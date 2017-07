Lại xuất hiện nghi vấn gạo giả ở Sóc Trăng

Khoảng hơn 10 ngày nay, một người dân ở phường 2 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) hết sức lo lắng khi mua gạo tại một đại lý của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T.T. (TP Sóc Trăng) về ăn thì bị đau bụng. Chủ nhà mang gạo rang thì thấy bị cháy đen, bốc mùi khét và vón cục, nghi là gạo giả.

Theo chị M.T., gia đình chị mua 10kg gạo tại một cửa hàng của Công ty T.T. trên đường Nguyễn Trung Trực, phường 2 (TP Sóc Trăng), được giới thiệu là gạo ST21 (gạo đặc sản nổi tiếng của Sóc Trăng).

Khi gia đình chị T. nấu cơm ăn thì bị đau bụng. Nghi gạo này có vấn đề nên người nhà chị T. đã lấy một ít gạo cho vào chảo rang thử thì thấy gạo bị cháy đen, khói bốc lên mùi khét, đổ ra đốt thì gạo chảy nhũn và sau đó vón cục lại.

Cho rằng gạo có vấn đề, nghi là gạo giả nên chị T. đã báo cho đại lý gạo. Đại lý cho người đến lấy một số gạo mang đi hẹn sẽ trả lời sau nhưng cho đến nay vẫn chưa hồi đáp.

Số gạo có dấu hiệu bất thường mà chị T. mua về, khi rang đen sì và vón cục (bên phải).

PV liên hệ với Công ty T.T. thì một nữ nhân viên tên Tr. sau khi xem hình ảnh do PV cung cấp đã xác nhận có thông tin như chị T. phản ánh. Nhân viên này cho biết đơn vị cũng đã lấy mẫu gạo nhưng phải chờ có thời gian mới trả lời được.

Tuy nhiên, lãnh đạo của Công ty T.T. khẳng định, gạo của công ty đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nên không thể nói gạo chị T. mua không đảm bảo chất lượng.

Cũng theo vị lãnh đạo công ty này, bao gạo chị T. mua về đã mở ra nên vấn đề kiểm tra chất lượng hoàn toàn không dễ; liệu số gạo còn lại trong bao có phải là gạo của Công ty T.T. hay không (?).

Một nguồn tin cho hay, Công ty T.T. đã báo cáo sự việc với... Tỉnh ủy Sóc Trăng. Sau đó, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ thông tin.

Hiện tại, số gạo mua từ đại lý vẫn được gia đình chị T. quản lý, chưa có cơ quan chức năng nào đến niêm phong, lấy mẫu đi kiểm tra.

Trong khi đó, Thượng tá Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Công an TP Sóc Trăng - cho biết: “Chúng tôi được lãnh đạo chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc và đã mời chị T. đến cơ quan công an, nhưng do cán bộ phụ trách lĩnh vực này bận công tác đột xuất nên chưa làm việc được”.

Thượng tá Lê Thanh Tùng thông tin thêm, trước đó cũng đã có một người dân mang gạo đến cơ quan công an trình báo gạo có vấn đề, nhưng đều là gạo không nhãn mác, không rõ nguồn gốc.

Liên quan đến nghi vấn gạo giả, mới đây tại tỉnh Đồng Tháp cũng có trường hợp người dân mua gạo về ăn thấy có vị lạ, rang lên gạo cũng chảy nhũn, vón cục, cháy khét đen sì, như trường hợp của chị T. nói trên. Tuy nhiên qua xét nghiệm các mẫu gạo, cơ quan chức năng Đồng Tháp khẳng định đó là gạo thật.

