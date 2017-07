Cherry Trung Quốc giá rẻ tràn ngập "chợ mạng"

Cherry Trung Quốc đang được rao bán trên “chợ mạng” với giá chỉ rẻ bằng 1/5-1/4 so với giá cherry Mỹ, New Zealand đang khiến người tiêu dùng phát sốt.

Cherry Trung Quốc đang được rao bán với giá rất rẻ 120.000 đồng/kg

Trong khi giá quả cherry Mỹ, New Zealand luôn dao động quanh mức 400.000-600.000 đồng/kg tùy loại, thì những ngày gần đây, trên “chợ mạng” nhiều người rao bán quả cherry Trung Quốc với giá chỉ khoảng 1/4, thậm chí nếu mua nhiều theo thùng chỉ còn rẻ hơn nữa. Trong khi đó, từ năm 2016 đến nay, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) khẳng định, Việt Nam chưa nhập khẩu lô cherry nào từ Trung Quốc!

Giá rẻ giật mình

Quả cherry không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Tuy vậy, giá loại quả này cũng không rẻ chút nào, vào đúng mùa, cherry thường có giá 450.000 đồng/kg, loại quả to có thể lên tới 500.000 đồng/kg, còn vào đầu mùa hoặc cuối mùa thì giá ở mức 600.000 đồng/kg. Do đó, đây được xem là loại quả “xa xỉ”, không phải người tiêu dùng nào cũng đủ điều kiện mua về ăn. Lâu nay, cherry có mặt ở thị trường Việt Nam được biết đến với xuất xứ từ Mỹ và New Zealand. Loại quả này khó bảo quản, dễ dập nát khi vận chuyển nên cũng không nhiều nhà nhập khẩu.

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trái cây lớn thứ hai vào Việt Nam (chiếm 15,9%) sau Thái Lan (57,5%) trong nửa đầu năm 2017. Tháng 5-2017, Việt Nam chi 79,5 triệu USD để nhập trái cây các loại từ thị trường này. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã dành 507 triệu USD để nhập khẩu trái cây, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Song, khoảng nửa tháng trở lại đây, trên “chợ mạng”, cherry Trung Quốc đang được rao bán rất nhiều, với giá chỉ 120.000 đồng/kg. Thậm chí, nếu mua theo thùng (5kg/thùng) thì chỉ còn giá 450.000 đồng, tức 90.000 đồng/kg. Thấy giá rẻ chỉ còn bằng 1/5-1/4 giá cherry New Zealand và Mỹ, nhiều người tiêu dùng tò mò đã đặt mua về ăn thử dù vẫn hoài nghi về chất lượng cũng như nguồn gốc loại quả này.

Theo một đầu mối chuyên buôn trái cây ở tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay, Trung Quốc đang vào vụ cherry nên giá rất rẻ. Cherry Trung Quốc cũng có loại to, nhỏ. Loại quả to, ăn giòn và ngọt thì giá bán lẻ khá cao, 280.000 đồng/kg. Còn loại đang được rao bán 120.000-140.000 đồng/kg là loại quả nhỏ, không có độ đỏ thẫm và ăn hơi chua.

Theo một số chủ hàng bán cherry Trung Quốc trên mạng thì sản phẩm này được nhập về Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây, rộ mùa vào tháng 6-7, cùng thời điểm với cherry Mỹ.

So với giá các loại cherry Mỹ, New Zealand… đang được bán trên thị trường thì giá loại nhập từ Trung Quốc rẻ hơn rất nhiều và việc vận chuyển cũng tiện lợi, đỡ tốn kém chi phí hơn. Cherry Mỹ vào vụ từ tháng 5-11 hàng năm, nhưng rộ mùa vào tháng 8-9 nhưng giá “mềm” nhất cũng 350.000 đồng/kg nếu mua cả thùng 5kg.

Chưa có cherry Trung Quốc nhập khẩu chính ngạch

Dù cherry Trung Quốc được rao bán nhan nhản trên “chợ mạng” nhưng tại các cửa hàng bán trái cây nhập khẩu lại chưa có, thậm chí một số chủ hàng còn tỏ ra bất ngờ với cherry Trung Quốc giá rẻ như vậy. Một chủ cửa hàng trái cây trên phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, chưa nghe đến cherry Trung Quốc bao giờ. “Chúng tôi bán từ mấy năm nay rồi, nhưng chỉ có hàng của Mỹ và Canada, còn cherry Trung Quốc thì chưa được nghe đến”, chủ cửa hàng cho hay.

Đại diện Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho hay, hiện nay, Việt Nam đã cho phép nhập khẩu chính ngạch cherry từ 4 quốc gia gồm New Zealand, Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc, còn Australia đang làm thủ tục đàm phán. Riêng về cherry Trung Quốc, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật thông tin, loại quả này thường được trồng ở phía Bắc Trung Quốc, nơi có khí hậu lạnh. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, theo thống kê từ các cửa khẩu, chưa có doanh nghiệp nào đăng ký nhập cherry Trung Quốc về nước tiêu thụ.

“Từ đầu năm 2017 đến nay, chưa có 1kg cherry Trung Quốc nào được nhập khẩu về qua các cửa khẩu, cảng biển, sân bay, thậm chí nhập khẩu tiểu ngạch cũng không có. Bản thân tôi cũng rất nghi ngờ về nguồn gốc cherry Trung Quốc đang được rao bán tràn lan trên mạng”, đại diện Cục Bảo vệ thực vật nói.

Theo Tuyết Nhung