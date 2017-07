Đệ nhất phu nhân Mỹ “trổ tài” nói tiếng Pháp khi tới thăm bệnh nhi ở Paris

Sốt xuất huyết (SXH) hai ngày đầu bệnh nhân thường chỉ biểu hiện sốt cao 39 – 40 độ, ngoài ra không có thêm triệu chứng gì khác. Lúc này, nếu dùng thuốc aspirin hay thuốc có hoạt chất ibuprofen để hạ sốt sẽ rất nguy hiểm, do chưa thể loại trừ hoàn toàn SXH hay sốt thông thường.

Sau khi vượt qua "hiện tượng toàn cầu" Gangnam Style, See you again đã trở thành video có nhiều lượt xem nhất trên YouTube.