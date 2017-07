Mẹ bầu cần biết điều này để an toàn khi sinh nở

ThS.BS Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết: Mỗi năm, Việt Nam có khoảng gần 800 bà mẹ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến thai sản.

Các nguyên nhân chính gây tử vong mẹ là các tai biến sản khoa như: Băng huyết sau sinh; tiền sản giật; vỡ tử cung; nhiễm trùng sau sinh… Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), băng huyết sau sinh là một tai biến sản khoa thường gặp và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong ở các bà mẹ trên thế giới hàng năm. Băng huyết sau sinh xảy ra khi sản phụ bị mất máu từ 500ml trở lên trong vòng 24 giờ đầu sau sinh.

Các BS khuyến cáo, trong quá trình mang thai hoặc sau khi sinh, nếu thấy có một trong các dấu hiệu bất thường như: Đau bụng; ra huyết âm đạo; thai máy yếu; đau đầu, khó thở; sốt, dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Có hai nguyên nhân thường gặp nhất gây ra băng huyết là: Tử cung bị giảm độ đàn hồi và âm đạo, cổ tử cung bị rách. Đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao dễ gặp băng huyết sau sinh là những sản phụ thiếu máu; sinh con quá to (trên 4kg); sinh đẻ nhiều lần; đa thai… Vỡ tử cung cũng được coi là một tai biến sản khoa nghiêm trọng trong mỗi lần sinh nở của thai phụ. Vỡ tử cung có thể xảy ra trong lúc đang mang thai hoặc ngay trong lúc sinh. Nguyên nhân là do chất lượng tử cung kém khiến tử cung không chịu nổi khối thai hay cuộc chuyển dạ. Nghiên cứu cho thấy, với những phụ nữ đã đẻ nhiều lần hay đã từng sinh đôi, sinh ba làm cho cơ tử cung bị nhão, thành tử cung mỏng và yếu thường có nguy cơ vỡ tử cung cao hơn các sản phụ đẻ ít (65% các trường hợp vỡ tử cung xảy ra ở các sản phụ đã đẻ từ 3 - 6 lần). Bên cạnh đó, với những sản phụ đã từng đẻ mổ nhiều lần, những sẹo mổ cũ ở tử cung do lần mổ lấy thai trước đó cũng dễ bị nứt, toác rộng ra gây nên tình trạng vỡ tử cung. Tiền sản giật là tình trạng huyết áp cao, mất đạm qua nước tiểu và có thể bị phù cơ thể, xảy ra khi thai phụ mang thai trên 20 tuần. Tiền sản giật thường xuất hiện ở phụ nữ mang thai lần đầu, tuy nhiên, cũng có thể gặp ở phụ nữ mang song thai hoặc đa thai, nhất là những phụ nữ trên 35 tuổi, có mắc các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc ở những thai phụ có những bất thường của nhau thai như nhau quá lớn, nhau quá bé. Thai phụ mắc tiền sản giật có thể gặp các biến chứng như tai biến mạch máu não, suy tim, suy hô hấp… dẫn đến tử vong. Ngoài ra, các bác sĩ cho biết, nhiễm trùng hậu sản cũng là loại tai biến hay gặp trong sản khoa. Nguyên nhân là do nhau thai bị sót trong khi sinh hoặc do nhiễm trùng đường sinh dục do vệ sinh kém. Mức độ nhiễm khuẩn nặng hay nhẹ tùy vào sức khỏe của sản phụ; loại vi khuẩn; thời điểm phát hiện và quá trình chăm sóc, điều trị. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nhiễm trùng hậu sản có nguy cơ xảy ra cao ở những nhóm đối tượng hay bị sẩy thai hoặc phá thai ở những cơ sở không đảm bảo uy tín, điều kiện vệ sinh kém. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, loại tai biến này có thể trở nên cấp tính gây nhiễm trùng toàn thân hoặc viêm vùng chậu mạn tính, gây vô sinh.

Ngoài ra cũng cần chú ý không dùng các loại chất kích thích như rượu, cà phê, nước chè đặc, thuốc lá...; Giảm ăn các loại gia vị gây kích thích như ớt, hạt tiêu, dấm, tỏi; Nên ăn nhạt (bớt muối), nhất là các bà mẹ bị phù thận, để giảm phù và tránh tai biến khi đẻ; Tránh dùng kháng sinh có thể gây hại cho trẻ như Tetraxyclin làm hỏng răng, Streptomyxin gây ù tai, nghễnh ngãng...

