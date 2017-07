Moontoon phản pháo đáp trả Riot, tuyên bố Mobile Legends đã đăng ký bản quyền

Mootoon khẳn định Mobile Legends được phát triển độc lập, không vi phạm bản quyền với Liên Minh Huyền Thoại và đã được đăng ký bản quyền tại nhiều nước trên thế giới.

Như chúng tôi đã thông tin tới bạn đọc, Riot Games đang tiến hành khởi kiện Moontoon - nhà phát triển tựa game Mobile Legends vì hành vi vi phạm bản quyền của Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends). Chỉ 1 ngày sau cáo buộc này, Moontoon đã ngay lập tức có lời đáp trả hết sức cứng rắn và không nhân nhượng. Hãy xem những gì họ nói trong tuyên bố chính thức của mình dưới đây.

“Gần đây, một số phương tiện truyền thông đã có những tuyên bố tiêu cực và không đúng sự thật nhằm chống lại Mobile Legends. Và đây là tuyên bố của Moontoon:

Mobile Legends là một game MOBA được phát triển độc lập bởi Moontoon và bản quyền của trò chơi đã được đăng ký và bảo vệ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, Moontoon hoàn toàn có quyền sở hữu độc lập.

Mobile Legends và tất cả người chơi sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng nào từ những cáo buộc không chính xác này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những trải nghiệm lối chơi tuyệt vời nhất cho cộng đồng game thủ trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, những kênh thông tin và các đối thủ cạnh tranh nếu tiếp tục lan truyền những thông tin và tin đồn không chính xác nhắm vào Moontoon, chúng tôi sẽ lưu giữ tất cả bằng chứng để bảo vệ mình và theo đuổi các hành động pháp lý tới cùng.”

Tuyên bố này của Moontoon ngay lập tức đón nhận làn sóng dư luận lớn với nhiều nghi vấn được đặt ra. Trước đó không lâu, sau cáo cuộc vi phạm bản quyền của Riot đối với trò chơi Mobile Legends: 5vs5 MOBA, chính Moontoon đã nhanh chóng gỡ bỏ trò chơi này khỏi Google Play Store. Tiếp đó, họ lại tải lên trò chơi mới gần như giống hệt (chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ) với cái tên mới – Mobile Legends: Bang Bang. Vậy nếu không phải “có tật giật mình” thì đâu là lời lý giải cho hành động này của Moontoon?

Nhìn lại một lượt những điểm giống nhau một cách kỳ lạ giữa Mobile Legends và League of Legends, chắc hẳn nhiều người cũng phải ngỡ ngàng. Logo của cả hai trò chơi đều sử dụng chung một phông chữ trên cùng một background là hình một tấm khiên. Trong từ LEGENDS cuối mỗi logo, chữ “L” và chữ “S” đều có kích thước lớn hơn các chữ còn lại. Bên cạnh đó, phông chữ trong game cũng như thông báo VICTORY sau một trận đánh cũng gần như không có điểm khác biệt.

Dạo quanh một vòng trong chiến trường của Mobile Legends, nhiều người chơi có lẽ đều có chung một ý nghĩ mình đang lạc vào bản đồ Summoner’s Rift. Giống nhau từ kết cấu đồ họa, lối thiết kế địa hình, cách phối màu và cả các vị trí đặt những mục tiêu chính,… có vẻ như tuyên bố “Mobile Legends được phát triển độc lập” của Moontoon không có độ tin cậy lớn cho lắm.

Bên cạnh đó, các hero trong tựa game Magic Rush của Moontoon cũng khiến người chơi đau đầu không kém để phân biệt với LMHT. Một ví dụ điển hình là cô nàng Emily trong Magic Rush, từ tạo hình cho tới lối chơi đều khiến người ta phải nghĩ ngay tới Annie của LMHT.

Cho tới lúc này, liệu hãng Moontoon có vi phạm bản quyền hay không chúng tôi xin để dành câu trả lời cho bạn đọc. Tuy nhiên, vụ việc này dường như còn phức tạp hơn nhiều người nghĩ. Game mobile King of Glory của Tencent đang hướng tới thị trường châu Âu với tên gọi Strike of Kings, trong khi đó Mobile Legends là đối thủ mạnh nhất của họ (Mobile Legends đã thống trị thị trường này từ trước). Và nếu ai chưa biết thì Riots Games cũng thuộc Tencent. Câu hỏi đặt ra là liệu vụ kiện cáo này Riot Games có nhằm động cơ khác như mở đường cho King of Glory tiến quân?

Mọi thông tin liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới bạn đọc trong các tin bài sau. Bạn đọc quan tâm hay chú ý đón đọc nhé!