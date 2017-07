Tôi đã bảo quản dưa leo sai trầm trọng suốt nhiều năm trời, đừng ai giống tôi!

Giờ đây, tuy khá xấu hổ nhưng tôi phải thú nhận một điều rằng suốt bao nhiêu năm qua tôi đã trữ dưa leo hoàn toàn sai.

Dưa leo là thực phẩm cực kì bổ dưỡng, chứa nhiều vitamin, chất dinh dưỡng rất tuyệt vời. Trong dưa leo có chứa vitamin A, B6, C, magiê và canxi. Trong dưa leo có chứa một lượng kali phong phú sẽ giúp bạn chống lại các căn bệnh về tim mạch, các chất chống oxy hóa, beta carotene giúp cơ thể thải độc tố. Ngoài ra, dưa leo còn có chất chống viêm fisetin giúp bảo vệ bộ não và các chức năng của não.

Không chỉ vậy, dưa leo còn đặc biệt có ích đối với những ai đang có nhu cầu giảm cân hay dưỡng da. Với thành phần chính là nước, chất xơ, ít calo, dưa leo luôn có mặt trong thực đơn của những cô nàng ăn kiêng.

Một lát dưa leo giòn giòn, vị ngọt thanh, lại còn mát nữa, ăn vào thích sao là thích. Dưa leo là loại thực phẩm luôn có trong bếp nhà tôi. Khi thì ăn kèm thịt, khi chế biến thành salad, có khi lại còn nấu canh dưa leo nữa. Nhưng giờ đây, tuy khá xấu hổ nhưng tôi phải thú nhận một điều rằng suốt bao nhiêu năm qua tôi đã trữ dưa leo hoàn toàn sai.

Hóa ra, nơi tôi vẫn cất dưa leo suốt mấy năm trời lại không phải là nơi mà nó thuộc về. Hết đợt dưa leo này đến đợt khác, tôi thường xuyên cất chúng vào trong ngăn rau trong tủ lạnh. Nhưng giờ thì tôi đã được biết, có một chỗ tốt hơn cho dưa leo, hoàn toàn không phải trong tủ lạnh.

Theo Root Simple, dưa leo nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng chứ không phải cho vào tủ lạnh. Root Simple đã trích dẫn lại lời của đại diện trường Đại học California - Davis - rằng dưa leo nhạy cảm với nhiệt độ dưới 10 độ C (50 độ F). Khi được bảo quản ở nhiệt độ phòng, dưa leo sẽ sử dụng được lâu hơn, tươi lâu hơn. Bảo quản ở nơi dưới 10 độ C, dưa leo sẽ dễ bị hỏng do lạnh, úng nước, dập, úng.

Trong trường hợp vẫn muốn dùng dưa leo lạnh, bạn vẫn có thể bảo quản trong tủ lạnh nhưng không quá 3 ngày và phải ăn hết chỗ dưa leo trong tủ lạnh ấy càng nhanh càng tốt. Tôi được khuyên rằng nên bảo quản ở cánh cửa tủ lạnh, nơi nhiệt độ ấm hơn. Và khi cất trong tủ lạnh, bạn cũng nên bọc từng quả dưa leo vào tờ khăn giấy sạch rồi mấy cho tất cả vào bọc ni lông.

Còn bạn thì sao? Bạn có bảo quản dưa leo đúng cách không vậy?