Siêu phẩm The Walking Dead 3 đã được Việt hóa, game thủ có thể tải và chơi ngay bây giờ

Câu chuyện trong The Walking Dead: A New Frontier xoay quanh hai nhân vật chính là Clementine và Javier. Cả hai nhân vật này đều có thể được game thủ điều khiển, và nhiệm vụ chính của họ là tìm lại gia đình sau một trận càn của đám zombie gớm ghiếc.

The Walking Dead: A New Frontier (hay còn gọi là là The Walking Dead 3) là tựa game kinh dị được phát triển dựa theo nội dung của loạt truyện tranh nổi tiếng cùng tên của nhà văn Robert Kirkman. Phát hành vào tháng 12/2016, trò chơi được thiết kế thành 5 phần gồm: Ties That Bind, Ties That Bind II, Above the Law, Thicker Than Water và From the Gallows.

Câu chuyện trong The Walking Dead: A New Frontier xoay quanh hai nhân vật chính là Clementine và Javier. Cả hai nhân vật này đều có thể được game thủ điều khiển, và nhiệm vụ chính của họ là tìm lại gia đình sau một trận càn của đám zombie gớm ghiếc.

Lối chơi của A New Frontier vẫn đi phong cách điển hình của The Walking Dead dưới tay Telltale Games. Ở đó người chơi sẽ khám phá tình tiết cốt truyện và những nhân vật xung quanh qua hệ thống hội thoại. Trước mỗi lời nói của nhân vật game thủ sẽ được chọn một trong bốn câu trả lời sẵn có, quyết định diễn biến và thái độ của mọi người. Đôi khi nó chỉ đóng vai trò như cung cấp thông tin hay đẩy cốt truyện lên phía trước, nhưng đôi khi nó sẽ quyết định ai mất ai còn trong cuộc hành trình sống còn sắp tới.

Để game thủ trong nước có thể dễ dàng tiếp cận với tựa game này, mới đây, nhóm phát triển độc lập “Binlv2011” đã tung ra bản Việt hóa hoàn chỉnh cho phần đầu tiên của trò chơi.

Theo dự kiến, các phần tiếp theo của game sẽ được nhóm phát hành trong thời gian tới đây. Để biết thêm thông tin và tải bản Việt hóa này, mời các bạn tham khảo tại đây.