Quảng Nam mạnh tay xử lý cát tặc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo quyết liệt về “cát tặc” của Chính phủ và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã liên tục ra quân, kiểm tra, bắt giữ nhiều ghe khai thác “cát tặc” trên địa bàn.

Sáng nay 13/7, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhiều ghe máy khai thác cát lậu trên sông Thu Bồn.

Các ghe khai thác cát trái phép bị bắt rạng sáng nay 13/7

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi và mật phục, lúc 1h30 ngày 13/7, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn) có 5 ghe máy vỏ thép đang tiến hành khai thác cát trái phép nên đã yêu cầu dừng hoạt động, lập biên bản vụ việc để xử lý.

5 ghe máy gồm QNa 0966 do ông Tăng Đường Quang (30 tuổi, trú huyện Hiệp Đức) điều khiển; QNa 1102 do ông Hồ Văn Phương (36 tuổi, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) điều khiển; QNa-1891 do ông Mai Văn Đạt (22 tuổi, trú xã Duy Thu, Duy Xuyên) điều khiển; QNa 1034 do ông Phạm Ngồi (42 tuổi, trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) điều khiển; QNa 1096 do ông Nguyễn Tấn (43 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) điều khiển.

Lực lượng chức năng lập biên bản các ghe vi phạm

Theo thống kê, tổng số cát đã hút trái phép trên 5 ghe máy này gần 170m3. Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành điều tra, làm rõ để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trong chiều ngày 12/7, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang 2 ghe đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Duy Tân và Duy Thu, huyện Duy Xuyên với tổng khối lượng đã khai thác trái phép lên đến gần 300m3.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông, suối, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt ra quân, qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác khai thác trái phép trên phạm vi toàn quốc; Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đã có chỉ đạo các Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Công an tỉnh, Sở GTVT… tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, kiểm tra, rà soát các mỏ, bến, bãi… trên địa bàn để dẹp tình trạng “cát tặc” đang diễn ra trên các sông trong tỉnh.

Trước yêu cầu của Chủ tịch tỉnh, Sở TN-MT Quảng Nam đã ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cát lắp đặt hệ thống, thiết bị khai thác cát sỏi tại phạm vi được cấp phép để khai thác và chuyển lên các phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp hoặc của các tổ chức cá nhân khác đến mua cát sỏi.

Đến ngày 1/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xử phạt các phương tiện trên sông có gắn dụng cụ (máy) hút cát để hạn chế tình trạng “cát tặc”.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu tháng 6 đến nay, lực lượng Cảnh sát môi trường và Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ hàng chục ghe hút cát trái phép trên các sông Vu Gia, Thu Bồn và các sông khác trên địa bàn tỉnh.

Công Bính