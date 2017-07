Bất ngờ với vẻ đẹp của cô giáo trường mầm non mê chơi game

‘Au Speed – Chơi là phê’ là clip mang tính nhân văn giáo dục được cộng đồng Au Speed đón nhận nhiệt tình vừa qua. Theo đó, thông tin về nhân vật nữ chính xinh đẹp trong clip cũng ngay lập tức được cư dân mạng khai quật.

Vừa qua, một clip viral dài hơn 3 phút đăng tải trên các kênh mạng xã hội nhanh chóng được cư dân mạng quan tâm. Đi theo hướng nhân văn tích cực, clip phản ánh các “thú vui” mà một bộ phận giới trẻ Việt hiện nay cực phê như: hút cần, đua xe, nghiện shopping…

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của “nhân tố bí ẩn”, các bạn trẻ trong clip đã tìm thấy cho mình một thú vui giải trí lành mạnh và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Đó chính là đến với thế giới giải trí của Au Speed – Chơi là phê.

Clip Au Speed - Chơi là phê

Clip với nội dung truyền tải khéo léo và đầy tính nhân văn được giới trẻ vô cùng hưởng ứng. Đặc biệt, nữ chính xinh đẹp và gợi cảm trong clip được cư dân mạng truy tìm nhiều nhất.

Được biết, cô nàng có tên là Đỗ Trà My, sinh năm 1993, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trà My sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa “đốt mắt” mọi ánh nhìn. Hiện cô nàng được cộng đồng game thủ yêu mến hơn sau vai nữ chính trong clip viral “Au Speed – Chơi là phê”.

Theo tìm hiểu, Trà My tham gia đóng clip nhằm quảng bá cho Au Speed - tựa game đua xe thời trang đầu tiên trên mobile mà cô nàng rất thích chơi. Ngay khi được ekip trao đổi về kịch bản, cô nàng đã đồng ý quay ngay trong một nốt nhạc. Có lẽ, Trà My nhìn thấy hình ảnh mình ở trong đó nên cô nàng diễn xuất khá ăn ý và nhập tâm.

Không chỉ xinh đẹp mà Trà My còn là một game thủ Au Speed chuyên nghiệp. Hot girl 9X rất chăm chỉ sinh hoạt Guild với những buổi cùng đồng đội lập room, đua xe cày Rank leo Top.

Hiện nay, bên cạnh việc vẫn giữ thói quen đua Au Speed quen thuộc, Trà My còn là cô chủ nhỏ của một shop thời trang underwear khá nổi tại Hà Nội. Với thân hình cực kỳ quyến rũ, cô bạn đảm nhiệm vai trò mẫu ảnh cho chính shop của mình. Hot girl cũng đã từng thử sức qua vai trò diễn viên đóng một số MV gây tiếng vang như Cá bóng đầu làng của Lynk Lee, Sự khác biệt giữa Chó và mèo...

Nổi bật về diễn xuất, táo bạo trong kinh doanh nhưng ít ai biết nghề chính của My lại là một giáo viên mầm non. Tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non – trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, cô nàng đã có thâm niên “gõ đầu trẻ” hơn 1 năm tại trường mầm non Hoa Sen.

Gợi cảm, năng động, tự lập là những ấn tượng đầu tiên của bất kỳ ai khi tiếp xúc với Trà My. Muốn làm quen với cô bạn xinh đẹp này, ngay từ bây giờ bạn có thể gia nhập cộng đồng Au Speed nơi quy tụ hàng nghìn gái xinh trai đẹp khắp mọi miền đất nước

Trang chủ: http://auspeed.vn