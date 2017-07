Nhân sự mới Bộ Công an, Y tế, Giáo dục

Một Đại tá công an, một lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, 3 tiến sĩ và 3 cán bộ ngoại giao vừa đón nhận quyết định điều động, bổ nhiệm vào những chức vụ quản lý mới tại các bộ, ngành…

Tại Bộ Tài chính, chiều 12/7, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã trao Quyết định số 1289/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) TPHCM giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Trần Văn Dũng sinh năm 1965, có 25 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Trong quá trình công tác, ông Trần Văn Dũng từng giữ các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Văn phòng UBCKNN, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Tại Bộ Công an, ngày 12/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, thay mặt Bộ Công An đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Dương cho Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Phòng bảo vệ chính trị nội bộ Công an nhân dân – Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục chính trị và Trung tá Nguyễn Thanh Điệp, Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC số 1, TPThủ Dầu Một.

Dịp này Bộ Công an cũng quyết định thăng hàm từ thượng tá lên đại tá cho ông Nguyễn Văn Hòa.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho 2 phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương (ảnh: báo Bình Dương).

Tại Bộ Y tế, chiều ngày 12/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế cho TS. Nguyễn Thúy Hường.

Ngày 11/7, GS.TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Khải giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Tại Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lương Thanh Nghị - nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao bổ nhiệm bà Lê Thị Tuyết Mai, Quyền Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, giữ chức Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế.

Người đứng đầu ngành cũng Bổ nhiệm ông Vũ Hồ, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ ASEAN, giữ chức Vụ trưởng Vụ ASEAN.

Tại Bộ Giáo dục - Đào tạo, ngày 10/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho GS.TS Nguyễn Văn Minh, nhiệm kỳ thứ hai năm 2017 - 2022.

