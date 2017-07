Đôi bạn cùng lớp cùng đạt trên 27 điểm ở cả 3 khối

Với tổng điểm ở cả 3 khối trên 27 điểm, đôi bạn cùng lớp 12 Toán 1 trường Chuyên Hà Tĩnh - Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Hồng Hà đều theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Cô bạn đam mê lĩnh vực giải phẫu

28,6 điểm khối A; 28,05 điểm khối A1 và 27,85 điểm khối B là số điểm mà cô bạn Nguyễn Hồng Hà (lớp 12 Toán 1 trường Chuyên Hà Tĩnh) đạt được trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Hà cũng chính là một trong hai học sinh của lớp xuất sắc đạt điểm cao ở 3 khối dự thi.

Nguyễn Hồng Hà là một trong hai học sinh lớp Toán 1 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đạt điểm cao cả 3 khối.

Hà cho biết, kết quả môn thi đúng như dự tính của em sau khi đối chiếu kết quả của Bộ GD-ĐT. Trong các môn dự thi, điểm số Lý, Hóa khiến cho Hà nhiều tiếc nuối. “Trong bài thi Vật lý, do phân bố thời gian không hợp lý nên em đã không thể hoàn thành bài thi như mình mong muốn. Do quá tập trung ở 1 câu khó, nên em quên mất mình còn 3 câu chưa làm. Đến khi thời gian làm bài còn 5 phút em mới có thời gian cho 3 câu này. Chính vì vậy đã để xảy ra sai sót. Còn ở bài thi Hóa thì do chủ quan nên em lại sai đúng câu dễ”, Hà chia sẻ.

Mặc dù học chuyên Toán nhưng môn Tiếng Anh của Hà cũng rất tốt. Kỳ thi năm nay, tự học ở nhà nhưng Hà đã giành 9,2 điểm môn thi Tiếng Anh.

Chia sẻ về bí quyết của mình, Hà "bật mí": "Do em đăng ký dự thi ở 3 khối nên cần phải phân bố thời gian hợp lý nhất có thể. Trong 3 khối thì em vẫn chú trọng nhất ở khối B vì đây là ngành học em yêu thích. Còn khối A1 có môn tiếng Anh em thường tự ôn tập, tự học trên thêm trên mạng. Mỗi ngày em dành ra học khoảng 10 từ mới, mỗi lúc nghỉ giải lao, em cũng thường giở sách ra ôn lại các kiến thức."

Hồng Hà đặc biệt thích tìm hiểu về giải phẫu.

Trong các môn học, Hà đặc biệt yêu thích môn Sinh học. Vốn là học sinh chuyên Toán, Hà tình cờ làm quen với môn Sinh học từ gợi ý của giáo viên bộ môn. Lúc đầu Hà chỉ tham gia đội tuyển Sinh cho vui. Nhưng càng tìm hiểu về bộn môn này Hà càng thấy đam mê. Dù chỉ mới làm quen với môn Sinh học từ lớp 11 nhưng năm học này Hà cũng đã giành giải Ba Quốc gia bộ môn này.

“Sinh học là môn khoa học nghiên cứu về sự sống, nó không cứng nhắc mà rất linh hoạt, biến đổi muôn hình vạn trạng từ cấp độ phân tử (như phân tử ADN hay protein) đến cả sinh quyển (tất cả hệ sinh thái trên Trái Đất). Đặc biệt, ở môn Sinh học em rất thích tìm hiểu về giải phẫu cơ thể người. Càng đọc nhiều tài liệu tham khảo về lĩnh vực này em thấy nó thật kỳ diệu và còn nhiều điều cần được khám phá”, Hà chia sẻ.

Đạt điểm cao và đăng ký nguyện vọng cả 3 khối nhưng Nguyễn Hồng Hà lựa chọn sẽ thi vào trường ĐH Y Dược Hà Nội.

Nam sinh học giỏi, đa tài

Tự nhận mình không có duyên với các giải thưởng nhưng bảng thành tích học tập của cậu bạn Nguyễn Tuấn Minh (lớp 12 Toán 1, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) khiến nhiều bạn bè nể phục. Giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi Toán lớp 8; giải Nhất Toán cầm tay Quốc gia năm lớp 9; Giải Nhì và Giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Toán cấp tỉnh năm lớp 11 và 12…

Trong kỳ thi năm nay, điểm số 5 môn thi khối của Nguyễn Tuấn Minh đều trên 9. Trong đó, môn Toán em giành điểm 10 tuyệt đối, các môn Lý, Hóa, Sinh đều đạt 9,75; môn Tiếng Anh đạt 9 điểm. Điểm 2 khối A và B của Tuấn Minh đều đạt 29,5 còn điểm khối D1 là 28, 75.

Bảng thành tích học tập của cậu bạn Nguyễn Tuấn Minh (lớp 12 Toán 1, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) khiến nhiều bạn bè nể phục.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Minh nói: “Để làm bài thi trắc nghiệm được điểm cao, theo em, ngoài nắm vững kiến thức sách giáo khoa, cần phải làm nhiều bài tập, trau dồi tư duy, nhận diện đề nhanh, phản xạ nhanh các bài toán phân hóa. Phương pháp của em chủ yếu là luyện thật nhiều bài tập. Vì như thế khi gặp một dạng đề nào mình sẽ không quá bất ngờ. Không chỉ giải một lần mà em còn tập giải theo nhiều cách, quá trình như thế mình sẽ tự đúc rút cho mình một số mẹo để làm bài tập. Chính vì thế khi bước vào kỳ thi nhiều câu với phương pháp giải mẹo giúp em rút ngắn thời gian làm bài hơn".

Minh cho biết ngoài học ở lớp, về nhà em thường học nhóm cùng các bạn, trao đổi với thầy cô bộ môn và tham gia ôn luyện trên mạng để bổ sung, nâng cao kiến thức.

Không chỉ học đều toàn diện các môn, Tuấn Minh còn rất đa tài. Mỗi khi có thời gian rãnh rỗi, em thường vẽ tranh truyền thần. Dù không qua lớp học vẽ nào nhưng những bức tranh của Minh hết sức có hồn. Trong lớp, nhiều bạn cũng thường xuyên nhờ Minh vẽ tranh.

Thời gian rảnh Tuấn Minh thường vẽ tranh

Được biết, thần tượng của Minh là người bố làm bác si, do vậy nên khi xác định nghề nghiệp tương lai, Minh cũng muốn mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.

“Hồi nhỏ thấy bố đi trực suốt, lại vất vả và căng thẳng nên em không muốn theo nghề này. Tuy nhiên, lớn hơn hiểu rõ hơn công việc của bố cùng đồng nghiệp, em rất khâm phục và thấy đây là một nghề rất nhân văn. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến em thay đổi suy nghĩ và theo đuổi nghề Y”, Minh cho biết.

Phượng Vũ