Khoác ba lô mang 20 bánh heroin “vi vu” trên đường

20 bánh heroin được Xồng Bá Tênh bỏ vào ba lô, một mình chạy xe máy từ Lào về Việt Nam, đến địa phận xã Lưu Kiền, Tương Dương, Nghệ An thì đối tượng bị bắt giữ.

Xồng Bá Tênh cùng 20 bánh heroin được đưa về trụ sở Công an huyện Tương Dương

Chiều ngày 13/7, Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án ma túy có tang số lớn nhất từ trước tới nay với 20 bánh heroin.

Khoảng từ tháng 4/2017, thông tin trinh sát cho thấy có một số đối tượng người Mông có nhiều dấu hiệu nghi mua bán ma túy xuyên quốc gia. Sau 2 tháng theo dõi, đầu tháng 7/2017, Công an huyện Tương Dương lập chuyên án 1517M để đấu tranh.

Nguồn tin cho hay, sáng ngày 13/7, sẽ có một đối tượng mang một khối lượng hàng lớn về Việt Nam tiêu thụ. Ban chuyên án quyết định “cất vó” và bố trí lực lượng mật phục.

Khoảng 9h40, xác định đối tượng sẽ di chuyển từ Kỳ Sơn qua Lưu Kiền để ra Quốc lộ 7, Ban chuyên án bố trí lực lượng chốt chặn. Khi đối tượng xuất hiện, Tổ cảnh sát giao thông Công an huyện ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng tỏ ra bình thản, cho biết quên mang theo giấy tờ xe. Lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra chiếc ba lô mang theo, đối tượng bắt đầu chống đối, định bỏ chạy nhưng bị giữ lại, đưa về trụ sở UBND xã Lưu Kiền làm việc.

Tại trụ sở UBND xã Lưu Kiền, kiểm tra chiếc ba lô trước sự chứng kiến của lãnh đạo chính quyền địa phương và người dân, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ 20 bánh heroin.

Bước đầu, đối tượng khai là Xồng Bá Tênh (SN 1986, trú ở bản Buộc Mú, Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An). 20 bánh ma túy nói trên được Tênh mua từ Lào, đang trên đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Tương Dương đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Hoàng Lam