uzan chỉ vừa mới tiếp quản Vertu ở thời điểm năm 2016. Trước đó, thương hiệu này được sáng lập bởi Nokia từ năm 1998 và thuộc quyền sở hữu của nhà sản xuất Phần Lan. Sau đó, Nokia đã bán lại Vertu cho công ty EQT. Công ty này sau đó về tay của công ty Godin Holding của Trung Quốc trước khi được Murat Hakan Uzan tiếp quản.