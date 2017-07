Đây chính là game có tên dài nhất lịch sử, đố bạn nhớ hết được!

Sau khi đọc xong, liệu bạn có nhớ nổi cái tên của tựa game này với 14 từ không?

Mới đây, một tài khoản Twitter có tên Tim Garbos đã tổng hợp lại những dữ liệu vô cùng độc đáo về... độ dài nói chung của những tựa game được phát hành thông qua cổng phân phối game bản quyền Steam.

Và cũng trong những dữ liệu này, người ta bất ngờ phát hiện ra một tựa game có cái tên dài ngoằng, 14 chữ, 96 ký tự, và thực sự thì đến chính chúng tôi cũng phải bối rối khi nhìn thấy trò chơi này, đơn giản vì nó quá khó nhớ:

Tales of Monkey Island Complete Pack: Chapter 4 - The Trial and Execution of Guybrush Threepwood

Đây là một tựa game phiêu lưu cốt truyện hết sức lôi cuốn của Telltale Games, lấy đề tài của siêu phẩm game phiêu lưu giải đố từng khiến cộng đồng game thủ 8x và 9x đời đầu phải liêu xiêu đến từ LucasArts: The Curse of Monkey Island. Vẫn biết rằng game của Telltake rất hay được chia thành từng chương hồi, thế nhưng chương 4 của series game này lại có cái tên khiến ai cũng phải choáng khi đến trang Steam hiển thị cũng phải dùng đến... hai dòng chữ!

Dòng game Monkey Island (khởi đầu năm 1990) được xem là dòng game kinh điển trong thể loại phiêu lưu vì có sự kết hợp giữa đồ họa sinh động, những đoạn đối thoại hấp dẫn cùng những câu đố đòi hỏi phải vận dụng trí óc cao. Tales of Monkey Island Chapter 1: The Launch of the Screaming Narwhal, phiên bản mới nhất của dòng game trên, sẽ mang người chơi về cội nguồn của cuộc phiêu lưu và giữ bạn chơi đến phút cuối.

Tales of Monkey Island không nối tiếp Escape from Monkey Island. Lúc này, Guybrush phải tranh thủ thời gian cứu người yêu Elaine từ kẻ thù không đội trời chung LeChuck. Cách chơi của game tương tự như các tựa game phiêu lưu trước kia của LucasArts như: The Secret of Monkey Island hay dòng Sam & Max hiện nay của Telltale Games. Ban đầu phần điều khiển có vẻ khó chịu. Phần hướng dẫn chỉ cho bạn biết cách sử dụng chuột để di chuyển và thực hiện các động tác. Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn có thể di chuyển bằng các phím mũi tên trên bàn phím và dùng chuột để nhặt các vật phẩm. Sự kết hợp này có thể sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn và tiếp cận game nhanh hơn.

Sự cải tiến về đồ họa là phần cải tiến dễ thấy nhất. Không như các phiên bản Monkey Island cũ sử dụng đồ họa 2D truyền thống, phiên bản mới áp dụng đồ họa 3D. Nhìn tổng thể Tales of Monkey Island giống như một bộ phim hoạt hình. Game có nhiều chi tiết nhỏ và đầy màu sắc – những yếu tố quan trọng dùng để giải quyết những câu đố khó. Các đoạn đối thoại cùng giọng lồng tiếng sẽ đưa người chơi đến với những phần chơi thú vị. Game đầy những câu truyện cười, các trò chơi chữ xảo quyệt khiến người chơi cười không ngớt khi tham gia. Các đoạn kịch bản được viết rất tốt giúp người chơi không cảm thấy nhàm chán dù chơi trong thời gian dài. Giọng lồng tiếng vui nhộn nhanh chóng kéo bạn trở lại cuộc chơi.