Thợ sửa khoá cùng đồng bọn phá khoá trộm hàng chục xe đắt tiền

Có thâm niên đến 10 năm làm thợ sửa khoá nên bất kể loại khoá nào rơi vào tay Trung cũng đều trở thành vô dụng. Với biệt tài mở khoá, nhóm của Trung đã tiến hành trộm cắp hàng chục chiếc xe máy ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Ngày 13/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Đặng Quang Trung (SN 1988, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên) và Phạm Văn Tuyền (SN 1990, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan điều trai còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hoàng Tùng (SN 1980, trú phường Sài Đồng, quận Long Biên) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”…

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 19/5, chị Trần Thị Bích Ngọc (ở tổ 19, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) để 2 chiếc xe máy nhãn Honda - Wave Alpha, BKS 29P6 - 0148 và Piaggio Liberty, BKS 29K1 - 449.44 ở trong sân nhà và khoá cổng.

Tuy nhiên, sáng hôm sau khi ngủ dậy, chị Ngọc phát hiện 2 chiếc xe máy đã “không cánh mà bay”, khóa cổng cũng biến mất nên đã đến cơ quan công an để trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên đã tiến hành điều tra, xác minh truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 28/6, Công an quận Long Biên bắt giữ nhóm đối tượng gồm Đặng Quang Trung, Phạm Văn Tuyền và Võ Hoàng Tùng.

Tang vật vụ án.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng cấu kết thành những mắt xích để gây án trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập nhà dân, do Võ Hoàng Tùng cầm đầu.

Đáng chú ý, trong 3 bị can bị bắt tạm giam thì Trung từng có 10 năm làm nghề sửa chữa khóa nên khi tham gia trộm cắp, Trung được phân công vô hiệu hóa các loại khóa để đồng bọn đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Từ tháng 5 – 6/2017, ổ nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương…

Riêng địa bàn Hà Nội, nhóm tội phạm này gây ra 38 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó có 22 vụ Đặng Quang Trung và Phạm Văn Tuyền “làm ăn riêng” và trộm cắp trót lọt 22 chiếc xe máy loại đắt tiền của các hộ gia đình ở khu vực nội thành.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an quận Long Biên đề nghị ai là bị hại hoặc biết thông tin về những vụ trộm cắp tài sản do nhóm tội phạm trên gây ra, liên hệ với Đội CSHS, Công an quận Long Biên để phối hợp giải quyết.

Tuấn Hợp