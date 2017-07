Nhóm nhạc sexy đình đám Hàn Quốc đến Việt Nam

Block- B, nhóm nhạc nam từng gây xôn xao tại Hàn Quốc với MV đầu tay quá sexy sẽ tới TP.HCM vào tháng 11 tới.

Thời báo Los Angeles đánh giá Block- B là nhóm nhạc Hip - hop thành công nhất K-Pop

Thông tin từ BTC Lễ hội văn hóa thế giới 2017 TPHCM - Gyeongju, Block- B sẽ là đại sứ của sự kiện giao lưu văn hóa tầm cỡ này diễn ra tại TP.HCM từ 9/11 – 3/12. Đây là hoạt động lớn đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, một chương trình giao lưu văn hóa giữa TP.HCM và tỉnh Gyeongsangbuk-do, TP Gyeongju (Hàn Quốc) với các sự kiện đa dạng trong nhiều lĩnh vực.

MV "Nillili Mambo"

Block- B dù mới thành lập từ 2011 nhưng có lượng fan khá lớn tại Việt Nam. Ngay khi xuất hiện, MV đầu tay của nhóm - "Freeze!" chỉ được phát sóng trên truyền hình Hàn Quốc sau 10 giờ tối và không dành cho khán giả dưới 19 tuổi vì quá sexy. Năm 2012, 7 chàng trai này đã thực hiện MV "Nillili Mambo" với những bối cảnh quan thuộc được thực hiện tại Sài Gòn. MV này sau đó đã giành giải Video của nhóm nhạc nam xuất sắc nhất tại SBS MTV Best of The Best Awards.

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn cũng sẽ biểu diễn trong sự kiện lễ hội này.

Ngoài Block- B, trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa thế giới 2017 TPHCM- Gyeongju, một đêm nhạc đặc biệt sẽ được tổ chức với sự góp mặt của đại diện Việt Nam duy nhất là nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn. Bên cạnh đó, liên hoan phim Việt - Hàn cũng sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội, trình chiếu những tác phẩm điện ảnh chọn lọc đến từ hai nước. Dự kiến có khoảng 10.000 nghệ sĩ tham gia lễ hội quy mô này. Hiện đã có 15 quốc gia đăng ký tham dự sự kiện.

MyA