Bị bóc phốt bỏ chồng theo Vip to, hot girl server tuyên bố: "Bọn chị không đủ tuổi sánh với em!"

Mới sáng sớm, cộng đồng Lục Địa Huyền Bí đã được "rửa mặt" bằng một vụ scandal của hội chị em, chửi nhau hay hơn hát.

Chơi game không thể tránh được xích mích, mâu thuẫn. Có xích mích giải quyết được bằng “võ mồm”, có xích mích giải quyết được bằng PK solo, nhưng cũng có những chuyện, phức tạp đến nỗi phải mang tận lên group cộng đồng để nói nó mới hết ý, hết lời được.

Topic căng thẳng trong group cộng đồng Lục Địa Huyền Bí

Mới sáng sớm mà cộng đồng Lục Địa Huyền Bí - MMORPG phiêu lưu nhập vai Hàn Quốc đã được “chào ngày mới” bằng một bài văn “bóc phốt” nhau vô cùng căng thẳng của hội chị em S31. Nhân vật chính được đề cập đến có tên nhân vật là Mây với hàng loạt những "tội trạng" được liệt kê.

Người “đi bóc” nói gì?

Theo như lời kể của chủ topic, Mây từng là thành viên rất nổi trội, thuộc hàng hot girl và từng tổ chức đám cưới trong mơ tại S31. Thế nhưng có những lời đồn đại cho rằng, sau đó không lâu Mây đã bỏ chồng, xóa acc tại S31 rồi nhảy sang server mới để “cặp” với một anh Vip “to” khác.

Cũng theo như topic, sau một thời gian, Mây quay trở lại S31, tìm lại về bang cũ và xích mích bắt đầu từ đây. Trong bang có rất nhiều người mới cảm thấy khó chịu với cách ăn nói, cư xử của cô nàng này. Nguyên văn đoạn “bóc phốt” như sau:

“Thân gửi Em Trang Yunaa - hiện tại là Mây - S31. Sau 1 thời gian bỏ sv theo trai, hôm nay đã quay lại sv với mục đích tuyển chồng nuôi em bé.

Thứ nhất: Chị là người chơi sau e, lúc chị chơi thì em khá là nổi tiếng, gọi là hot girl sv luôn ta :)) Nhưng mà sau khi em mới cưới ai đó thì chị lại được nghe tin em bỏ bạn đó theo người khác vip hơn ở sv khác. Như chị được biết thì em bảo: Nếu em còn chơi thì bọn chị không đủ tuổi sánh với. Oke, fine! Nếu em còn chơi gắn bó từ đầu đến bây giờ có lẽ sẽ hơn bọn chị ừ thì cũng có thể. Nhưng hơn ở cái danh tiếng ảo nó không là gì đâu em, quan trọng là cái cách mình sống và đối xử với người khác thôi.

Bức ảnh "tố" game thủ Mây có lời lẽ hỗn láo khi nhắc đến những người trong bang

Thứ 2: Chị biết khi em thân với ai đó thì cách xưng hô sẽ thoải mái và khác đi nhưng không có nghĩa là được phép hỗn. Khi mà em nói chuyện với người lớn hơn em những 12 tuổi mà em xưng hô mày tao :)) Không biết ở nhà hay đi học em có được dạy cách xưng hô ứng xử với người lớn không nữa. Nếu chưa thì chị thay mặt người nhà em nhắc nhở em phép lịch sự trong cư xử cơ bản giữa người với người nha :)) Còn nhỏ mà mắc bệnh ngôi sao thì không tồn tại được lâu đâu nha em. Đừng nghĩ mình đẹp thì cư xử sao cũng được.

Thứ 3: Chuyện hôm nay, chị không biết em có kiếm ra tiền hay chưa mà em coi thường đồng tiền đến thế. Lúc em xóa acc, Babeo có nói đưa em 100k để em xóa cho nhanh đỡ lằng nhằng. Ok đấy chỉ là câu nói đùa rất đơn giản, vậy mà em nói sao: “100K MÀ TO Á”. Xin lỗi em, chị *** biết em tiểu thư nhà giàu hay như thế nào nhưng cái cách em *** coi trọng đồng tiền như thế là không được rồi. Thật ra 100K nó không quá to nhưng để mua được tư cách rẻ tiền của em thì nó lại quá là đắt".

Người “bị bóc” nói gì

Ngay lập tức, nữ game thủ Mây đã nhảy vào comment phản biện ngay dưới topic. Theo lời qua tiếng lại, Mây hoàn toàn phủ nhận tất cả những gì mà mình bị cáo buộc. Các bình luận nổi bật bao gồm:

“Này chị, theo trai là theo ai chị?? Chị hỏi mấy sv khác xem em có chơi không? Chị không biết thì đừng nói em xoá game ôn thi. Hôm qua nghe anh Phụng nói vào được nên em vào chị nhé”.

“Còn cái thứ 2 chị nói em hỗn :)) Nhưng em hỗn với người ta, người ta cho phép chị ạ? Người không quen em vẫn cư xử và xưng hô bình thường nhé”.

“Cách nói chuyện của em cứ như vậy ai chơi được thì chơi không được thì né, em đã nói rồi mà chị. Ai hoà đồng nói chuyện được với em thì em nói không được thì thôi”.

“Còn chuyện em nổi tiếng hay không là chuyện của em chị ơi. Em không bao giờ nói em nổi tiếng hay gì gì đó”.

“Thứ 3 chuyện em del acc nếu em del thì đó cũng là lần 2 rồi và em cũng không cần ai cho em ngàn nào chị ah. Beo nói vậy không phải ý như em del acc thì được 100k à? :)) Chị nghĩ 100k đó khiến em del acc được à chị!”.

Dù các game thủ "hóng" rất chăm nhưng vẫn chưa thể biết trong chuyện này ai đúng ai sai

Hiện tại, topic vẫn đang tiếp tục nhận hàng loạt những bình luận mới, cãi nhau chan chát và chưa ai có dấu hiệu muốn nhường. Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng cộng đồng Lục Địa Huyền Bí đang lót dép hóng từng comment một. Liệu thân cô thế cô, nữ game thủ Mây có bảo vệ được chính kiến của mình trước sự tấn công đồng loạt của “hội chị em” hay không? Do topic quá dài, comment quá nhiều nên các game thủ muốn hóng biến có thể vào trực tiếp đường link sau:

https://www.facebook.com/groups/lucdiahuyenbi/permalink/1962440134045328/