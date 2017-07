Gió thổi mạnh gây sai sót tại cầu vượt biển dài nhất Việt Nam!

Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa lên tiếng về sai sót kỹ thuật của Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (TP.Hải Phòng). Với tư cách là chủ đầu tư, Ban này đã lý giải về nguyên nhân dẫn đến sai sót ở cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam sắp thông xe.

Theo giải trình sai sót gửi lên Bộ chủ quản, Ban Quản lý dự án 2 (QLDA 2) nêu lên tình hình khắc phục một số tồn tại về chất lượng thi công mà Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng nêu ra. Ban QLDA 2 khẳng định, hiện Dự án đang trong quá trình thi công, nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa mọi sai sót, hư hỏng theo quy định trong hợp đồng dự án.

Đối với sai sót ở cầu sông Cấm, đơn vị thi công 1 dầm T không đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế nên khi lắp đặt bị vượt cao độ 5cm so với các dầm còn lại, Ban QLDA2 cho biết: Do đặc điểm cầu chéo góc 60 độ, không sử dụng bản mặt cầu đổ tại chỗ và không sử dụng lớp bê tông tạo phẳng mặt cầu. Trong quá trình chế tạo phiến dầm này, chiều dày bản cánh của dầm cánh T lớn hơn so với chiều dày thiết kế và độ dốc ngang thực tế chưa tới độ dốc ngang yêu cầu là 2%.

“Trong quá trình thi công, giám sát, đơn vị tư vấn và nhà thầu đã đánh giá dầm cầu đảm bảo khả năng chịu lực theo thiết kế và đưa ra giải pháp khắc phục độ bằng phẳng, khả năng thoát nước nhằm đảm bảo mặt cầu sau khi thảm bê tông nhựa đáp ứng yêu cầu về độ bằng phẳng. Theo yêu cầu xử lý của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, nhà thầu sẽ sử dụng vữa Sika grout 214-11 để bù vênh vị trí chênh cao độ.” - đại diện Ban QLDA 2 nói.

Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam sẽ thông xe vào tháng 8/2017 (ảnh: Hải Sâm)

Đề cập đến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về việc vị trí mối nối các đốt dầm SBS được làm kín bằng keo Epoxy có hiện tượng thấm nước và hiện tại nước đọng trong lòng dầm hộp, Ban QLDA 2 đã tiến hành kiểm tra hiện trường, kết quả có 15/1.330 vị trí bị thấm nước.

Ban QLDA 2 cho biết, do trong quá trình thi công keo Epoxy giữa 2 đốt dầm, trước khi bôi keo nhà thầu tiến hành làm sạch bề mặt bê tông để đảm bảo không có khoảng hở giữa 2 đốt dầm. Tuy nhiên, tại một số vị trí mối nối, trong quá trình thi công bề mặt keo bị bám bụi bởi gió thổi mạnh dẫn đến sau khi gắn kết các đốt dầm vẫn còn các hạt bụi tồn tại trong mối nối làm cho mối nối bị thấm nước vào trong lòng dầm hộp.

Nhà thầu đã tiến hành bơm keo Epoxy đông cứng chậm để làm kín, đồng thời vệ sinh thoát nước trong lòng dầm hộp. Hiện nay, nhà thầu đã sửa chữa xong 5/15 vị trí và sẽ hoàn thành toàn bộ công tác sửa chữa trước ngày 20/07/2017.

Đối với chất lượng thi công lớp bê tông nhựa C12,5 không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đại diện chủ đầu tư giải thích do hầu hết các các vị trí có độ gồ ghề lớn đều nằm tại các vị trí mối nối ngang, vị trí dừng máy rải thi công, thiếu công tác lu hoàn thiện. Hiện nhà thầu đã xử lý kỹ thuật, độ bằng phẳng đã được cải thiện rõ rệt và đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

Tại một số vị trí móng đường cấp phối đá dăm bên phía Cát Hải có biểu hiện phân tầng, bề mặt rời rạc, tư vấn giám sát và nhà thầu đã tiến hành kiểm tra và thí nghiệm xác định lại thành phần cấp phối và kiểm tra lại độ chặt. Vị trí không đảm bảo kỹ thuật đã được tư vấn giám sát lập biên bản yêu cầu nhà thầu bóc bỏ và thay thế.

Ban QLDA2 đã yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu nghiêm túc chấn chỉnh, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong quá trình thi công để dẫn đến những hạn chế, tồn tại tại Dự án.

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện có tổng mức đầu tư là gần 11.850 tỷ đồng, dài 15,6km đi qua địa bàn quận Hải An và huyện Cát Hải của TP.Hải Phòng. Dự án gồm phần đường và cầu, trong đó phần vượt biển dài 5,44km, bề rộng mặt cầu 16m, thiết kế 4 làn xe chạy. Dự kiến, Dự án sẽ được thông xe kỹ thuật vào tháng 8/2017.

Châu Như Quỳnh