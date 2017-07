Nhóm người nước ngoài chuyên phá trụ ATM trộm nhiều tỷ đồng

Elmer Eduardo và đồng bọn tự chế ra dụng cụ hàn xì, phá tan một loạt trụ ATM của các ngân hàng, cuỗm đi hàng tỷ đồng.

Mặc dù, tiếng Anh nói như gió nhưng khi ra tòa, Elmer Eduardo Nunez Correa (44 tuổi, quốc tịch Peru) chỉ “xì xồ” tiếng Tây Ban Nha và nói bản cáo trạng bằng tiếng Anh không đọc được nên không hiểu nội dung truy tố mình như thế nào.

Trước tình huống bất ngờ này, TAND TP.HCM đã phải hoãn phiên tòa để phiên dịch lại toàn bộ cáo trạng ra tiếng Tây Ban Nha cho bị cáo.

Bị cáo tại tòa

Không nghề nghiệp, cả thời thanh niên Elmer Eduardo sống vất vưởng tại quê nhà, không ở cố định một chỗ nào. Đến tháng 8/2014, anh ta cùng nhóm bạn nhập cảnh vào Việt Nam du lịch và thuê nhà trọ ở nhiều nơi trên địa bàn TPHCM.

Sau một thời gian ngắn sinh sống tại Việt Nam, Elmer Eduardo và nhóm bạn rủ nhau đi trộm cắp. Sau khi chuẩn bị dụng cụ hàn xì, phân công nhân lực đi tìm những nơi đặt trụ ATM vắng người để lên kế hoạch hành động. Tiếp đó, chúng thuê 5 chiếc xe ô tô để làm phương tiện di chuyển.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, ngày 15/10/2014 Elmer Eduardo điều khiển xe ô tô chở đồng bọn và dụng cụ hàn xì tự chế, kìm lớn tới siêu thị Maximark trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. Hai đồng bọn của Elmer Eduardo là Cesar Roberto và Panama đột nhập vào bên trong còn Elmer Eduardo ở ngoài cảnh giới. Một tiếng sau, Cesar Roberto và Panama thoát ra ngoài ôm theo 2 ba lô lớn chứa tài sản trộm cắp được gồm nhiều vàng, nữ trang.

Sau này, theo kết quả điều tra, nhóm của Elmer Eduardo đã phá két sắt của quầy hàng trang sức Minh Khai và ngân hàng ACB, tủ sắt của quầy hàng trang sức PNJ lấy đi 779 món nữ trang, 18 món kim cương, 12 món ngọc trai...

Trộm được tài sản lớn, Cesar Roberto đã đề nghị đồng bọn chuyển về Malaysia nhờ thân nhân của anh ta bán hộ rồi sẽ chuyển ngược tiền trở lại cho cả nhóm. Tuy nhiên, một tuần sau Cesar thông báo số vàng, trang sức này đã bị lừa mất hết.

Đến ngày 25/2/2015, Elmer Eduardo và đồng bọn tiếp tục tới phá trụ ATM của ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Sài Gòn trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, lấy đi gần 1 tỷ đồng. Phi vụ này, Elmer Eduardo được chia 80 triệu đồng.

Không muốn “làm ăn” quanh quẩn ở TP.HCM nhiều dễ bị lộ, chúng quyết định chọn Nha Trang là điểm làm ăn mới. Ngày 29/3/2015, chúng đột nhập vào Bưu cục ngã 3 Thành , thị trấn Diên Khánh, phá hai trụ ATM của ngân hàng Vietcombank lấy đi hơn 1,400 triệu đồng. Cuỗm được số tiền lớn, cả nhóm vội vã quay trở về TP.HCM chia nhau tiền.

Sau vài vụ trộm đình đám, chúng hiểu rằng Công an Việt Nam đang ráo riết truy tìm thủ phạm, đồng bọn của Elmer Eduardo quyết định rời Việt Nam sang Campuchia lẩn trốn, riêng Elmer Eduardo đang có bạn gái người Việt Nam nên không nỡ bỏ đi. Vì vậy, sau khi đồng bọn sang tới Campuchia an toàn, anh ta liền quay về TP.HCM. Tuy nhiên, vừa về tới nơi thì bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Ngoài hai vụ trộm đình đám trên, tháng 12/2105, Elmer Eduardo và đồng bọn còn phá trụ ATM của Agribank Chi nhánh Biên Hòa lấy đi gần 900 triệu đồng.

Trước đó, tháng 12/2014, Elmer Eduardo cũng phá trụ ATM của Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đồng Nai. Đến tháng 6/2016, bị Tòa án quân sự quân khu 7 tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù.

Đoàn Nga